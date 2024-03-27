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Ученые проверили стереотип об активной жестикуляции у итальянцев
Любовь к использованию жестов в разговоре приписывают итальянцам как часть их идентичности. Так ли это на самом деле, выяснили авторы нового эксперимента.
Во время разговора люди жестикулируют — эта универсальная черта человеческого общения присутствует вне зависимости от того, на каком языке мы говорим или в какой культуре выросли. Однако считается, что жители Средиземноморского региона, в частности Италии, Испании, юга Франции, жестикулируют активнее «сдержанных» уроженцев стран Северной Европы. Существует стереотип, будто итальянцы вовсе не умеют рассказывать истории, не используя при этом руки.
Ученые из Лундского университета (Швеция) решили перепроверить это распространенное мнение, которое до сих пор базировалось на анекдотических свидетельствах, и провели эксперимент. Помимо итальянцев, в нем участвовали представители другой языковой и культурной группы — жители Швеции. О результатах исследователи рассказали в статье для журнала Frontiers in Communication.
«Несмотря на интерес к межкультурным различиям в жестикуляции, общие эмпирические данные остаются несколько неоднородными и порой противоречивыми, особенно в отношении частоты использования жестов. Более того, большинство исследований, посвященных этой частоте, фокусировались исключительно на репрезентативных жестах, оставляя в стороне другие их функции. Следовательно, мы плохо понимаем, как частота использования жестов может взаимодействовать с различиями в их функциях. Наконец, в очень немногих работах рассматривалась роль контекста», — отметили ученые.
К исследованию привлекли 12 носителей итальянского языка (из них восемь — женщины, от 19 до 31 года) и 12 носителей шведского языка (тоже восемь женщин, от 20 до 48 лет), сыгравших роль рассказчиков. Все были студентами двух вузов: Университета Востока в Неаполе и Лундского в шведской провинции Скания. Слушателями выступили друзья участников, которых они сами привели на эксперимент.
Добровольцы сидели рядом, напротив них стояла камера на штативе. Каждого из «рассказчиков» попросили посмотреть эпизод телесериала «Семья Пингу празднует Рождество» (Pingu’s Family Celebrate Christmas, 1992) продолжительностью 90 секунд, пока «слушатели» ждали в другой комнате. Затем «рассказчики» должны были пересказать события из сериала своим «слушателям», причем те не могли перебивать говорящего — разрешалось лишь использовать жесты вроде кивка головы. Все происходящее спецпиалисты записывали на видео.
После экспериментов два носителя — итальянского и шведского языков — расшифровали записи. Они отмечали плавность речи и разбивали ее на предикаты, то есть части предложения, содержащие глагол либо глагольную фразу. В итоге исследователи получили 1001 предикат: 454 — итальянских, 547 — шведских, из которых некоторые сопровождались более чем одним жестом (192 — у итальянцев, 73 — у шведов).
Результаты показали, что носители итальянского языка использовали больше жестов (698), чем носители шведского (389). В их рассказе также встречалось больше жестов на 100 слов: 21,95 против 11,04 у шведов.
«Носители шведского произносили больше предикатов (547), чем носители итальянского языка (454), но вторые в среднем выдавали 1,8 жеста на такую часть предложения по сравнению с 1,2 жеста на предикат у шведов. Тесты Шапиро — Уилка подтвердили, что частота жестов существенно не отклонялась от нормы ни в итальянском, ни в шведском. Однако тест Левена показал неравные значения, поэтому мы применили непараметрический U-критерий Манна — Уитни и выяснили, что у носителей итальянского значительно больше жестов на предикат, чем у говорящих на шведском языке», — рассказали ученые.
Итальянцы внедряли более прагматические, нежели референциальные, жесты: они не связаны с содержанием, но имеют отношение к оформлению рассказа, выражают речевые действия (например, отрицание или согласие), указывая, как интерпретировать речь говорящего или позицию по отношению к ней, и помогают взаимодействовать с собеседником. Носители шведского языка демонстрировали противоположную картину.
«Анализ функции жестов на уровне повествования позволил нам обнаружить два разных риторических стиля в итальянском и шведском языках — они проявлялись в основном в жестах, а не в речи. Обе группы показали одинаковые пропорции повествовательных, метанарративных и паранарративных предложений. Мы также выявили больше референциальных жестов именно на повествовательном уровне; больше прагматических — на мета- и паранарративном уровнях. Но общие групповые предпочтения в отношении различных функций по-прежнему приводили к разным стилям», — подчеркнули исследователи.
Так, шведы, предпочитая референциальные жесты, оказались больше сосредоточены на описываемых событиях и действиях, в то время как итальянцы за счет прагматических жестов (например, раскрытых рук ладонями вверх) дополняли историю и представляли слушателю новую информацию. Следовательно, эти две группы «видят», или концептуализируют, повествование по-разному (конкретно в случае шведов и абстрактно в случае итальянцев), что отражается в двух разных риторических стилях. Причины этих различий еще предстоит выяснить, подытожили авторы научной работы.
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