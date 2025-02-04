Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Определены новые микрокультуры, способные бороться с нефтяными загрязнениями в почве
Одни из самых распространенных и опасных техногенных отходов — нефтепродукты. Углеводороды в их составе меняют свойства почвы, что оказывает отравляющий эффект на всю экосистему: теряется плодородие, способность впитывать влагу. Основной причиной загрязнений могут быть аварии, бурение скважин, добыча нефти. Эти и множество других факторов способствуют накоплению вредных частиц в земле и оказывают длительное негативное влияние на экологическое состояние окружающей среды. Поэтому необходимо принимать меры для предотвращения или минимизации подобных ситуаций. Ученые Пермского Политеха нашли новые микроорганизмы, которые помогают бороться с остатками токсичных веществ.
Статья опубликована в журнале «Химия. Урбанистика». Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Ранее для масштабной переработки углеводородов использовалось множество традиционных способов, которые нельзя считать безопасными и экологичными (например, добавление реагентов, сжигание нефтепродуктов и другие). Сейчас для снижения нагрузки и сохранения почвенных ресурсов используют биотехнологические методы устранения загрязнений нефтью и ее частицами.
Открытие микроорганизмов, способных разрушать соединения, содержащиеся в нефтепродуктах, дало возможность эффективно и безопасно справляться с проблемой загрязнения почвы. Попадая внутрь, они активно взаимодействуют с токсичным веществом и используют его в качестве источника питания. Со временем концентрация нефтяных частиц снижается, а при поддержании благоприятных условий возможно достижение полной очистки почвы. В связи с этим крайне актуален поиск новых культур, обладающих подобными способностями.
Лучше всего эффективность бактерий характеризует скорость их роста. Чем быстрее увеличивается количество клеток в присутствии нефтепродуктов, тем лучше поглощается углеводород.
Ученые Пермского Политеха выделили новые микроорганизмы-нефтедеструкторы из загрязненной бензином почвы, изучили влияние температуры и концентрации гексадекана (углеводорода в нефтяных загрязнениях) на рост монокультуры и способность разрушать отходы нефти.
«Мы отобрали для экспериментов 10 культур из микробиологического музея и два новых штамма бактерий, выделенных нами из образцов почвы, загрязненной нефтепродуктами (№ 11 и 12). По предварительной идентификации они относятся к родам Аrthrobacter и Pseudomonas. Их представители играют важную роль в разложении органических веществ», – комментирует Карина Захарова, студент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.
«При введении суспензии микроорганизмов в почву с загрязнением 1-2 процента снижение концентрации нефти наблюдалось при температуре 20 °C. Значение ниже этого показателя увеличивало время протекания процессов. Наибольшую эффективность показала культура 11, которая помогла за две недели снизить содержание нефтепродуктов в почве на 60 процентов. Это позволяет говорить о перспективности ее использования для уничтожения загрязнений», – комментирует Галина Козлова, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук.
Исследование ученых Пермского Политеха позволило выявить неизведанные ранее культуры бактерий, способные разрушать остатки нефти и нефтепродуктов. Новые эффективные нефтедеструкторы помещают в микробиологические музеи и разрабатывают на их основе биопрепараты.
Специалисты фармацевтического колледжа Университета Нью-Мексико (США) провели исследование, подтвердившее рост концентрации микро- и нанопластика в окружающей среде за последние полвека в геометрической прогрессии. Ученые применили новые методы анализа тканей человеческих органов, позволяющие обнаружить крошечные фрагменты частиц.
Ежедневное употребление одного грамма омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) способно замедлить биологическое старение. Это показал ретроспективный анализ результатов клинических испытаний, в которых поучаствовали более 700 пожилых людей. Также исследователи выяснили, что позволяет усилить положительный эффект добавки.
Ученые из США описали нейронный механизм, благодаря которому воспоминания, сформированные в разное время, не перемешиваются. Оказалось, что старую и новую информацию клетки мозга обрабатывают на разных стадиях сна.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Почему атомной энергетике всегда нужны новые материалы и как мы их создаем
Веселые картинки: почему «ВКонтакте» переходит на мемы и к чему это приведет
Вопросы читателей (ч. 10)
Депрессия: что за зверь?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии