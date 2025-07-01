В Италии заявили об обнаружении могилы Влада Дракулы

На конференции в Снагове (Румыния) исследователи заявили о частичной расшифровке надписи на могиле итальянском Неаполе. Согласно их анализу, в ней захоронен Влад Дракула, известный правитель Валахии. Вопрос о том, как его останки могли попасть в южную Италию, которую тогда контролировала арагонская династия, остается открытым.

Влад Дракула был правителем (господарем) Валахии в 1448, 1456-1462 и 1476 годах. Специфические черты характера (одно из его прозвищ Цепеш переводится как «колосажатель»), интенсивная борьба за власть и войны с Османской империей сделали его довольно известным персонажем, о котором сохранились летописные рассказы от Руси до стран Западной Европы. Позднее он стал популярен благодаря художественному произведению Брэма Стокера «Дракула», хотя о подобных привычках Дракулы исторического никаких сведений нет.

Многие периоды его жизни и правления известны недостаточно хорошо. Еще меньше ясности с могилой. На протяжении веков ею считали одну из могил в монастыре Снагов близ столицы Румынии. Однако, когда ее вскрыли, там ничего не оказалось. Тогда возникли предпложения, что сам Влад Дракула похоронен где-то в другом месте. Но где — из источников не было ясно. Ситуацию дополнительно запутало обнаружение в Снагове второй могилы, которую часть исследователей приписали Дракуле (а часть — нет)

В 2010-х годах в Италии исследователи обратили внимание на одну необычную могилу в Неаполе. Попытки прочитать надпись на ней не удавались, потому что она не напоминала ни один хорошо известный по литературным памятникам язык. Тогда же на основе отдельных слов надписи были высказаны предположения, что это могила Влада Дракулы. Ее наличие в Неаполе, тогда бывший под властью арагонской династии, объяснили браком предполагаемой дочери Дракулы Марии Балши с арагонским дипломатом Джакомо Альфонсо Феррилло, сына Маттиуса Ферилло.

Собственно надпись на могиле в Санта-Мария-ла-Нова / © ilmattino.it

В июне 2025 года в Снагове прошла конференция под названием «Европейское измерение Влада Колосажателя». На нем Мирча Косма, президент историко-культурного общества «Михай Витязул» из Плоешти, представил первую часть перевода надписи, выполненного доктором Кристианом Туфаном, возглавляющим группу переводчиков и дешифровщиков.

Текст надписи на могиле в церкви Санта-Мария-ла-Нова датировали 1480 годом. Его основой посчитали древнегреческий язык, однако сама надпись выполнена необычно: в ней есть элементы еще пяти балканских алфавитов той эпохи.

Судя по слайдам с конференции, дешифровка неполная (к тому же первая строка надписи кем-то уничтожена еще века назад). Но глава группы дешифровщиков утверждает, что обнаружил несомненные места со словами «Влад, правитель валахов», «император румын и валахов», «Михаил VIII Палеолог», «был убит дважды», «сбежал», «и жил снова», «от своих врагов», «и в месте, где был похоронен», «был почитаем как мученик», «ушел в мире», «всегда восхваляя Бога».

Слайды интерпретации надписи Кристианом Туфаном / © ilmattino.it

В совокупности это выглядит как весомая заявка на обнаружение истинной могилы Влада Дракулы. Но отметим, что публикации в рецензируемом научном журнале пока нет, как и препринта научной работы о дешифровке. Полный текст надписи планируют представить осенью этого года уже в Неаполе, в самой церкви Санта-Мария-ла-Нова. Только тогда можно будет с некоторой степенью уверенности судить о том, насколько вероятно захоронение останков Дракулы в Неаполе конца XV века.

Кроме того, существует ряд факторов, заставляющих усомниться в трактовке исследователей. Источники о жизни Дракулы утверждают, что он был убит в результате заговора в 1476 году (большинство пишут, что отравлен слугой). А внизу могилы в Санта-Мария-ла-Нова (хотя и с другой стороны от упомянутой выше надписи) высечено AN. A CHRISTI NATALIBUS MCCCCLXXXXIX, что, на искаженной латыни, означает 1499 год от рождения Христа, что на 23 года позже общепринятой даты смерти правителя Валахии.

Также на могиле есть и надпись MATTHEUS FERRILLUS NOB. ET EQUESTRIS ORDINIS INSIGNIS MURI COMES ALPHONSI II REGIS ARAG. Из ее буквального прочтения следует, что там похоронен арагонский аристократ Маттиус Ферилло, камергер короля арагонской династии Альфонсо II (арагонской династию Трастамара называли только в Неаполе, в русской традиции этого короля называют Альфонсо II Неаполитанский).

Интерпретация тех, кто видит в могиле захоронение Дракулы, предполагает, что под видом захоронения этого человека реально там лежит Влад Цепеш. Но это достаточно необычная гипотеза, требующая экстраординарных доказательств. Ведь в таком случае кто-то вынул из могилы останки знатного неаполитанца, чтобы заменить их на кости чужеземца. Да и существование упомянутой выше дочери господаря Валахии Марии Балши остается недоказанным. До появления таких доказательств предположения авторов гипотезы повисают в воздухе.

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Александр Березин 704 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».