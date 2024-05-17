  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 часа назад
МГППУ
49

В МГППУ выяснили, что родители часто используют игровые приложения как средство контроля поведения детей

4.4

Согласно опросу, российские родители часто используют цифровые приложения в качестве средства контроля за поведением дошкольников, а еще в качестве метода поощрения. В опросе психологов МГППУ, посвященному использованию настольных и цифровых игр, приняли участие 556 родителей детей от трех до семи лет.

МГППУ
# дети
# дошкольники
# игры
# приложение
# родители
Дети
Дети / © Юлия Токарчук, ЦМИСД МГППУ

Исследование проведено и опубликовано при поддержке РНФ. Результаты показали, что для российских родителей наиболее важными критериями выбора как настольных игр, так и цифровых приложений являются соответствие возрасту, сюжет игры и визуальное оформление. Однако при выборе настольных игр родители руководствуются данными параметрами значительно чаще, чем при выборе цифровых игр.

На рекомендации педагогов в выборе игровых приложений также опирается существенно меньшее количество родителей, чем при выборе настольных игр. Выбирая цифровые игровые приложения для ребенка, родители чаще учитывают мнение большинства, ориентируясь на такие параметры приложений, как рейтинг и количество скачиваний/установок.

При этом, подавляющее большинство родителей никак не ограничивает время, которое ребенок затрачивает на настольные игры, 68,7 процента (N=382) родителей указали, что ребенок играет когда захочет, и 40,8 процента (N=227) сообщили, что дети играют в свое свободное время. Наименее популярные категории ответов в отношении настольных игр были следующие: «играет, когда необходимо занять ребенка» (10,1 процента), «чтобы ребенок вел себя тихо» (3,4 процента), «когда дети устали и хотят отдохнуть» (2,9 процента), а также «в качестве метода поощрения» (0,4 процента).

В противоположность этому, игру в цифровые приложения родители стремятся ограничивать. Только 16,2 процента всех респондентов признались, что дети могут в них играть, когда захотят, а 29 процентов респондентов сообщили, что ребенок играет только когда есть свободное время. Представляется интересным, что 21,4 процента всех опрошенных дает ребенку доступ к цифровым приложениям, чтобы он вел себя тихо, и 16 процентов — когда хотят занять чем-то ребенка. В свою очередь, еще 11,7 процента предпочитают давать цифровые приложения, чтобы отдохнуть, а 11,9 процента используют их в качестве поощрения.

«Кроме того, нам было интересно рассмотреть вопрос о включенности родителей в игровой процесс в настольных и цифровых играх, – рассказывает научный сотрудник ЦМИСД МГППУ Юлия Токарчук, – Мы отметили, что в отличие от настольных игр, в которых родители чаще всего принимают непосредственное участие, в цифровые приложения дети чаще всего играют самостоятельно или под присмотром родителей. То есть здесь мы можем говорить о разных стратегиях организации цифровых и настольных игр».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
55 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# дети
# дошкольники
# игры
# приложение
# родители
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Май
900
Не Фрейдом единым: подходы в психологии
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
18 Май
Бесплатно
Монах и государь
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
18 Май
400
От щекотки до монополии. Почему нам нравится играть?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Май
Бесплатно
Женщины в культуре Античности и Средневековья
МФЮА
Москва
Лекция
18 Май
700
Политические группы и кружки в России в 1886-1897 годах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Май
Бесплатно
Кто заменит Айболита?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
18 Май
Бесплатно
Сиреневые сады будущего с точки зрения биолога и антрополога
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Май
800
Суперорганизмы. Как возникла многоклеточность и не суперорганизм ли человечество?
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
18 Май
Бесплатно
Ночной зоопарк
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:10
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
Вчера, 10:39
Даниил Сухинов

Биологи нашли источник моногамии и родительской заботы у млекопитающих

Что заставляет одних животных быть моногамными, иметь на протяжении жизни только одного партнера и ухаживать за потомством, в то время как другие близкородственные виды не стеснены подобными рамками и могут вести беспорядочную половую жизнь? Исследователи из США и Канады, вероятно, нашли ответ на этот вопрос — по крайней мере для двух видов хомячков.

Биология
# млекопитающие
# моногамия
# родительское поведение
# хомячки
Позавчера, 13:27
Игорь Байдов

Астрономы решили загадку «невозможной» звезды

Несколько лет назад ученые открыли белый карлик, вращающийся вокруг солнцеподобной звезды в системе KIC 8145411. После ряда спектроскопических исследований выяснилось, что этот объект очень «легкий». В свою очередь, компьютерное моделирование показало, что маломассивные белые карлики в такого рода системах существовать не могут. После нового анализа американские астрономы, наконец, объяснили этот феномен.

Астрономия
# KIC 8145411
# белый карлик
# звездная система
# солнцеподобные звезды
Позавчера, 11:10
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
13 мая
Александр Березин

Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.

Антропология
# антропология
# бег
# происхождение человека
14 мая
Дарья Г.

На Марсе впервые зарегистрировали выброс плазмы, хотя у планеты нет магнитного поля

У Марса и Солнца есть сходство: условия в ионосфере планеты, особенно над областями сильных остаточных магнитных полей, похожи на условия в короне светила. Ученые предполагали, что это может приводить к объемным выбросам на Красной планете вроде корональных выбросов на Солнце. И вот впервые им удалось засечь следы такого события.

Астрономия
# Maven
# ионосфера
# магнитное пересоединение
# магнитное поле
# марс
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
Позавчера, 11:10
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 52

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить