Ученые оценили, как потребление алкоголя в стране связано с уровнем самоубийств

В свежем метаанализе исследователи обобщили данные 13 предыдущих научных работ о потреблении алкоголя на душу населения и смертности от самоубийств в разных странах, в том числе в России. Выяснилось, что каждый дополнительный литр спирта коррелировал с увеличением числа смертей от суицидов на 3,59%.

Из научной литературы известно о связи самоубийств с психическими нарушениями, особенно с депрессией и расстройствами из-за употребления алкоголя. Часто в таких работах рассматривали влияние спиртного на риск суицидов у отдельных людей, а не на уровне целых стран.

Группа медиков из Канады взялась восполнить этот пробел. С помощью систематического обзора и метаанализа ученые объединили данные 13 предыдущих исследований о потреблении алкоголя на душу населения и показателях смертности от самоубийств в разных странах, в том числе в России, государствах Северной Америки и Европы. Свои выводы специалисты представили в статье в журнале JAMA Network Open.

Среднее потребление алкоголя на душу населения рассчитывают с помощью данных о производстве, импорте, экспорте спиртного, его продажах или налогообложении. Этот показатель, измеряемый в литрах чистого этилового спирта на человека в год, считают более точным, чем сведения из опросов, во время которых люди могут недооценивать реальные масштабы потребления.

Сопоставив статистику из десятков стран, ученые установили, что каждый дополнительный литр потребленного спирта на душу населения коррелировал с увеличением уровня смертности от суицидов на 3,59%. Свидетельств того, что тенденция различается для мужчин и женщин, исследователи не нашли — риск пропорционально повышался для людей обоих полов.

Анализ по России, охвативший период с 1959 по 1998 год, показал, что возрастанию потребления алкоголя на один литр сопутствовал рост числа самоубийств на 7,47%. В скандинавских государствах, таких как Норвегия и Швеция, исследователи выявили двузначную прибавку. В отдельных странах, к примеру в Дании, Испании и Италии, тенденция оказалась обратной: наблюдалось снижение суицидальной смертности.

Авторы работы полагают, что их результаты имеют практическую ценность. Уровень потребления алкоголя на душу населения легко отследить и можно использовать в качестве целевого ориентира при разработке национальных стратегий профилактики самоубийств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самоубийства ежегодно уносят жизни свыше 700 тысяч человек, а попытки покончить с собой совершают еще больше людей. Суицид — третья по частоте причина смерти молодежи от 15 до 29 лет в мире.

Ранее суицидологи выяснили, по каким дням недели и в какие праздничные дни люди чаще всего добровольно уходят из жизни. Анализ показал, что риск самоубийств возрастал по понедельникам: на этот день приходилось примерно 15-18 процентов от общего числа самоубийств, по сравнению с другими днями недели. В праздники пик суицидов отмечался на Новый год, особенно у мужчин.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 821 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.