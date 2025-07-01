Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
Александр Березин
45

В Италии заявили об обнаружении могилы Влада Дракулы

5.4

На конференции в Снагове (Румыния) исследователи заявили о частичной расшифровке надписи на могиле итальянском Неаполе. Согласно их анализу, в ней захоронен Влад Дракула, известный правитель Валахии. Вопрос о том, как его останки могли попасть в южную Италию, которую тогда контролировала арагонская династия, остается открытым.

История
# Влад Цепеш
# история
# Неаполь
# Румыния
Надпись с греческими словами в Неаполе уже вызывает вопросы, но авторы новой гипотезы создали их еще больше, предположив, что речь идет о реальной могиле Влада Дракулы / © ilmattino.it, Sergio Siano

Влад Дракула был правителем (господарем) Валахии в 1448, 1456-1462 и 1476 годах. Специфические черты характера (одно из его прозвищ Цепеш переводится как «колосажатель»), интенсивная борьба за власть и войны с Османской империей сделали его довольно известным персонажем, о котором сохранились летописные рассказы от Руси до стран Западной Европы. Позднее он стал популярен благодаря художественному произведению Брэма Стокера «Дракула», хотя о подобных привычках Дракулы исторического никаких сведений нет.

Многие периоды его жизни и правления известны недостаточно хорошо. Еще меньше ясности с могилой. На протяжении веков ею считали одну из могил в монастыре Снагов близ столицы Румынии. Однако, когда ее вскрыли, там ничего не оказалось. Тогда возникли предпложения, что сам Влад Дракула похоронен где-то в другом месте. Но где — из источников не было ясно. Ситуацию дополнительно запутало обнаружение в Снагове второй могилы, которую часть исследователей приписали Дракуле (а часть — нет)

В 2010-х годах в Италии исследователи обратили внимание на одну необычную могилу в Неаполе. Попытки прочитать надпись на ней не удавались, потому что она не напоминала ни один хорошо известный по литературным памятникам язык. Тогда же на основе отдельных слов надписи были высказаны предположения, что это могила Влада Дракулы. Ее наличие в Неаполе, тогда бывший под властью арагонской династии, объяснили браком предполагаемой дочери Дракулы Марии Балши с арагонским дипломатом Джакомо Альфонсо Феррилло, сына Маттиуса Ферилло.

Собственно надпись на могиле в Санта-Мария-ла-Нова / © ilmattino.it

В июне 2025 года в Снагове прошла конференция под названием «Европейское измерение Влада Колосажателя». На нем Мирча Косма, президент историко-культурного общества «Михай Витязул» из Плоешти, представил первую часть перевода надписи, выполненного доктором Кристианом Туфаном, возглавляющим группу переводчиков и дешифровщиков.

Текст надписи на могиле в церкви Санта-Мария-ла-Нова датировали 1480 годом. Его основой посчитали древнегреческий язык, однако сама надпись выполнена необычно: в ней есть элементы еще пяти балканских алфавитов той эпохи.

Судя по слайдам с конференции, дешифровка неполная (к тому же первая строка надписи кем-то уничтожена еще века назад). Но глава группы дешифровщиков утверждает, что обнаружил несомненные места со словами «Влад, правитель валахов», «император румын и валахов», «Михаил VIII Палеолог», «был убит дважды», «сбежал», «и жил снова», «от своих врагов», «и в месте, где был похоронен», «был почитаем как мученик», «ушел в мире», «всегда восхваляя Бога».

Слайды интерпретации надписи Кристианом Туфаном / © ilmattino.it

В совокупности это выглядит как весомая заявка на обнаружение истинной могилы Влада Дракулы. Но отметим, что публикации в рецензируемом научном журнале пока нет, как и препринта научной работы о дешифровке. Полный текст надписи планируют представить осенью этого года уже в Неаполе, в самой церкви Санта-Мария-ла-Нова. Только тогда можно будет с некоторой степенью уверенности судить о том, насколько вероятно захоронение останков Дракулы в Неаполе конца XV века.

Кроме того, существует ряд факторов, заставляющих усомниться в трактовке исследователей. Источники о жизни Дракулы утверждают, что он был убит в результате заговора в 1476 году (большинство пишут, что отравлен слугой). А внизу могилы в Санта-Мария-ла-Нова (хотя и с другой стороны от упомянутой выше надписи) высечено AN. A CHRISTI NATALIBUS MCCCCLXXXXIX, что, на искаженной латыни, означает 1499 год от рождения Христа, что на 23 года позже общепринятой даты смерти правителя Валахии.

Также на могиле есть и надпись MATTHEUS FERRILLUS NOB. ET EQUESTRIS ORDINIS INSIGNIS MURI COMES ALPHONSI II REGIS ARAG. Из ее буквального прочтения следует, что там похоронен арагонский аристократ Маттиус Ферилло, камергер короля арагонской династии Альфонсо II (арагонской династию Трастамара называли только в Неаполе, в русской традиции этого короля называют Альфонсо II Неаполитанский).

Интерпретация тех, кто видит в могиле захоронение Дракулы, предполагает, что под видом захоронения этого человека реально там лежит Влад Цепеш. Но это достаточно необычная гипотеза, требующая экстраординарных доказательств. Ведь в таком случае кто-то вынул из могилы останки знатного неаполитанца, чтобы заменить их на кости чужеземца. Да и существование упомянутой выше дочери господаря Валахии Марии Балши остается недоказанным. До появления таких доказательств предположения авторов гипотезы повисают в воздухе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Александр Березин
704 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
Показать больше
История
# Влад Цепеш
# история
# Неаполь
# Румыния
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
01 Июл
1600
Научная площадка в парке обсерватории
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Кинолекторий
02 Июл
Бесплатно
Музыка звезд
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Болезнь Альцгеймера: новая парадигма диагностики и терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Растения большого города
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Применение ИИ в разработке лекарств
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
1300
Как астрономы помогают физикам
Живое слово
Тверь
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Пациент глазами ИИ
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Гипотезы о происхождении языка
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Диагноз по картине: болезни художников, повлиявшие на их творчество
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 июня
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

Биология
# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
# Рыба
# треска
# эволюция
Позавчера, 17:23
Людмила Соколова

Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода

Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.

Астрономия
# внеземная жизнь
# Джеймс Уэбб
# звезды
# обитаемые планеты
# статистика
# экзопланеты
Позавчера, 11:35
Игорь Байдов

Инженеры предложили полет к Седне с новыми двигателями

Команда исследователей из Италии и США предложила два способа, с помощью которых гипотетический зонд сможет быстро добраться до одного из самых отдаленных и малоизученных объектов Солнечной системы. Речь о Седне — транснептуновом теле, которое находится за орбитой Плутона. По мнению инженеров, эти передовые технологии смогут доставить аппарат к Седне за семь и 10 лет.

Космонавтика
# облако Оорта
# плутон
# Седна
# солнечный парус
# термоядерная реакция
# транснептуновые объекты
# управляемый термоядерный синтез
25 июня
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
25 июня
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.

Физика
# квазичастицы
# квантовая спиновая жидкость
# спиновый лед
# спиноны
28 июня
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

Биология
# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
# Рыба
# треска
# эволюция
17 июня
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Италии заявили об обнаружении могилы Влада Дракулы

    6 минут назад

  2. Разработана установка, которая уменьшит количество ручного труда на предприятиях

    31 минута назад

  3. Российские ученые придумали, как избежать брака при изготовлении авиадвигателей

    1 час назад

  4. Татуировки не позволили корректно оценить личность их владельцев

    Вчера, 20:07
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня

Последние комментарии

Михаил Муга
19 минут назад
Очень увлекательные теоретические выкладки. Один вопрос - зачем все это?! Если натурные испытания масштабной модели гораздо более адекватные

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Михаил Духонин
50 минут назад
Это же какой толщины и веса должен быть парус, чтобы его вещества хватило для разгона?.. И что будет нагревать этот парус?

Инженеры предложили полет к Седне с новыми двигателями

Игорь Шихалев
50 минут назад
Стасюк, сшанский.ИБО. НАШ.

В США заявили, что российский спутник выпустил новый объект в космос

Николай Цыгикало
1 час назад
Видимых признаков и не должно быть, точнее они маловероятны, ведь рельеф не нарушился и не изменился.

Спутники показали, как сегодня выглядит место падения Тунгусского метеорита

Александр Березин
2 часа назад
Евгений, "Под постянными атаками гельминтов тропические народности прокачивают иммунный ответ, но ресурс человеческого тела не бесконечный и

Современную цивилизацию связали с хроническим воспалением, ускоряющим старение

Евгений Керель
2 часа назад
Еще бы корреляцию с продолжительностью жизни измеряли. Под постянными атаками гельминтов тропические народности прокачивают иммунный ответ, но

Современную цивилизацию связали с хроническим воспалением, ускоряющим старение

gotostereo .
3 часа назад
Стасюк, потому что одни и те же паразиты управляют миром, столетиями ( скорее тысячелетиями )

Инфографика: 15 стран с самым большим военным бюджетом в 2025 году

Sam Dowson
5 часов назад
Колхицина по чуть-чуть, и никакого воспаления.

Современную цивилизацию связали с хроническим воспалением, ускоряющим старение

Jack Igolkin
5 часов назад
Стасюк, это болиВИЙский спутник. После того, как ему поднимут веки, он испепелит взором всё, что увидит. Если ВКС России успеет подбить ему оба

В США заявили, что российский спутник выпустил новый объект в космос

Станислав Поплавский
7 часов назад
Надеюсь объект не описан, потому что это большой блестящий х.й который делает Бип Бип Бип. Пусть наблюдают сразу после мыслей о мировом господстве.

В США заявили, что российский спутник выпустил новый объект в космос

Yurii М.
7 часов назад
Стасюк, тупанул? Бывает!

В США заявили, что российский спутник выпустил новый объект в космос

Дмитрий Скрипач
8 часов назад
Класс! Обожаю настолки на историческую тематику.

Первый обзор на первую армянскую настольную игру «От моря до моря»

emir aznakayev
8 часов назад
вся эта пурга ради последнего пункта

Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения

Михаил Занкевич
9 часов назад
Стасюк, красавчик!

В США заявили, что российский спутник выпустил новый объект в космос

Стасюк V
11 часов назад
Простите, американский спутник какой стране принадлежит? Вы уж пишите либо о странах, либо о частях света. В одном предложении "российский" и

В США заявили, что российский спутник выпустил новый объект в космос

Стасюк V
12 часов назад
Века идут, человек не меняется.......

Инфографика: 15 стран с самым большим военным бюджетом в 2025 году

Airat Nazyrov
12 часов назад
А откуда эти паразиты взялись у этих народов?

Современную цивилизацию связали с хроническим воспалением, ускоряющим старение

Иван Колупаев
12 часов назад
Николай, возможно китайцы не хотят необратимо фигачить кувалдой по подстанциям Тайваня а рассчитывают лишь временно коротнуть и вызвать

Китай показал оружие, способное вызывать массовое отключение электроэнергии в зоне поражения

Руслан Камалдинов
15 часов назад
Все пытаются занизить самого прогрессивного ИИ в мире, он умнеет не по годам, нет бы похвалить только и слышу, он такой он сякой

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Имя Фамилия
16 часов назад
Да зачем вакцина? Собаки эту проблему решают с помощью... поедания фекалий других видов животных. :-) Заодно микробиом обогащают. "Продам козьи

Современную цивилизацию связали с хроническим воспалением, ускоряющим старение

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно