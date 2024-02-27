Филистимляне использовали психоактивные вещества в своих ритуалах

Израильские ученые проанализировали состав семян и плодов растений из двух храмов города, в котором жил библейский Голиаф. Полученные результаты позволили понять филистимские ритуальные практики.

Филистимляне населяли приморскую часть Ханаана (примерная территория от Тель-Авива до Газы) примерно с XII века до нашей эры. Они были одним из двух народов Ближнего Востока (второй — хетты), которые владели передовыми на тот момент металлургическими технологиями. С них начался железный век в этом регионе.

Письменных источников по филистимлянам достаточно много: начиная с Библии и заканчивая ассирийскими и египетскими. По ним мы знаем примерное государственное устройство (Пятиградье). И благодаря этим источникам археологи четверть века назад нашли под холмом Телль-эс-Сафи один из пяти филистимских городов.

Предположительно, это Геф, город, где жил библейский великан Голиаф и где укрывался от Саула будущий второй иудейский царь Давид. Археологи нашли в Гефе два храмовых комплекса и значительное количество керамики. Последняя похожа на образцы керамики крито-микенской культуры.

Растения из храмов Гефа / © Suembikya Frumin et al.

Исследователи из Университета имени Бар-Илана (Израиль) изучили коллекцию остатков растений, собранных в обоих храмах города. Результаты представлены в работе, опубликованной в журнале Scientific Reports.

По предыдущим археологическим находкам понятно, что филистимская культура сочетала в себе элементы эгейской, египетской, ханаанской и других. Хотя библейские изображения представляют политеистическую филистимскую культуру, поклоняющуюся богам и богиням, детали и точные личности их божеств остаются в значительной степени неизвестными.

Несмотря на интенсивные исследования филистимской культуры, относительно мало известно об их культовых практиках, включая использование растений в ритуальных контекстах и роль храмов в хранении урожая и общественных пиршествах. Например, в храме в Телль-Касиле (середина VII века до нашей эры) находили следы бобовых, но вместе с ними присутствовали остатки лаврового листа и кориандра. Такое сочетание больше похоже на следы пиршества, чем на сакральную практику.

Авторы работы обнаружили, что в двух храмах Гефа в большом количестве сохранились остатки нескольких средиземноморских растений. Это витекс священный (Vitex agnus-castus), златоцвет увенчанный (Glebionis coronaria) и серебристая скабиоза (Lomelosia argentea).

Такие же растения ученые традиционно связывают с ритуалами в честь раннегреческих божеств: Геры, Артемиды, Деметры и Асклепия. Но до сих пор эта связь опиралась лишь на мифологию, археологических находок в греческих храмах не было.

Иконография филистимлян, связанная с растениями / © Suembikya Frumin et al.

Также исследователи нашли в алтарных зонах храмов обугленные семена плевела опьяняющего (Lolium temulentum). Это тот самый плевел, который упоминается в Библии, — сорняк, встречающийся на пшеничных полях.

Плевел опьяняющий — природный источник спорыньи, содержащей алкалоид типа ЛСД. Авторы обращают внимание на то, что зерна плевела могли быть собраны вместе с зернами пшеницы. Но в храмах они находились отдельно. Это означает, что галлюциногенный эффект растения был хорошо известен филистимлянам. Использование плевела опьяняющего в культовых контекстах в качестве психоактивного средства упоминается в связи с греческими Элевсинскими мистериями и культом земледелия.

Отдельно стоит отметить, что ранее в этих же храмах ученые обнаружили большое число ткацких станков. Авторы считают, что это еще одна параллель с эгейскими практиками. Различные атрибуты ткачей часто встречаются в культовых местах, посвященных богине Гере.

Исследователи предполагают, что раннеэлладская и крито-микенская культуры оказали на филистимлян гораздо более сильное влияние, чем считали ранее. В то же время отметим, что, кроме ткацких станков, в одном из храмов Гефа археологи нашли площадку, на которой во времена филистимлян было развернуто металлургическое производство.

Древнегреческие сакральные практики никакого производства металла в храмах не предполагают. Возможно, храмы у филистимлян были не только культовым, но и общественным и производственным местом.

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