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Камера впервые сняла подробности интимной жизни синих китов
Подводная съемка у берегов острова Восточный Тимор впервые запечатлела размножение синих китов — самых загадочных морских животных на планете. Теперь биологи смогут исследовать до сих пор скрытые стороны их поведения.
Изучать жизнь синих китов непросто. Эти крупнейшие современные животные обитают в открытом океане в Южном полушарии. Почуяв опасность, они могут нырять на большую глубину, а во время миграции преодолевают по пять тысяч километров.
Ученые из Австралийского национального университета много лет наблюдали за передвижениями синих китов между Южной Австралией и морем Банда рядом с Восточной Индонезией. Хотя мониторинг идет с 2006 года, многое в поведении этих животных остается неясным, особенно то, что касается взаимоотношений полов, заботы о потомстве.
Основная точка наблюдения — у берегов острова Восточный Тимор. Именно там заметили карликовых синих китов. Они несколько меньше своих 30-метровых сородичей, поэтому их выделяют в отдельный подвид. Ученым удалось запечатлеть на видео фрагменты жизни этих животных, в том числе любовные игры.
«Мы задокументировали малоизученное интимное поведение синих китов, некоторые моменты сняты впервые», — прокомментировала руководитель программы доцент Карен Эдивейн для пресс-службы вуза.
Исследователи впервые увидели самок с новорожденными и ухаживания влюбленных пар. Все это представили научному сообществу на научной конференции Международной комиссии по китам.
Воды у Восточного Тимора называют «горячей точкой» для китообразных. Считается, что там пролегает основной путь их миграции. Результат более чем 10 лет наблюдений показал, что это одно из самых лучших и доступных мест для изучения синих китов.
По словам Эдивейн, с 2014 года в этом районе заметили как минимум 2700 особей во время их ежегодной миграции. Результаты на мировом фоне поразительные.
У Восточного Тимора синие киты не только кормятся и отдыхают, но и размножаются, подчеркнула Элеонора Белл из Антарктического отделения в правительстве Австралии.
«До сих пор мы не знали, когда, где и как это происходит», — заметила биолог.
В этом успехе немалая заслуга «гражданских ученых». Так называют энтузиастов, которые наблюдают за китами, — экологов, туристов, рыболовов. Волонтеры присылали ученым снятый материал. Всей этой информацией исследователи воспользовались не только для изучения синих китов, но и для сохранения популяции. Еще недавно этим видам угрожало исчезновение, в последние годы ситуация улучшилась, но все еще далека от идеальной.
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