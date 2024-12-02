  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
ПНИПУ
37

В ПНИПУ повысили точность оценки состояния авиадвигателя с помощью искусственного интеллекта

4.4

Авиационный газотурбинный двигатель выполняет две основные функции в полете: создает тягу, которая обеспечивает движение самолета в воздухе, и снабжает его необходимой мощностью для работы самолетных систем. Для безопасности полетов и предотвращения аварийных ситуаций необходима непрерывная оценка состояния двигателя при разных режимах эксплуатации. Чтобы точно отслеживать изменения, можно применить адаптивные технологии на основе сложных математических моделей. Но они требуют больших вычислительных ресурсов, и их не реализовать на существующих цифровых агрегатах. Ученые Пермского Политеха разработали адаптивную бортовую модель на основе искусственного интеллекта. Она позволяет повысить скорость и точность оценки состояния авиационного газотурбинного двигателя во время полетов.

ПНИПУ
# авиадвигатели
# Алгоритм
# искусственный интеллект
# математическая модель
В Пермском Политехе повысили точность оценки состояния авиадвигателя с помощью ИИ / © jcomp, Freepik

Статья опубликована в журнале IEEE «Институт инженеров электротехники и электроники». Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Применяемая сейчас адаптивная модель авиадвигателя основана на методе диагностической матрицы. Она позволяет определять неизмеряемые параметры (изменения эффективности работы (КПД) основных узлов двигателя, отборы воздуха, утечки) через физически измеряемые. Но процесс базируется на сложных системах уравнений, которые имеют множество решений. В таких случаях необходимо использовать другие методы.

Ученые Пермского Политеха предлагают для оптимизации автоматического управления двигателем внедрять генетический алгоритм, который работает по принципу естественного отбора. Такой эволюционный алгоритм поиска производит случайный подбор оптимального решения диагностической системы уравнений, которое будет удовлетворять заданному критерию качества, на основе комбинирования и вариации искомых параметров двигателя.

«Стендовые испытания на имитаторе двигателя показали, что другие  применимые для решения поставленной задачи  методы, несмотря на высокое быстродействие, в отличие от генетического алгоритма, дают неустойчивое решение. То есть при незначительной погрешности в измерениях датчиков, участвующих в формировании диагностической системы, получаемые в результате параметры двигателя могут отличаться от реальных в несколько раз.

Это недопустимо в условиях полета, так как существенно снижает надежность работы системы автоматического управления. В то же время наше решение показывает стабильную работу и  низкую погрешность – 0,453 процента при допустимом быстродействии», – комментирует Татьяна Кузнецова, доцент кафедры «Конструирование и технологии в электротехнике» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Разработанные учеными Пермского Политеха алгоритмы помогут точно идентифицировать состояние авиадвигателя в реальном времени, адаптируя его ко всем возможным  режимам эксплуатации. Внедрение метода позволит создавать еще более надежные системы автоматического управления для авиадвигателей нового поколения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
888 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# авиадвигатели
# Алгоритм
# искусственный интеллект
# математическая модель
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Дизайнер — природа: как эволюция одевала животных
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Физика: инерция, полная энергия движения тела
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Дек
Бесплатно
Проектирование будущего и космонавтика XXI века
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Дек
600
Новости биологии: ноябрь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Вода в веществе Солнечной системы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
350
Спектроскопия – ключевой инструмент астронома
Московский Планетарий
Москва
Лекция
04 Дек
700
Спланхнология: внутренние органы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект в химии: предсказание новых веществ и материалов
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Российская космонавтика: итоги года
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 18:19
Редакция Naked Science

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?

Видео
С точки зрения науки
# наука
# наука и техника
# с точки зрения науки
Вчера, 10:43
Андрей

Curiosity впервые сфотографировал перламутровые облака на Марсе

Группа астрономов изучила десятки панорамных снимков, сделанных марсоходом Curiosity в 2019 и 2021 годах, и заметила на них уникальное атмосферное явление. Перистые облака на большой высоте переливались красным, зеленым и синим цветами в лучах закатного Солнца. На Земле такие облака называют перламутровыми и на Красной планете наблюдают впервые. Ученые также обнаружили сезонность этих переливов.

Астрономия
# Curiosity
# атмосфера Марса
# Кьюриосити
# марс
# марсоход
# облака
# перистые облака
# фотографии
Вчера, 17:29
Варвара Кравцова

Черные дыры, джеты и загадки космоса. Интервью с Еленой Нохриной

«Легко ли женщине в астрофизике?», об этом мы спросили Елену Нохрину, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ. А еще расспросили о том, почему светится черная дыра и не схлопываются желтые карлики, есть ли другая жизнь во Вселенной и возможны ли «кротовые дыры» в космосе!

Астрономия
Интервью
# астрофизик
# космос
# физика
# черная дыра
Выбор редакции
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
МГПУ

В МГПУ узнали, что любовь работает как замкнутая система мотиваций

Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.

МГПУ
# влюбленность
# влюбленные
# любовь
# мотивация
27 ноября
Елизавета Александрова

До Земли долетели самые мощные космические электроны в истории

Под названием «космические лучи» скрывается не только свет, то есть фотоны, но и протоны, электроны и другие частицы. Все они летят к нам от звезд. Иногда ученые могут даже с уверенностью сказать, от каких именно. К примеру, в земную атмосферу постоянно врываются солнечные протоны. Недавно одна из обсерваторий уловила прибывшие на нашу планету электроны и позитроны с беспрецедентной энергией. Они точно «родом» не с Солнца, но у ученых есть предположения, откуда они могут быть.

Астрономия
# высокоэнергетические электроны
# космические лучи
# космические частицы
# космос
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 61

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно