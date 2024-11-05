Лимнологи рассказали, как Христос обеспечил чудесный улов рыбы

На протяжении двух тысячелетий христианские богословы рассказывают пастве о чудесах, которые Иисус совершал, чтобы укрепить людей в вере. Оказалось, что некоторые из этих событий могут иметь вполне понятное и проверяемое научное объяснение.

Четыре евангелиста, труды которых составили Новый Завет, описывают чудеса, совершенные Иисусом Христом до и после распятия. Только одно из них (насыщение пяти тысяч человек) упомянуто во всех канонических Евангелиях.

В первых трех (синоптических) Евангелиях христианская традиция выделяет 11 чудес. В Евангелии от Иоанна — еще семь, три из которых пересекаются с событиями, описанными евангелистами Матфеем, Марком и Лукой. Есть чудеса, о которых рассказывает только одно из четырех Евангелий.

Одно чудо повторяется у двух евангелистов, но случилось оно, по их мнению, в разные периоды жизни Христа. Речь идет о так называемом чудесном улове. Согласно Евангелию от Луки, Христос учил народ у озера Геннисаретского (оно же Тивериадское озеро или Галилейское море).

Галилейское море (Тивериадское озеро). Голубым цветов выделен фрагмент северо-западного побережья, где, согласно евангелистам, люди стали свидетелями нескольких чудес Христовых: насыщения пяти тысяч человек и двух чудесных уловов / © Tamar Zohary et al., Water Resources Research

После проповеди он предложил Симону половить рыбу сетями, но тот отказался, сославшись на свой рыбацкий опыт и на то, что накануне они не смогли поймать ни одной рыбки. После повторной просьбы рыбаки все же закинули сети и поймали «великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Добычи оказалось настолько много, что две лодки начали тонуть под ее тяжестью. Так состоялось призвание первых апостолов Симона (Петра) и Андрея.

Евангелие от Иоанна описывает похожий случай на берегу того же Галилейского моря, но в другое время — после распятия. Семь учеников Христа пытались наловить рыбы, однако у них ничего не получалось. Утром неузнанный ими воскресший Христос просит рыбы и, услышав отказ, предлагает снова закинуть сеть. И даже советует, что лучше это делать с правой стороны лодки.

Улов превзошел все ожидания, рыбаки не смогли весь его вытащить из воды. Ученики поняли, кто подал им совет, и радовались воскрешению. По Иоанну, это третье явление Христа ученикам.

Группа израильских ученых, долгое время наблюдавших за изменениями в экосистеме Галилейского моря, предложила свое объяснение эпизодов с чудесными уловами. Статья с результатами их исследования опубликована в журнале Water Resources Research.

Галилейское море — самое низкое пресноводное озеро на земле, его побережье в среднем на 213 метров ниже уровня моря. Максимальная глубина — около 45 метров, примерная площадь — 165 квадратных километров. И глубина, и площадь сильно варьируются в течение года в зависимости от осадков и потребления воды.

Авторы новой работы проанализировали изменения условий, в которых существует рыба в этом озере. Они спустили на разную глубину датчики температуры и приборы для измерения уровня кислорода, учли скорость и направление ветра. Кроме того, ученые обобщили устные рассказы местных жителей о случаях заморов рыбы и сравнили их с похожими происшествиями, описанными в научных работах.

Особое внимание уделили эпизодам, произошедшим далеко от Израиля — на озере Эри (США-Канада) и в эстуарии реки Ньюс (Северная Каролина, США). В обоих случаях удалось установить причину гибели рыбы — острый недостаток кислорода в воде.

Исследователи выяснили, что Галилейское море естественным образом стратифицировано: у него есть холодный нижний уровень с низким содержанием кислорода и верхний, более теплый, богатый кислородом слой, где и обитает рыба.

В 2012 году люди обнаружили тысячи мертвых рыб на все том же небольшом участке северо-западного берега озера, где Христос демонстрировал чудеса / © Tamar Zohary et al., Water Resources Research

Время от времени воды с двух уровней смешиваются, в результате чего рыбам достается слишком мало кислорода, чтобы выжить на любом уровне озера. Они погибают и всплывают на поверхность. Такое происходит далеко не каждый год. Один из авторов работы 34 года занимается наблюдениями за озером, и за это время относительно массовую гибель раб люди наблюдали лишь дважды. Исследователи смоделировали условия, при которых событие становится возможным.

Необходима ранняя весна с обильным цветением придонных растений близ побережья. На этот корм приходит рыба. Если при этом ничего не происходит в атмосфере над озером, то местные жители просто получают свой обычный улов. Но иногда на озере в этот период поднимаются сильные ветры, которые и выносят на поверхность воду с низким содержанием кислорода. Рыба, отъевшаяся к тому моменту у побережья, не успевает никуда уплыть и погибает.

Ученые отметили, что рыба гибнет практически одномоментно. И для человека, находящегося в рыбацкой лодке, это выглядит как огромный косяк, медленно поднявшийся из глубины к поверхности, — несомненное чудо.

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