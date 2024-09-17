  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 минут назад
Любовь Соковикова
47

Сверхмассивные черные дыры оказались виновны в бесплодии древних галактик 

4.8

Группа астрономов из Кембриджского университета (Великобритания) детально изучила древнюю галактику, в которой больше не формируются звезды, с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Авторы исследования пришли к выводу, что звездообразование прекратилось из-за активности центральной сверхмассивной черной дыры.

Астрономия
# галактики
# Джеймс Уэбб
# звездообразование
# космос
Астрономы изучили галактику GS-10578 и сверхмассивную черную дыру в ее центре с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» / © Nasa / CXC / M. Weiss

Ученые давно подозревали, что сверхмассивные черные дыры, расположенные в центрах галактик, оказывают губительное влияние на образование новых звезд. Однако доказательства удалось получить только сейчас. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, выявили механизмы, с помощью которых эти космические «монстры» «выключают» звездообразование в галактиках-хозяевах. 

Массивная и компактная галактика GS-10578, расположенная на расстоянии более 11,7 миллиарда световых лет от Земли, образовалась примерно спустя два миллиарда лет после Большого взрыва. Хотя звездная масса галактики превышает 160 миллиардов масс Солнца, новые светила в ней практически не формируются. 

Отметим, что астрономы давно подозревали о плачевном состоянии, в котором находится GS-10578, но возможность подробно изучить галактику и сверхмассивную черную дыру в ее центре появилась только после запуска орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб». 

Как показали результаты исследования, звездообразование в галактике GS-10578 остановилось на раннем этапе ее развития, что странно, ведь в большинстве галактик, рожденных в ранней Вселенной, формировалось множество звезд. 

«Если у галактики было достаточно времени, чтобы достичь столь огромных размеров, то любой процесс, который остановил звездообразование, вероятно, произошел относительно быстро», — объяснили авторы новой научной работы.

Ключевым открытием стало обнаружение мощных потоков горячего ионизированного и холодного газа, исходящих из центра галактики со скоростью, достигающей 1000 километров в секунду. Так как галактика теряет газ быстрее, чем использует его для формирования новых звезд, астрономы пришли к выводу, что причиной выбросов стала активность сверхмассивной черной дыры в центре GS-10578. 

Изображение получено космическим телескопом «Джеймс Уэбб» c помощью камеры NIRCam / © Nature Astronomy

Напомним, что холодный газ — это основной материал, необходимый для звездообразования, а сверхмассивные черные дыры — единственные объекты, способные эффективно вытеснять его из галактик, препятствуя формированию новых звезд. 

Именно эта «обратная связь», получаемая галактикой от черной дыры, по мнению авторов исследования, объясняет, как сверхмассивные черные дыры лишают галактики топлива. 

«Мы нашли виновника. Черная дыра убивает эту галактику и удерживает ее в состоянии покоя, перекрывая источник „пищи“, необходимый для образования новых звезд», — заключили астрономы.

Несмотря на драматические процессы, происходящие в GS-10578, звездный диск галактики сохраняет упорядоченное вращение. Это важное наблюдение указывает на то, что остановка звездообразования не обязательно связана с разрушением галактического диска, как ученые предполагали ранее. 

Таким образом, результаты нового исследования предоставили первые прямые доказательства того, что активность сверхмассивных черных дыр может играть решающую роль в гибели в массивных древних галактик. И это объясняет их количество в наблюдаемой Вселенной.

Подробное изучение галактики GS-10578 также открывает новые возможности для изучения процессов эволюции галактик и роли, которую играют в них сверхмассивные черные дыры.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# галактики
# Джеймс Уэбб
# звездообразование
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Сен
Бесплатно
История возобновляемой энергетики
Политехнический музей
Москва
Лекция
17 Сен
500
Обоняние человека — рудимент или работающая система?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Путешествие в Арктику на ледоколе «Малыгин»
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Будущее человеческой природы
Библиотека 180 им. Н. Ф. Федорова
Москва
Лекция
18 Сен
600
Американоидная раса
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Сен
400
Астероиды. Начало истории
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Осенняя хандра и как с ней бороться
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Эволюция цифровой техники: от счетов до суперкомпьютеров
Политехнический музей
Москва
Лекция
19 Сен
200
В тени динозавров: разнообразие мезозойских млекопитающих России
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 20:03
Любовь

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.

Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
Вчера, 14:16
ПНИПУ

«Широкой кости» не бывает: факты о скелете человека

Правда ли то, что человеческие кости прочнее стали, продолжаем ли мы расти после 25 лет, почему у некоторых костей больше, чем написано в учебниках, в честь какой птицы назвали копчик, какого цвета кости на самом деле, из-за чего в старости люди становятся ниже и почему зубы не могут отрасти повторно? Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени Академика Е.А. Вагнера поделились интересными фактами о скелете человека.

ПНИПУ
# коллаген
# кости
# минералы
# остеопороз
# скелет
Вчера, 18:00
Полина Меньшова

Беременность изменила структуру мозга

Во время беременности меняется не только тело, но и нервная система женщины. Детальное исследование, в котором сравнивается структура мозга до зачатия, во время беременности и после родов, опубликовали ученые из США.

Медицина
# беременность
# головной мозг
# материнство
# нервная система
# структура мозга
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
12 сентября
Полина Меньшова

Биологи описали, что происходит в мозге собаки при общении с человеком

Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.

