Люди подчинились полицейским вопреки своим интересам

Люди гораздо реже хотят давать добровольное согласие полицейским, чем делают это. К таким выводам пришли ученые из США.

Более 90% обысков, которые проводят в Соединенных Штатах Америки, проходят с согласия граждан: обоснованного подозрения при этом может не быть. Такие обыски «проверяют добровольность», готовность людей помочь сотрудникам правоохранительных органов в расследовании. При этом судьи, которые обязаны определять, не принуждали ли человека к согласию, не всегда осознают, что сказать «нет» при личном общении трудно.

Исследователи из Корнеллского и Мичиганского университетов (США) выяснили, что зачастую граждане подчиняются полицейским и соглашаются на обыск против своей воли. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of Empirical Legal Studies.

В исследовании, в рамках которого провели три эксперимента, участвовали 562 человека. На каждом этапе в выборке были так называемые «испытуемые» — те, кто сталкивался с запросом на обыск, и «предсказатели» — участники, которые отвечали на вопросы о своем гипотетическом поведении в такой ситуации.

Первый эксперимент был посвящен проверкам истории поисковых запросов в браузере на мобильном телефоне. В нём участвовали 205 человек 17-27 лет. Всего 27% «предсказателей» допустили, что разрешили бы полицейскому изучить их гаджет, в то время как среди «испытуемых» согласились на проверку 92% выборки. При этом на обобщённый вопрос «Разрешил бы разумный человек просмотреть историю браузера» утвердительно ответили ещё меньше «предсказателей» — всего 20%.

В рамках второго эксперимента исследователи сосредоточились на обыске кошельков, рюкзаков и других сумок, которые люди носят с собой. В этой части исследования участвовали 170 человек от 18 до 27 лет. «Предсказатели» считали более вероятным, что как они сами, так и разумные люди в принципе, согласятся на проверку сумки или кошелька (74% и 64% респондентов соответственно). Разрешили осмотреть свои личные вещи абсолютно все «испытуемые».

Третий эксперимент ученые проводили, чтобы закрепить сделанные выводы и проверить, можно ли распространить их на более репрезентативную выборку. На этом этапе в исследовании участвовали 187 человек 18-88 лет, при этом они получали 10 долларов за участие, а «предсказатели» могли заработать дополнительный доллар в качестве бонуса за точный прогноз.

Денежное вознаграждение никак не повлияло на результаты эксперимента: участники исследования снова гораздо реже допускали возможность согласия на обыск, чем подчинялись экспериментаторам. Посчитали, что разумный человек разрешит проверить телефон или сумку, 46% «предсказателей», а 61% — допустили, что сами не будут отказывать полицейскому. При этом разрешили обыск 95% «испытуемых».

Авторы исследования отметили, что даже стимул быть объективными не повлиял на соответствие предположений «предсказателей» реальному положению дел. Это значит, что даже присяжные, которые стремятся быть беспристрастными и качественно выполнять свою работу, вряд ли способны предсказать поведение человека: «Нам пришла в голову идея заставить людей разблокировать телефоны и передать их на проверку. Мы думали, что никто ни за что не собирается этого делать, но прежде, чем первый участник эксперимента сказал нет, прошло две недели».

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