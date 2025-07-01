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Разработана установка, которая уменьшит количество ручного труда на предприятиях
Ученые НовГУ разработали автоматическую систему контроля подачи воды для установки деионизации — устранения из воды всех ионных загрязнений: солей жесткости, хлоридов, карбонатов, бикарбонатов, сульфатов. Деионизация воды нужна на предприятиях, занимающихся микроэлектроникой.
Разработку создали преподаватель кафедры проектирования и технологии радиоаппаратуры, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра полупроводникового материаловедения Алексей Саплев и директор центра Виктор Леонтьев.
Установка деионизации воды — устройство для устранения из воды всех ионных загрязнений: солей жесткости, хлоридов, карбонатов, бикарбонатов, сульфатов. Вода проходит через ионообменную смолу, состоящую из катионита в форме Н⁺ и анионита в форме OH⁻. В результате взаимодействия этих смол с ионами из воды последние заменяются на Н⁺ и OH⁻, которые образуют чистую воду. Деионизированная вода имеет высокую степень чистоты и используется в различных отраслях, включая энергетику, микроэлектронику, медицину, фармацевтику, оптику.
Автоматическая система, разработанная в НовГУ, позволяет осуществлять процесс деионизации без присутствия оператора. Устройство имеет плату управления, с помощью которой можно задавать скорость работы перистальтического насоса. Устройство будет качать дистиллированную воду из тары один в установку деионизации ДВ-1М, далее после очистки деионизированная вода попадает в тару два.
— В большинстве случаев деионизация воды нужна на предприятиях, занимающихся микроэлектроникой, — рассказал Виктор Леонтьев. — Там потребление воды происходит в больших количествах, поэтому все автоматизировано с самого начала. А вот для небольших деионизирующих установок, например, лабораторных, автоматизация не предусмотрена, работник вручную заливает из канистры воду в установку, тратя на это много времени и сил. Аналоги таких насосов можно найти, но не все они могут иметь систему контроля всех параметров сразу. Мы же закладываем такую функцию.
Проект находится на стадии трассировки печатных плат для платы управления — в программе расставлены компоненты схемы, и их связывают между собой проводниками согласно схеме.
— В устройстве будет использоваться отечественная компонентная база, — добавил Виктор Леонтьев. — В дальнейшем мы можем модернизировать нашу разработку — добавим, например, возможность отключения при определенном объеме жидкости.
Установку планируется использовать в работе Дизайн-центра микроэлектроники Центра полупроводникового материаловедения НовГУ.
Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.
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