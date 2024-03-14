Промывание носа проточной водой посчитали причиной необычных заражений

Свободноживущие амебы (Acanthamoeba) встречаются по всему миру — в почве, в озерной, речной и проточной воде. Эти простейшие вызывают различные заболевания: от кератита (воспаления роговицы) и гранулематозного амебного энцефалита до инфекции центральной нервной системы и риносинусита.

Амебы попадают в организм человека по нескольким путям — через глаза (например, контактные линзы), повреждения на коже и дыхательные пути. И в зоне риска находятся люди, которые перенесли трансплантацию органов или стволовых клеток, болели раком, ВИЧ либо сахарным диабетом — иными словами, те, у кого ослаблен иммунитет. Амебные инфекции случаются редко, но если ее все же подхватить, то вероятность гибели будет 82%.

Acanthamoeba spp. обнаруживали во многих местах, включая почву, пресную и морскую воду, овощи, выращенные в полевых условиях, сточные воды, плавательные бассейны, принадлежности для контактных линз, лечебные бассейны, стоматологические установки, диализные машины, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водопроводную воду, культуры клеток млекопитающих и овощи / © Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern.

Из-за повсеместного обитания амеб сложно отследить конкретный источник этой инфекции и тем более разработать способы профилактики. Одним из методов предотвращения заражения простейшими считается промывание носа — с помощью специальной бутылочки, ирригатора или горшочка нети. В любом случае нужно использовать воду, а как показало недавнее исследование, две трети взрослого населения США считают водопроводную воду безопасной.

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Emerging Infectious Diseases, сообщили о 10 случаях инфицирования свободноживущими амебами. Их выявили у американцев при промывании носа в период с 1994 по 2022 год. Медики проанализировали клинические характеристики заболевания в каждом случае и выяснили, что у девяти пациентов диагностировали риносинусит, а у семи синусит был хроническим. Также у всех 10 был ослаблен иммунитет.

Семеро пациентов сообщили, что промывали нос для облегчения симптомов синусита, двое — при ритуальном омовении. При этом четверо брали только водопроводную воду, а один человек — стерильную, но приспособление для промывания погружал в проточную.

Как отметили авторы статьи, в теории заразиться амебой можно при любом промывании, однако риск возрастает при постоянном контакте именно с водопроводной водой. Также исследователи подчеркнули, что новая работа не позволяет установить точный источник инфекции. Тем не менее они рекомендовали промывать нос кипяченой, стерильной или дистиллированной водой.

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