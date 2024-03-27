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Большинство выживших после инсульта со временем получили депрессию
Ученые из Великобритании выяснили, что шестеро из 10 человек после перенесенного инсульта будут бороться с депрессией в течение последующих 18 лет.
Депрессия — довольно распространенная патология среди тех, кто перенес инсульт. По данным Американской ассоциации по борьбе с инсультом, биохимические изменения в головном мозге, вызванные острым нарушением его кровоснабжения, могут способствовать возникновению депрессии. Однако о долгосрочных перспективах ее развития у таких людей известно немного.
Ученые из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) изучили данные из Реестра инсультов Южного Лондона за 1995-2019 годы по 6641 человеку. Выводы исследования представлены в журнале The Lancet.
Исходные данные включали социально-демографические факторы (пол, возраст, этническая принадлежность), социально-экономический статус, тип перенесенного инсульта (ишемический или геморрагический), условия жизни (совместное с кем-либо или в одиночестве), наличие инвалидности, тяжесть перенесенного нарушения кровоснабжения мозга, факторы развития депрессии до этого момента и уровень развития когнитивных функций.
Исследователи определяли наличие патологии и ее степень с помощью специальной шкалы тревоги и депрессии в течение трех месяцев после инсульта, а затем — ежегодно на протяжении 18 лет. Так удалось сравнить раннюю и позднюю (спустя год) формы депрессии у перенесших инсульт, а также ее легкую и тяжелую стадии.
Всего 3864 пациента (55,4 процента из них были мужчинами) обследовали на наличие депрессии постоянно. Выяснилось, что ее распространенность варьировалась от 2293 случаев через год после инсульта до 145 спустя 18 лет после него. Совокупная частота расстройства составила 59,4 процента, из которых 87,9 процента возникли в течение пяти лет после нарушения кровоснабжения мозга.
При этом 46,6 процента пациентов, у которых обострилась депрессия через три месяца после инсульта, выздоровели по прошествии года. Впрочем, 66,7 процента из них испытали рецидивы заболевания: 94,4 процента повторных случаев депрессии произошли в течение пяти лет после кровоизлияния в мозг.
Тяжелая форма расстройства у людей, перенесших инсульт, возникала раньше, длилась дольше, чем ожидалось, и рецидивировала быстрее, чем у тех, кто страдал лишь от легкой депрессии. В целом ученые узнали, что депрессия после инсульта сохранялась дольше, чем считалось.
«Качество жизни людей, перенесших кровоизлияние в мозг, важно, потому что депрессия снижает выживаемость. Тому может быть много причин, включая нарушения в социальной жизни, снижение физических способностей и воспалительные расстройства, наблюдаемые у пациентов с патологией. Врачам необходимо уделять особое внимание выжившим после инсульта, если их депрессия длится больше года», — поделился мнением первый автор исследования докторант Лу Лю (Lu Liu).
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