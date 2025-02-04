Определены новые микрокультуры, способные бороться с нефтяными загрязнениями в почве

Одни из самых распространенных и опасных техногенных отходов — нефтепродукты. Углеводороды в их составе меняют свойства почвы, что оказывает отравляющий эффект на всю экосистему: теряется плодородие, способность впитывать влагу. Основной причиной загрязнений могут быть аварии, бурение скважин, добыча нефти. Эти и множество других факторов способствуют накоплению вредных частиц в земле и оказывают длительное негативное влияние на экологическое состояние окружающей среды. Поэтому необходимо принимать меры для предотвращения или минимизации подобных ситуаций. Ученые Пермского Политеха нашли новые микроорганизмы, которые помогают бороться с остатками токсичных веществ.

Статья опубликована в журнале «Химия. Урбанистика». Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Ранее для масштабной переработки углеводородов использовалось множество традиционных способов, которые нельзя считать безопасными и экологичными (например, добавление реагентов, сжигание нефтепродуктов и другие). Сейчас для снижения нагрузки и сохранения почвенных ресурсов используют биотехнологические методы устранения загрязнений нефтью и ее частицами.

Открытие микроорганизмов, способных разрушать соединения, содержащиеся в нефтепродуктах, дало возможность эффективно и безопасно справляться с проблемой загрязнения почвы. Попадая внутрь, они активно взаимодействуют с токсичным веществом и используют его в качестве источника питания. Со временем концентрация нефтяных частиц снижается, а при поддержании благоприятных условий возможно достижение полной очистки почвы. В связи с этим крайне актуален поиск новых культур, обладающих подобными способностями.

Лучше всего эффективность бактерий характеризует скорость их роста. Чем быстрее увеличивается количество клеток в присутствии нефтепродуктов, тем лучше поглощается углеводород.

Ученые Пермского Политеха выделили новые микроорганизмы-нефтедеструкторы из загрязненной бензином почвы, изучили влияние температуры и концентрации гексадекана (углеводорода в нефтяных загрязнениях) на рост монокультуры и способность разрушать отходы нефти.

«Мы отобрали для экспериментов 10 культур из микробиологического музея и два новых штамма бактерий, выделенных нами из образцов почвы, загрязненной нефтепродуктами (№ 11 и 12). По предварительной идентификации они относятся к родам Аrthrobacter и Pseudomonas. Их представители играют важную роль в разложении органических веществ», – комментирует Карина Захарова, студент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

«При введении суспензии микроорганизмов в почву с загрязнением 1-2 процента снижение концентрации нефти наблюдалось при температуре 20 °C. Значение ниже этого показателя увеличивало время протекания процессов. Наибольшую эффективность показала культура 11, которая помогла за две недели снизить содержание нефтепродуктов в почве на 60 процентов. Это позволяет говорить о перспективности ее использования для уничтожения загрязнений», – комментирует Галина Козлова, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук.

Исследование ученых Пермского Политеха позволило выявить неизведанные ранее культуры бактерий, способные разрушать остатки нефти и нефтепродуктов. Новые эффективные нефтедеструкторы помещают в микробиологические музеи и разрабатывают на их основе биопрепараты.

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ПНИПУ 959 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.