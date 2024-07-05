  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 минут назад
Татьяна Пичугина
45

Генетики нашли причину потери слуха у бурят на Байкале

4.5

Ученые из России исследовали редкую наследственную форму глухоты, вызванную генетическими мутациями. Они обнаружили высокий процент носителей патогенного варианта среди бурятских семей и связали это с «эффектом основателя».

Медицина
# Бурятия
# Забайкалье
# Испания
# митохондриальная ДНК
# наследственное заболевание
# тугоухость
Тугоухость
Распространенность варианта m.1555A > G гена MT-RNR1 в мире. Представлены данные 47 328 пациентов с тугоухостью / © Sci Rep 14, 15342 (2024). ttps://doi.org/10.1038/s41598-024-66254-z

Наука давно занимается врожденными заболеваниями. Одно из самых распространенных — тугоухость. Примечательно, что почти в половине случаев недуг передается из поколения в поколение, то есть наследуется. Чтобы принять меры, важно понять, какие генетические поломки приводят к потере слуха, насколько они распространены и откуда взялись.

За ответом на эти вопросы ученые из Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова вместе с коллегами из Новосибирска отправились в Республику Бурятию Забайкальского края. Их статья опубликована в Scientific Reports.

Исследователей интересовала митохондриальная ДНК (далее — мтДНК). Это особый вид генетической информации, заключенный в крошечных клеточных органеллах — митохондриях. Там идет выработка энергии для работы всего организма. Поломки в мтДНК отвечают всего за один-два процента случаев наследственных форм потери слуха, но и это немало.

Главным виновником митохондриальных форм заболевания считается вариант m.1555A > G, расположенный в гене MT-RNR1. Это выяснили в 1993 году при обследовании пациента с тугоухостью, возникшей на фоне приема антибиотиков-аминогликозидов. Возможно, именно препараты портят работу нормального гена. Сейчас эта гипотеза находит все больше подтверждений.

Ученые взяли образцы ДНК у бурятских и русских семьей, где встречались 165 случаев врожденной тугоухости. У 21 пациента обнаружили «нехороший» вариант m.1555A > G. Болезнь развивалась к концу третьего года жизни. Пять человек когда-либо принимали антибиотики-аминогликозиды.

Ген тугоухости
Анализ варианта m.1555A > G в Бурятии и распространенность у пациентов этнических групп (рисунок С) / © Sci Rep 14, 15342 (2024). ttps://doi.org/10.1038/s41598-024-66254-z

В среднем на вариант m.1555A > G приходится 12,7 процента пациентов с наследственной тугоухостью в Бурятии. У бурят эта доля оказалась значительно выше, чем у русских: 20,2 против 1,3 процента. В чем же причина?

Ученые определили митохондриальную гаплогруппу, то есть материнскую генетическую линию, у 15 бурятских семей, где нашли мутацию. В 13 случаях это оказалась субклада A5b. Причем она породила целый кластер линий.

В соседних регионах юга Сибири, у тувинцев и народов Алтая, m.1555A > G не обнаружили. Немного нашли у якутов, эвенков и в европейской части России. В целом в Азии этот генетический вариант распространен больше — 2,48 процента в популяции, что может быть связано с популярностью там аминогликозидов. Не исключено искажение статистики из-за недообследованности в некоторых регионов мира.

Кроме того, как отметили авторы статьи, многие случаи возникли спорадически как результат изменения генома митохондрий. Это объясняет, почему m.1555A > G встречается по всему миру. А вот в Испании его заметно больше — 36 процентов, что уже не списать на случайность. Вероятно, виноваты антибиотики или экологическая обстановка. Но скорее всего, здесь налицо «эффект основателя». Дело в том, что среди пациентов с этим вариантом гена много носителей гаплогруппы H, особенно ее ветви H3. Все они могли произойти от одного человека, который пришел на Иберийский полуостров примерно 15 тысяч лет назад.

Ученые склонны считать, что мутантный ген у бурят Забайкалья также происходит от одного предка.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# Бурятия
# Забайкалье
# Испания
# митохондриальная ДНК
# наследственное заболевание
# тугоухость
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Июл
900
Демоны русского средневековья
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
06 Июл
1000
Мозг и космос
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Июл
Бесплатно
Актуальные проблемы изучения военной истории: военно-историческая антропология
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
06 Июл
Бесплатно
Кино и яды
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Июл
Бесплатно
Можно ли повернуть реки вспять?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
06 Июл
1000
Что происходит с телом после смерти
Medio Modo
Казань
Лекция
06 Июл
Бесплатно
А был ли Шекспир?
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
Почему этнопсихология так важна?
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
08 Июл
Бесплатно
Секреты родословной. Как найти дальних предков всех сословий
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:52
Юлия Трепалина

Ученые доказали, что бегемоты «летают»

Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.

Биология
# бегемоты
# гиппопотам
# наземные млекопитающие
# передвижение
# походка
Вчера, 11:32
ПНИПУ

В Пермском Политехе рассказали о вреде и пользе поцелуев

Всемирный день поцелуев отмечают 6 июля. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие гормоны выделяются при поцелуе и какую роль они играют в укреплении отношений, что этот процесс символизировал в Средневековье, можно ли заболеть поцеловавшись, что грозит маленьким детям, какие животные умеют целоваться, каков состав слюны человека и покажет ли ее анализ депрессию.