Биология
# общение с животными
# собаки
# человек и собака
11 сентября
Игорь Байдов

Муравьи изменили способ строительства гнезд, чтобы остановить распространение болезней

Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.

Биология
# животные
# заболевания
# муравьи
# насекомое
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Сверхмассивные черные дыры оказались виновны в бесплодии древних галактик 

    25 минут назад

  2. Аутизм, СДВГ и неспособность к обучению предложили не разделять

    2 часа назад

  3. Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

    Вчера, 20:03

  4. Беременность изменила структуру мозга

    Вчера, 18:00
Выбор редакции

Видео: как российские ученые режут металл на расстоянии

Позавчера, 11:41

Последние комментарии

Степан Жук
19 минут назад
Клоуны. Затянули гайки для ДВС по самое не могу, а с 2025 вообще запретят. И будут гордо писать - теперь 100% продаваемых авто электрички! А смысл? Чтобы

В Норвегии электромобилей стало больше, чем бензиновых автоВ Норвегии электромобилей стало больше, чем бензиновых авто

Vlad Ok
30 минут назад
Иван, я думаю товарисч просто изобразил саркастически реакцию сущеглупого конспиратора с айкю ниже плинтуса на успешную посадку старлайнера.

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Vlad Ok
34 минуты назад
Сергей, ого как быстро сторонники плоской земли генерят теории заговора для идиотов :))) Надеюсь это стеб над дурачками а не вы сам дурачок

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Vlad Ok
44 минуты назад
И., взаимоотношения боинга с правительством и возможные его займы на поддержания штанов лежат хорошо в стороне от обсуждаемой теоретической

Starliner столкнулся с проблемами при возвращении на ЗемлюStarliner столкнулся с проблемами при возвращении на Землю

Иван Колупаев
11 часов назад
Александр, я так понял что научных работ нет чисто любительские раскопы. Вероятно и с датировкой все очень примерно. Да и аргументация автора

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Александр Березин
11 часов назад
Иван, там наворотили, конечно. Бухарские летописи -- источник-конструкт, как и "Задонщина". А также полностью проигнорирована не раз повторенная в

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Александр Панов
11 часов назад
Фима, найдите немецкие гены.

В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавитВ манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

Александр Березин
11 часов назад
Степан, "да как то? Поле нашли" Да так. Поле не нашли -- и вы сами это знаете, почему и не приводите ссылки на соответствующие научные работы.

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Иван Колупаев
12 часов назад
Степан, да вот вам навскидку отзывы о К. Жукове среди людей не чуждых исторического фехтования и прочих заклёпочек 😁 Лично не знаком, наговаривать

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Станислав Гаврилюк
13 часов назад
слабая теория, по ней можно просто не размножаться и тогда человек будет жить вечно чтоли? Сильно сомневаюсь

Живые организмы начали стареть из-за многоклеточности и полового размноженияЖивые организмы начали стареть из-за многоклеточности и полового размножения

Дмитрий Kuрueнко
15 часов назад
Хотелось бы более развернутого изложения. Как то быстро закончилась статья.

Живые организмы начали стареть из-за многоклеточности и полового размноженияЖивые организмы начали стареть из-за многоклеточности и полового размножения

Степан Жук
15 часов назад
Александр, да как то? Поле нашли, восстановили ландшафт, потом металлоискателями все прошли. Нашли даже бармицу! Про численность тоже посчитали, с

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Иван Колупаев
16 часов назад
Газогенераторы там небось только на случай аварии как источник резервного питания. Отсюда вопрос - кто кого изнасиловал?

Суперкомпьютер Маска поспособствует преждевременной смерти местных жителейСуперкомпьютер Маска поспособствует преждевременной смерти местных жителей

Иван Колупаев
17 часов назад
Александр, ну есть и такая версия хоть глубоко в аргументацию автора я не вникал. Но вроде бы тот утверждает что в тех местах россыпи оружия

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Александр Березин
18 часов назад
Степан, напротив -- с момента выхода статьи ничего не изменилось. Никто так и не нашел поле, никто так и не мог, в связи, дать какие-то изменения

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Иван Колупаев
19 часов назад
ТТХ дело десятое, тут главное рассказать о "гендерной интеграции", понимаю 😏

США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку с полной «гендерной интеграцией»США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку с полной «гендерной интеграцией»

Иван Колупаев
19 часов назад
Степан, так говорят маловато нашли артефактов на официально объявленном Куликовом поле. И все какие-то двойного назначения, мусор всякий. Об этом

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Игорь Кузин
19 часов назад
Поправочка: скорость на флоте измеряют не в "узлах в час", а в "узлах". "25 узлов в час" - это примерно 375 метров в час, довольно обидная максимальная

США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку с полной «гендерной интеграцией»США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку с полной «гендерной интеграцией»

Степан Жук
20 часов назад
Статья устарела безнадёжно. Уже и поле нашли и давно численность прикинули. Никаких сотен тысяч и близко нет, естественно. Читайте новые материалы.

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Дмитрий Татаринов
20 часов назад
Получается что не важно что есть? Я сомневаюсь, что от поедания сырых брокколи многие получают удовольствие. Или это только справедливо для

Удовольствие от еды объяснили глотаниемУдовольствие от еды объяснили глотанием

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно