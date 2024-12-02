В МГППУ выяснили, как конструктивно реагировать на неопределенность

Неопределенность — одно из самых дискомфортных для человека состояний, и в подростковом возрасте это чувствуется особенно остро. Как безопаснее для своего психического здоровья реагировать на неопределенность, выяснили ученые из МГППУ.

Исследователи из МГППУ Мария Одинцова, Наталия Радчикова и Марина Сорокова провели онлайн анкетирование. В нем приняли участие около двух тысяч подростков из разных регионов России. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Клиническая и специальная психология».

Подростковый возраст — период множества неопределенностей, причинами которых являются переход от одной ступени обучения к другой, смена социальных групп, возникающие разнообразные учебные ситуации, поиск себя и так далее. Все эти факторы создают ситуацию многомерного стресса.

«Познание неопределенности и приобретаемый опыт взрослеющего человека формируют его мир и определяют то, как он реагирует на стрессовые ситуации, и то, в чем он недостаточно уверен, — рассказывают ученые из МГППУ. – Поэтому так важно исследовать не просто толерантность/интолерантность к неопределенности, а различные способы реагирования на ситуации неопределенности».

Исследователи предлагают методику, которая позволит измерить три способа реагирования: эмоциональные реакции на неопределенность, когнитивные реакции на неопределенность и готовность к переменам и неопределенности.

Результаты исследования показали, что ситуация с высоким уровнем стрессогенности, в которую попадает подросток, приводит к эмоциональному отклику и меньшей готовности подростков к изменениям и неопределенности. Так, исследователи пришли к выводу, что в стрессовой ситуации надо попытаться как можно меньше поддаваться эмоциям и попробовать составить четкий план в тех областях жизни, которые можно контролировать в данный момент, какими бы незначительными они не казались.

Полезным также оказывается поиск позитивных моментов: авторы исследования советуют рассматривать неопределенность как источник новых впечатлений, которые обогащают жизненный опыт, являются захватывающими и стимулирующими.

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МГППУ 76 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.