ПНИПУ
# депрессия
# отношения
# поцелуи
# Слюна
Позавчера, 13:21
Юлия Трепалина

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.

Биология
# домашние животные
# домашние питомцы
# кошки
# поведение животных
# психология животных
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
Позавчера, 13:21
Юлия Трепалина

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.

Биология
# домашние животные
# домашние питомцы
# кошки
# поведение животных
# психология животных
2 июля
Александр Корнев

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.

Технологии
# земледелие
# продуктовая безопасность
# скот
# скотоводство
# солнечные батареи
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Генетики нашли причину потери слуха у бурят на Байкале

    17 минут назад

  2. Камера впервые сняла подробности интимной жизни синих китов

    3 часа назад

  3. В женских тампонах обнаружили токсичные металлы

    4 часа назад

  4. В МПСУ изучили то, как дети влияют на отношения супругов

    4 часа назад
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

Alexander Nazarov
2 часа назад
На начальном этапе деревня Илоновка 😎

Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планетеМаск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

Sam Dowson
2 часа назад
"у берегов острова Восточный Тимор" - нет такого острова. Есть государство Восточный Тимор, либо просто остров Тимор.

Камера впервые сняла подробности интимной жизни синих китовКамера впервые сняла подробности интимной жизни синих китов

Марина Круглова
2 часа назад
И., у тебя чувства юмора вообще нет, обиженка на женщин

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Василий Парфенов
4 часа назад
Александр, што

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Василий Парфенов
4 часа назад
Иван, как же жаль, что в наших каментах нет стикеров и гифок, тут прям напрашивается

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Василий Парфенов
4 часа назад
Иван, стыдно признаться, но Герберта я впервые прочитал меньше года назад. Впечатлило. Нет отсылки не подразумевалось, просто шутка юмора, которая

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Anton B
5 часов назад
Да это царапина на стене в подъезде хрущевки🤣

Mars Express запечатлел огромный «шрам» на поверхности Красной планетыMars Express запечатлел огромный «шрам» на поверхности Красной планеты

Александр Березин
6 часов назад
Иван, наклон оси тут ни при чем. Зима в южном полушарии Марсе существенно более холодное время года для планеты в целом (включая ее экватор), потому

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Иван Колупаев
6 часов назад
"Агентство имеет запасные планы на случай провала запасных планов." 🙄 Автор шутит или случайно получилось? Владимир Харконнен любил поговорить о

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Александр Березин
6 часов назад
Zhe, " Сколько его потребуется для Марса? Из чего его производить? Как? Нет ответов. Откуда тогда эти столетия взялись?" Сколько его надо для Марса (а

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
6 часов назад
Александр, если для вас потери пять к одному не унизительны -- я рад за вас. Сам такими широкими взглядами, увы, не обладаю. Но текст отмечает, что

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войнуКак советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Ashish Jaiswal
6 часов назад
"I thoroughly enjoyed reading your blog! Your insights on material on earth were enlightening and well-presented. Looking forward to more great

Ученые назвали самый прочный материал на ЗемлеУченые назвали самый прочный материал на Земле

Игорь Коняшов
8 часов назад
Марина, Как вы смешны со своими дебильными попытками йумора... Между прочим, женщинам никто не запрещает соревноваться с мужчинами, но почему-то не

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Степан Жук
11 часов назад
Табак - это наркотик! Именно поэтому возникает зависимость. Кто-то подвержен этой зависимости, а кто-то нет. Все зависит от ген. Точно такая же

Привычку к курению объяснили с точки зрения личностных особенностейПривычку к курению объяснили с точки зрения личностных особенностей

Сергей Сфыеду
15 часов назад
Артем, напрасно ерничаете. Я не собираюсь переделывать КК. Что мешает конторе Маска сделать шлюзовую камеру к "Крю Драгону", очень даже понятно. Но

Стала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космосСтала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос

Александр Нафф
17 часов назад
Не согласен. Программу-максимум Сталин не выполнил, но программу-минимум вполне. С англичанами воевать не стал, союзником немцев не стал. Финские

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войнуКак советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Иван Колупаев
18 часов назад
Артем, вот только аудит проводили американцы. Это ты их собаками назвал? 😁 Или собакой назвал автора заметки что озвучил новость? Вдвойне смешно.

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Артем Каримов
18 часов назад
Собака лает, караван идет. Сейчас модно обсуждать высадятся астронавты на Луне в 2028 или 2030. Обгонят их китайцы или нет и в каком году. Повестка она

Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 годуВнутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

Артем Каримов
18 часов назад
Сергей, ну так кто мешает? Вперед.

Стала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космосСтала известна предварительная дата запуска первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос

Zhe Sh
18 часов назад
Александр, вот вы говорите - элегаз. Он даже на Земле сейчас стоит несколько долларов за кг. Сколько его потребуется для Марса? Из чего его

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно