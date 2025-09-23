  • Добавить в закладки
23 сентября, 15:30
Юлия Трепалина
74

Ученые оценили, как потребление алкоголя в стране связано с уровнем самоубийств

❋ 4.4

В свежем метаанализе исследователи обобщили данные 13 предыдущих научных работ о потреблении алкоголя на душу населения и смертности от самоубийств в разных странах, в том числе в России. Выяснилось, что каждый дополнительный литр спирта коррелировал с увеличением числа смертей от суицидов на 3,59%.

Медицина
# алкоголь
# потребление алкоголя
# самоубийство
# спиртное
# статистика
# суицид
мужчина со стопкой
Кадр из американского фильма «Потерянный уикэнд» / © Paramount Pictures

Из научной литературы известно о связи самоубийств с психическими нарушениями, особенно с депрессией и расстройствами из-за употребления алкоголя. Часто в таких работах рассматривали влияние спиртного на риск суицидов у отдельных людей, а не на уровне целых стран.

Группа медиков из Канады взялась восполнить этот пробел. С помощью систематического обзора и метаанализа ученые объединили данные 13 предыдущих исследований о потреблении алкоголя на душу населения и показателях смертности от самоубийств в разных странах, в том числе в России, государствах Северной Америки и Европы. Свои выводы специалисты представили в статье в журнале JAMA Network Open.

Среднее потребление алкоголя на душу населения рассчитывают с помощью данных о производстве, импорте, экспорте спиртного, его продажах или налогообложении. Этот показатель, измеряемый в литрах чистого этилового спирта на человека в год, считают более точным, чем сведения из опросов, во время которых люди могут недооценивать реальные масштабы потребления.

Сопоставив статистику из десятков стран, ученые установили, что каждый дополнительный литр потребленного спирта на душу населения коррелировал с увеличением уровня смертности от суицидов на 3,59%. Свидетельств того, что тенденция различается для мужчин и женщин, исследователи не нашли — риск пропорционально повышался для людей обоих полов.

Анализ по России, охвативший период с 1959 по 1998 год, показал, что возрастанию потребления алкоголя на один литр сопутствовал рост числа самоубийств на 7,47%. В скандинавских государствах, таких как Норвегия и Швеция, исследователи выявили двузначную прибавку. В отдельных странах, к примеру в Дании, Испании и Италии, тенденция оказалась обратной: наблюдалось снижение суицидальной смертности.

Авторы работы полагают, что их результаты имеют практическую ценность. Уровень потребления алкоголя на душу населения легко отследить и можно использовать в качестве целевого ориентира при разработке национальных стратегий профилактики самоубийств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самоубийства ежегодно уносят жизни свыше 700 тысяч человек, а попытки покончить с собой совершают еще больше людей. Суицид — третья по частоте причина смерти молодежи от 15 до 29 лет в мире.

Ранее суицидологи выяснили, по каким дням недели и в какие праздничные дни люди чаще всего добровольно уходят из жизни. Анализ показал, что риск самоубийств возрастал по понедельникам: на этот день приходилось примерно 15-18 процентов от общего числа самоубийств, по сравнению с другими днями недели. В праздники пик суицидов отмечался на Новый год, особенно у мужчин.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
821 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
Выбор редакции
23 сентября, 10:49
Александр Березин

Шестое массовое вымирание отменили: скорость исчезновения видов на Земле снижается, а не растет

Многие ученые в последние десятки лет утверждали, что наша планета проходит через шестое массовое вымирание, угрожающее гибелью и всему человечеству. Авторы нового исследования показали, что реальная картина совсем иная.

Биология
# биология
# массовые вымирания
# шестое вымирание
22 сентября, 10:45
ТюмГУ

Стресс матерей подростков оказался выше, чем у отцов

Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.

ТюмГУ
# дети
# матери
# отцы
# подростки
# стресс
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Комментарии

Последние новости:

  1. Ученые оценили, как потребление алкоголя в стране связано с уровнем самоубийств

    23 сентября, 15:30

  2. Археологи нашли клад в военных катакомбах древнееврейских повстанцев

    23 сентября, 13:15

  3. Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

    23 сентября, 13:04

  4. Эксперт рассказал, в какое время лучше наблюдать звездопад Секстантиды

    23 сентября, 11:30
Выбор редакции

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

22 сентября, 12:13

Последние комментарии

Дмитрий Kuрueнко
5 минут назад
Сергей, хорошо что кроманьонцы думали иначе, а то пришлось бы ваши рассуждения о "бессмысленных затратах" излагать охрой на стенах пещеры в виде

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Иван Колупаев
8 минут назад
анатолий, в США примерно 500 крупных аэропортов что обслуживают регулярные рейсы. В России вдвое меньше - 225. Военных было примерно столько же, но

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Artem Suleymanov
21 минута назад
Александр, смешная попытка но перевод стрелок так себе ) можешь дальше покупать устаревшие модели китайцев без поддержки за 3-7 лямов, там как раз

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
27 минут назад
Ar, "это какими такими?" Скоростью изменения отдачи, соотношением мощности к емкости, расчетным числом циклов, габаритами установочного юнита,

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
33 минуты назад
Artem, да, в Западной Европе и Калифорнии над этим уже давно работают. См. цены на бензин в Германии, Дании, Калифорнии и проч. Но это неэффективный

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Александр Березин
38 минут назад
Artem, "И да, электробусы в Москве это не про прогресс, а про глупость и попил с последовательным отказом от более эффективных троллейбусов и

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Artem Suleymanov
1 час назад
Alexey, хорошее предложение, уверяю вас над ним уже работают. Как и над поднятием налогов, акцизов и цен на все остальное )

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Artem Suleymanov
1 час назад
Очень мало осмысленной информации и очень много смешной рекламы Росатома. И да, электробусы в Москве это не про прогресс, а про глупость и попил с

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

анатолий черкашин
2 часа назад
Очень бредовая статья. 16116 аэропортов? Или все-таки площадок, ГВПП, вертодромов И аэропортов? Сколько из них имеет бетонную полосу хотя бы длинной

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Сергей Механик
2 часа назад
А не лучше ли отбросить иллюзии и бессмысленные затраты и сосредоточиться на родной планете Земля? Заботиться о её освоении, сохранении и

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Вячеслав
2 часа назад
marina, а мозги велючать не пробовали? Сейчас на Луну собираются посадить лунный Старшип, который еще дорабатывают. СССР в 80-х дважды успешно запустил

Эксперты предупредили о возможной задержке лунной программы США из-за Starship

Ar Ar
2 часа назад
Александр, "батареи с параметрами мегапак" это какими такими? Поделитесь об этих чудо-параметрах о которых не знает никто кроме вас. И вообще

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Андрей
2 часа назад
Почему на этой карте нет Украины, ведь это же актуально и модно?

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Muzaffar Ashirbaev
2 часа назад
Masyanya, и где это страна с нормальной пво война в Украине показала что пво иногда бессильна против обычных дронов а про стелс дронов я вообще молчу

Lockheed Martin опубликовала первое изображение ударного малозаметного беспилотника Vectis

Dmitry Kolevatih
3 часа назад
АФРИКАНСКИЕ ЖИЗНИ ВАЖНЫ!!! РАСИСТ УГНЕТАТЕЛЬ МЕРКАТОР! КАРТА УГНЕТАЕТ АФРИКАНЦЕВ!! #КАРТАРАСИСТ >Африка выглядит менее весомой и

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Николай Цыгикало
3 часа назад
Интересно, что он делает крен больше 45° на малой скорости без скольжения на крыло. Или это просто фото так обрезали.

Опубликованы самые детальные снимки сопел двигателей B-21 Raider

Сергей Механик
4 часа назад
Russian, ну вы бруталисты! Я же имел ввиду сравнение по площади. Просто не правильно сформулировал фразу. 😉

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Сергей Механик
4 часа назад
Однако ничего не сказано каким способом применять эти наночастицы? Добавлять при поливе, опрыскивать или как ещё "добавлять"? 😳

Ученые предложили простой способ увеличить урожай фруктов

Russian Media
4 часа назад
Сергей, ежегодный форум "Россия - Африка" этому и есть подтверждение. Ты наверное это даже не заметил.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Миша Корнев
4 часа назад
Sergey, какое-то однобокое у вас сложение: Колумбия 661+ Венесуэла 509=1170. Тогда и к России нужно кого-нибудь приплюсовать, например Китай. Россия 905+

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Лучшие материалы
