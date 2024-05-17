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В МГППУ выяснили, что родители часто используют игровые приложения как средство контроля поведения детей
Согласно опросу, российские родители часто используют цифровые приложения в качестве средства контроля за поведением дошкольников, а еще в качестве метода поощрения. В опросе психологов МГППУ, посвященному использованию настольных и цифровых игр, приняли участие 556 родителей детей от трех до семи лет.
Исследование проведено и опубликовано при поддержке РНФ. Результаты показали, что для российских родителей наиболее важными критериями выбора как настольных игр, так и цифровых приложений являются соответствие возрасту, сюжет игры и визуальное оформление. Однако при выборе настольных игр родители руководствуются данными параметрами значительно чаще, чем при выборе цифровых игр.
На рекомендации педагогов в выборе игровых приложений также опирается существенно меньшее количество родителей, чем при выборе настольных игр. Выбирая цифровые игровые приложения для ребенка, родители чаще учитывают мнение большинства, ориентируясь на такие параметры приложений, как рейтинг и количество скачиваний/установок.
При этом, подавляющее большинство родителей никак не ограничивает время, которое ребенок затрачивает на настольные игры, 68,7 процента (N=382) родителей указали, что ребенок играет когда захочет, и 40,8 процента (N=227) сообщили, что дети играют в свое свободное время. Наименее популярные категории ответов в отношении настольных игр были следующие: «играет, когда необходимо занять ребенка» (10,1 процента), «чтобы ребенок вел себя тихо» (3,4 процента), «когда дети устали и хотят отдохнуть» (2,9 процента), а также «в качестве метода поощрения» (0,4 процента).
В противоположность этому, игру в цифровые приложения родители стремятся ограничивать. Только 16,2 процента всех респондентов признались, что дети могут в них играть, когда захотят, а 29 процентов респондентов сообщили, что ребенок играет только когда есть свободное время. Представляется интересным, что 21,4 процента всех опрошенных дает ребенку доступ к цифровым приложениям, чтобы он вел себя тихо, и 16 процентов — когда хотят занять чем-то ребенка. В свою очередь, еще 11,7 процента предпочитают давать цифровые приложения, чтобы отдохнуть, а 11,9 процента используют их в качестве поощрения.
«Кроме того, нам было интересно рассмотреть вопрос о включенности родителей в игровой процесс в настольных и цифровых играх, – рассказывает научный сотрудник ЦМИСД МГППУ Юлия Токарчук, – Мы отметили, что в отличие от настольных игр, в которых родители чаще всего принимают непосредственное участие, в цифровые приложения дети чаще всего играют самостоятельно или под присмотром родителей. То есть здесь мы можем говорить о разных стратегиях организации цифровых и настольных игр».
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