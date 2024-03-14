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Промывание носа проточной водой посчитали причиной необычных заражений
Американские исследователи обнаружили 10 случаев заражения свободноживущими амебами при промывании носовых пазух. Вероятным источником инфекции могла быть водопроводная вода.
Свободноживущие амебы (Acanthamoeba) встречаются по всему миру — в почве, в озерной, речной и проточной воде. Эти простейшие вызывают различные заболевания: от кератита (воспаления роговицы) и гранулематозного амебного энцефалита до инфекции центральной нервной системы и риносинусита.
Амебы попадают в организм человека по нескольким путям — через глаза (например, контактные линзы), повреждения на коже и дыхательные пути. И в зоне риска находятся люди, которые перенесли трансплантацию органов или стволовых клеток, болели раком, ВИЧ либо сахарным диабетом — иными словами, те, у кого ослаблен иммунитет. Амебные инфекции случаются редко, но если ее все же подхватить, то вероятность гибели будет 82%.
Из-за повсеместного обитания амеб сложно отследить конкретный источник этой инфекции и тем более разработать способы профилактики. Одним из методов предотвращения заражения простейшими считается промывание носа — с помощью специальной бутылочки, ирригатора или горшочка нети. В любом случае нужно использовать воду, а как показало недавнее исследование, две трети взрослого населения США считают водопроводную воду безопасной.
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Emerging Infectious Diseases, сообщили о 10 случаях инфицирования свободноживущими амебами. Их выявили у американцев при промывании носа в период с 1994 по 2022 год. Медики проанализировали клинические характеристики заболевания в каждом случае и выяснили, что у девяти пациентов диагностировали риносинусит, а у семи синусит был хроническим. Также у всех 10 был ослаблен иммунитет.
Семеро пациентов сообщили, что промывали нос для облегчения симптомов синусита, двое — при ритуальном омовении. При этом четверо брали только водопроводную воду, а один человек — стерильную, но приспособление для промывания погружал в проточную.
Как отметили авторы статьи, в теории заразиться амебой можно при любом промывании, однако риск возрастает при постоянном контакте именно с водопроводной водой. Также исследователи подчеркнули, что новая работа не позволяет установить точный источник инфекции. Тем не менее они рекомендовали промывать нос кипяченой, стерильной или дистиллированной водой.
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