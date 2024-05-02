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Мелатонин повысил положительные эмоции у пожилых людей
Уральские ученые выяснили, что люди старшего возраста, принимающие пищу с достаточным содержанием мелатонина, имеют более высокую удовлетворенность жизнью и положительный эмоциональный фон. Кроме того, по словам исследователей, мелатонин снижает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний и, как следствие, улучшает качество жизни человека.
О других полезных свойствах мелатонина и методах исследования ученые рассказали в журнале Nutrients. Исследование выполнено в рамках программы «Приоритет-2030». По данным Sleep cycle, в Европе больше всего времени в кровати проводят жители Финляндии — в среднем 7 часов 37 минут в день. На втором месте находятся англичане и голландцы — жители этих двух стран в среднем спят 7 часов 33 минуты в день. Затем идут жители Бельгии — здесь продолжительность сна 7 часов 31 минута. Единственная страна Европы, которая «спит» меньше положенных семи часов — это Турция (6 часов 50 минут).
В Азии дела обстоят совсем по-другому — жители лишь одной страны, Китая, спят положенные 7 часов 4 минуты. Самая низкая продолжительность сна наблюдается у японцев (6 часов 18 минут) и южнокорейцев (6 часов 25 минут). Это связано с тем, что в этих странах действует строгая корпоративная культура, и жители часто задерживаются на работе в ущерб своему сну. В других азиатских странах, например, в Индии, Вьетнаме и Таиланде, продолжительность сна также ниже нормы — 6 часов 47 минут, 6 часов 51 минуту и 6 часов 57 минут соответственно. Исследователи связывают это с тем, что из-за жаркого тропического климата и шума городов сон людей часто нарушается.
«В нашем исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 50 до 90 лет. При помощи метода глубинного интервью мы опросили их и выявили связь между высокой удовлетворенностью жизнью и регулярным приемом мелатонин содержащей пищи, например, кислой вишни, фисташек, миндаля, жирной рыбы, молока. Оказалось, что люди, потребляющие больше пищи с содержанием мелатонина, имеют устойчивый положительный эмоциональный фон, менее выраженные признаки депрессии и более высокие когнитивные функции. Таким образом, нам удалось подтвердить гипотезу о положительном действии пищевого мелатонина на психоэмоциональное состояние людей — это особенно важно для лиц пожилого возраста», — поясняет старший научный сотрудник учебно-научной лаборатории нейротехнологий УрФУ Ольга Дорогина.
Мелатонин — это гормон, который вырабатывается в шишковидной железе головного мозга человека в темное время суток. Производство мелатонина зависит от циркадного ритма организма, который регулирует цикл сна и бодрствования. В темноте уровень мелатонина повышается, что способствует расслаблению и подготовке ко сну. Наоборот, при наступлении света уровень мелатонина снижается, что помогает организму пробудиться и подготовиться к активной деятельности. Именно поэтому мелатонин иногда называют «гормоном сна».
«Мелатонин очень важен для человека, особенно для лиц пожилого возраста. Доказано, что мелатонин обладает антиоксидантными свойствами и защищает нейроны головного мозга. Это помогает замедлить процесс ухудшения памяти и других когнитивных функций при старении», — объясняет Ольга Дорогина.
По словам ученых, дефицит мелатонина в организме напрямую связан с современным образом жизни. Искусственное освещение по ночам, работа в ночные смены, а также регулярная смена часовых поясов, например, при перелете, негативно влияют на выработку «гормона сна». Специалисты отмечают, что это привело к увеличению риска развития социального джетлага.
«Социальный джетлаг — это несоответствие между социальным и биологическим временем. В данном случае происходит хроническая дисфункция циркадной системы, что может сопровождаться ухудшением психоэмоционального состояния, когнитивных функций и повышенным риском ожирения. Это, в свою очередь, может стать причиной снижения качества жизни», — говорит Ольга Дорогина.
В исследовании приняли участие 557 человек (79 процентов — женщины), средний возраст — 68,9 лет. Методом глубинного интервью психологи собрали их личные данные, оценили субъективный уровень удовлетворенности жизнью, уровень депрессии и когнитивные функции. «Мелатонин и продукты, которые его содержат, являются перспективным объектом исследования. В будущем мы более подробно изучим оздоровительные и защитные свойства данного вещества, поскольку его несомненным преимуществом являются дешевизна, простота использования и отсутствие каких-либо особых ограничений для применения», — заключает Ольга Дорогина.
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