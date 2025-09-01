Уведомления
Химик рассказала, как продлить жизнь букету цветов
Вопрос о том, как сохранить срезанные цветы свежими актуален в любое время года, а в особенности сегодня, 1 сентября. Букеты дарят учителям, преподавателям, и, конечно, мамам, чьи дети впервые идут в школу или сад. Часто эти цветы должны продержаться весь день, пережить дорогу и тепло классной комнаты. Эксперт кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха рассказала, какие способы продления жизни букету — миф, а какие действительно работают.
По мнению ученой ПНИПУ, срезанные цветы стремительно теряют свежесть (увядают) из-за трех ключевых факторов. Во-первых, растения остаются без «еды» — тех полезных веществ, которые они раньше получали из земли через корни. Во-вторых, в воде размножаются вредные микробы, которые засоряют тонкие «трубочки» в стебельке и не дают воде подниматься к бутону. Ну и наконец, их организм продолжает терять влагу через листья, а новой к нему поступает все меньше — получается такой опасный «водный дисбаланс».
Существует множество популярных, но совершенно нерабочих советов о том, как продлить жизнь срезке. Одно из таких гласит: сладкая газировка способна напитать цветы. Это миф. Напротив, содержащиеся в ней красители токсичны для растений, а сахар создает благоприятную среду для быстрого размножения микроорганизмов.
Гораздо эффективнее использовать точно отмеренное количество сахара — одну столовую ложку на литр воды для питания, добавить еще одну-две столового уксуса или несколько кристаллов лимонной кислоты для подкисления и роста бактерий, а также две-три капли хлорсодержащего средства для дезинфекции. Но не стоит думать, что чем больше сахара, тем лучше, это не так. Высокие концентрации создают избыточное давление вокруг стебля. В результате клетки растения начинают терять воду, что приводит к быстрому увяданию, рассказывает Евгения Гладких, ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.
По этой же причине бесполезно и даже вредно добавлять в вазу удобрения для комнатных растений. Высокое содержание минеральных солей и азота вызывает обезвоживание тканей и стимулирует рост микроорганизмов.
Есть и ряд физических воздействий, которые абсолютно не работают. Раздавливание стеблей молотком или надрезы крест-накрест лишь сильнее травмируют цветок и создают обширную поверхность для развития бактерий. При таком грубом повреждении повышается риск развития болезнетворной микрофлоры, и сосуды растения в таком случае будут закупорены в результате их жизнедеятельности. Оптимальный вариант – косой острый срез под углом 45° для всех цветов, не только роз, прокомментировала ученая ПНИПУ.
Не стоит использовать и кипяченую или дистиллированную воду, так как в ней недостаточно кислорода и полезных микроэлементов. Лучше всего подойдет отстоянная от трех-четырех часов водопроводная вода, из которой улетучился хлор, но сохранились необходимые растению вещества.
Еще один миф — поставить букет в кипяток «чтобы оживить» – не «воскрешает», но кратковременное помещение срезанной части (концов) стебля для цветов с плотными, одревесневшими стеблями, таких как розы, гортензии или гвоздики действительно может помочь. Цель такой обработки — разрушить воздушные пробки в сосудах, которые образуются после среза и блокируют поступление воды.
Правильная методика заключается в том, чтобы, обновив косой срез, погрузить нижние несколько сантиметров стебля в кипяток на 5-10 секунд, немедленно переставив цветок после этого в емкость с прохладной водой. Важно защитить нежные бутоны от пара и помнить, что этот агрессивный метод категорически не подходит для цветов с мягкими травянистыми стеблями (как у хризантемы, пионов, ромашек и так далее), так как уничтожит их ткани, объясняет Евгения Гладких.
Существуют также научно обоснованные рабочие методы, например, добавление аспирина в воду для цветов.
Ацетилсалициловая кислота, действующее вещество таблетки, работает как эффективный бактериостатик. Она подавляет размножение микроорганизмов в воде, предотвращая закупорку проводящих сосудов стебля и поддерживая ее прозрачность и чистоту, дополняет ученая Пермского Политеха.
Самым важным и универсальным правилом остается ежедневная замена воды и мытье вазы. Это помогает избавиться от большинства бактерий. При каждой такой процедуре обязательно обновляйте срез стеблей под углом 45°. Делать это оптимально непосредственно в вазоне или под водой.
— Этот прием предотвращает образование воздушных пробок в проводящих сосудах, которые блокируют поступление влаги и приводят к быстрому увяданию. Не менее важно удалить все листья, которые находятся ниже уровня воды, так как разлагающаяся органика становится питательной средой для болезнетворных бактерий, рассказывает эксперт.
Наилучшим готовым решением для борьбы с увяданием являются специальные препараты типа «Кризал», которые комплексно решают проблемы питания цветов и роста бактерий. Для максимального эффекта важно также соблюдать условия содержания букета: размещать его в прохладе вдали от солнечных лучей и источников тепла и изолировать от созревающих фруктов.
– В течение своей жизни растения выделяют этилен – газ без цвета и запаха, который является фитогормоном. Этот газ ускоряет увядание срезанных цветов, причем его выделяют не только сами растения, но и свежие плоды, поэтому вазу нельзя ставить рядом с ними. Чтобы продлить жизнь букету, регулярно проветривайте комнату и удаляйте увядшие цветы и листья — они тоже источник летучего вещества, – добавила ученая ПНИПУ.
