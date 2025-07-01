Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Италии заявили об обнаружении могилы Влада Дракулы
На конференции в Снагове (Румыния) исследователи заявили о частичной расшифровке надписи на могиле итальянском Неаполе. Согласно их анализу, в ней захоронен Влад Дракула, известный правитель Валахии. Вопрос о том, как его останки могли попасть в южную Италию, которую тогда контролировала арагонская династия, остается открытым.
Влад Дракула был правителем (господарем) Валахии в 1448, 1456-1462 и 1476 годах. Специфические черты характера (одно из его прозвищ Цепеш переводится как «колосажатель»), интенсивная борьба за власть и войны с Османской империей сделали его довольно известным персонажем, о котором сохранились летописные рассказы от Руси до стран Западной Европы. Позднее он стал популярен благодаря художественному произведению Брэма Стокера «Дракула», хотя о подобных привычках Дракулы исторического никаких сведений нет.
Многие периоды его жизни и правления известны недостаточно хорошо. Еще меньше ясности с могилой. На протяжении веков ею считали одну из могил в монастыре Снагов близ столицы Румынии. Однако, когда ее вскрыли, там ничего не оказалось. Тогда возникли предпложения, что сам Влад Дракула похоронен где-то в другом месте. Но где — из источников не было ясно. Ситуацию дополнительно запутало обнаружение в Снагове второй могилы, которую часть исследователей приписали Дракуле (а часть — нет)
В 2010-х годах в Италии исследователи обратили внимание на одну необычную могилу в Неаполе. Попытки прочитать надпись на ней не удавались, потому что она не напоминала ни один хорошо известный по литературным памятникам язык. Тогда же на основе отдельных слов надписи были высказаны предположения, что это могила Влада Дракулы. Ее наличие в Неаполе, тогда бывший под властью арагонской династии, объяснили браком предполагаемой дочери Дракулы Марии Балши с арагонским дипломатом Джакомо Альфонсо Феррилло, сына Маттиуса Ферилло.
В июне 2025 года в Снагове прошла конференция под названием «Европейское измерение Влада Колосажателя». На нем Мирча Косма, президент историко-культурного общества «Михай Витязул» из Плоешти, представил первую часть перевода надписи, выполненного доктором Кристианом Туфаном, возглавляющим группу переводчиков и дешифровщиков.
Текст надписи на могиле в церкви Санта-Мария-ла-Нова датировали 1480 годом. Его основой посчитали древнегреческий язык, однако сама надпись выполнена необычно: в ней есть элементы еще пяти балканских алфавитов той эпохи.
Судя по слайдам с конференции, дешифровка неполная (к тому же первая строка надписи кем-то уничтожена еще века назад). Но глава группы дешифровщиков утверждает, что обнаружил несомненные места со словами «Влад, правитель валахов», «император румын и валахов», «Михаил VIII Палеолог», «был убит дважды», «сбежал», «и жил снова», «от своих врагов», «и в месте, где был похоронен», «был почитаем как мученик», «ушел в мире», «всегда восхваляя Бога».
В совокупности это выглядит как весомая заявка на обнаружение истинной могилы Влада Дракулы. Но отметим, что публикации в рецензируемом научном журнале пока нет, как и препринта научной работы о дешифровке. Полный текст надписи планируют представить осенью этого года уже в Неаполе, в самой церкви Санта-Мария-ла-Нова. Только тогда можно будет с некоторой степенью уверенности судить о том, насколько вероятно захоронение останков Дракулы в Неаполе конца XV века.
Кроме того, существует ряд факторов, заставляющих усомниться в трактовке исследователей. Источники о жизни Дракулы утверждают, что он был убит в результате заговора в 1476 году (большинство пишут, что отравлен слугой). А внизу могилы в Санта-Мария-ла-Нова (хотя и с другой стороны от упомянутой выше надписи) высечено AN. A CHRISTI NATALIBUS MCCCCLXXXXIX, что, на искаженной латыни, означает 1499 год от рождения Христа, что на 23 года позже общепринятой даты смерти правителя Валахии.
Также на могиле есть и надпись MATTHEUS FERRILLUS NOB. ET EQUESTRIS ORDINIS INSIGNIS MURI COMES ALPHONSI II REGIS ARAG. Из ее буквального прочтения следует, что там похоронен арагонский аристократ Маттиус Ферилло, камергер короля арагонской династии Альфонсо II (арагонской династию Трастамара называли только в Неаполе, в русской традиции этого короля называют Альфонсо II Неаполитанский).
Интерпретация тех, кто видит в могиле захоронение Дракулы, предполагает, что под видом захоронения этого человека реально там лежит Влад Цепеш. Но это достаточно необычная гипотеза, требующая экстраординарных доказательств. Ведь в таком случае кто-то вынул из могилы останки знатного неаполитанца, чтобы заменить их на кости чужеземца. Да и существование упомянутой выше дочери господаря Валахии Марии Балши остается недоказанным. До появления таких доказательств предположения авторов гипотезы повисают в воздухе.
За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».
Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода
Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
Команда исследователей из Италии и США предложила два способа, с помощью которых гипотетический зонд сможет быстро добраться до одного из самых отдаленных и малоизученных объектов Солнечной системы. Речь о Седне — транснептуновом теле, которое находится за орбитой Плутона. По мнению инженеров, эти передовые технологии смогут доставить аппарат к Седне за семь и 10 лет.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.
За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Самолеты стратегического привета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии