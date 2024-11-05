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17 минут назад
Алиса Гаджиева
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Лимнологи рассказали, как Христос обеспечил чудесный улов рыбы

4.1

На протяжении двух тысячелетий христианские богословы рассказывают пастве о чудесах, которые Иисус совершал, чтобы укрепить людей в вере. Оказалось, что некоторые из этих событий могут иметь вполне понятное и проверяемое научное объяснение.

История
# Библия
# биология
# гидрология
# лимнология
# Новый Завет
# христианство
# чудеса
Чудесный улов
«Чудесный улов» кисти Рафаэля Санти / © Google Art Project, wikipedia.org

Четыре евангелиста, труды которых составили Новый Завет, описывают чудеса, совершенные Иисусом Христом до и после распятия. Только одно из них (насыщение пяти тысяч человек) упомянуто во всех канонических Евангелиях.

В первых трех (синоптических) Евангелиях христианская традиция выделяет 11 чудес. В Евангелии от Иоанна — еще семь, три из которых пересекаются с событиями, описанными евангелистами Матфеем, Марком и Лукой. Есть чудеса, о которых рассказывает только одно из четырех Евангелий.

Одно чудо повторяется у двух евангелистов, но случилось оно, по их мнению, в разные периоды жизни Христа. Речь идет о так называемом чудесном улове. Согласно Евангелию от Луки, Христос учил народ у озера Геннисаретского (оно же Тивериадское озеро или Галилейское море).

Галилейское море
Галилейское море (Тивериадское озеро). Голубым цветов выделен фрагмент северо-западного побережья, где, согласно евангелистам, люди стали свидетелями нескольких чудес Христовых: насыщения пяти тысяч человек и двух чудесных уловов / © Tamar Zohary et al., Water Resources Research

После проповеди он предложил Симону половить рыбу сетями, но тот отказался, сославшись на свой рыбацкий опыт и на то, что накануне они не смогли поймать ни одной рыбки. После повторной просьбы рыбаки все же закинули сети и поймали «великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Добычи оказалось настолько много, что две лодки начали тонуть под ее тяжестью. Так состоялось призвание первых апостолов Симона (Петра) и Андрея.

Евангелие от Иоанна описывает похожий случай на берегу того же Галилейского моря, но в другое время — после распятия. Семь учеников Христа пытались наловить рыбы, однако у них ничего не получалось. Утром неузнанный ими воскресший Христос просит рыбы и, услышав отказ, предлагает снова закинуть сеть. И даже советует, что лучше это делать с правой стороны лодки.

Улов превзошел все ожидания, рыбаки не смогли весь его вытащить из воды. Ученики поняли, кто подал им совет, и радовались воскрешению. По Иоанну, это третье явление Христа ученикам.

Группа израильских ученых, долгое время наблюдавших за изменениями в экосистеме Галилейского моря, предложила свое объяснение эпизодов с чудесными уловами. Статья с результатами их исследования опубликована в журнале Water Resources Research.

Галилейское море — самое низкое пресноводное озеро на земле, его побережье в среднем на 213 метров ниже уровня моря. Максимальная глубина — около 45 метров, примерная площадь — 165 квадратных километров. И глубина, и площадь сильно варьируются в течение года в зависимости от осадков и потребления воды.

Авторы новой работы проанализировали изменения условий, в которых существует рыба в этом озере. Они спустили на разную глубину датчики температуры и приборы для измерения уровня кислорода, учли скорость и направление ветра. Кроме того, ученые обобщили устные рассказы местных жителей о случаях заморов рыбы и сравнили их с похожими происшествиями, описанными в научных работах.

Особое внимание уделили эпизодам, произошедшим далеко от Израиля — на озере Эри (США-Канада) и в эстуарии реки Ньюс (Северная Каролина, США). В обоих случаях удалось установить причину гибели рыбы — острый недостаток кислорода в воде.

Исследователи выяснили, что Галилейское море естественным образом стратифицировано: у него есть холодный нижний уровень с низким содержанием кислорода и верхний, более теплый, богатый кислородом слой, где и обитает рыба.

гибель рыбы
В 2012 году люди обнаружили тысячи мертвых рыб на все том же небольшом участке северо-западного берега озера, где Христос демонстрировал чудеса / © Tamar Zohary et al., Water Resources Research

Время от времени воды с двух уровней смешиваются, в результате чего рыбам достается слишком мало кислорода, чтобы выжить на любом уровне озера. Они погибают и всплывают на поверхность. Такое происходит далеко не каждый год. Один из авторов работы 34 года занимается наблюдениями за озером, и за это время относительно массовую гибель раб люди наблюдали лишь дважды. Исследователи смоделировали условия, при которых событие становится возможным.

Необходима ранняя весна с обильным цветением придонных растений близ побережья. На этот корм приходит рыба. Если при этом ничего не происходит в атмосфере над озером, то местные жители просто получают свой обычный улов. Но иногда на озере в этот период поднимаются сильные ветры, которые и выносят на поверхность воду с низким содержанием кислорода. Рыба, отъевшаяся к тому моменту у побережья, не успевает никуда уплыть и погибает.

Ученые отметили, что рыба гибнет практически одномоментно. И для человека, находящегося в рыбацкой лодке, это выглядит как огромный косяк, медленно поднявшийся из глубины к поверхности, — несомненное чудо.

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История
# Библия
# биология
# гидрология
# лимнология
# Новый Завет
# христианство
# чудеса
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Nazchiya
3 часа назад
Виталий👍😂😂😂😂

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ALex Lirin
3 часа назад
При этом в оригинальной статье ничего про гипотезу Керра. Там просто расчеты от наблюдений... Без каких-либо выводов, которые появились в статье.

Астрономы опровергли известную гипотезу Керра о вращающихся черных дырахАстрономы опровергли известную гипотезу Керра о вращающихся черных дырах

Nazchiya
3 часа назад
Лебедкой оттащили🤤😂😂😂😂😂

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Александр Березин
3 часа назад
Igor, "два вопроса в терраформировании неясны. 1). Откуда кислород будут брать растения" Ну, собственно, последний абзац как раз про то, что прям

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Игорь Корн
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Эммм... Если вы поехали в командировку и приехав и сделав все что нуна домой вовремя не вернутся поскольку все думали что паравоз паломался (но он

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Igor Jirkov
4 часа назад
два вопроса в терраформировании неясны. 1). Откуда кислород будут брать растения. 2). Как предотвратить поглощение кислорода при разложении мертвых

Ученые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревьяУченые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревья

1 2
5 часов назад
Я только за

Ученые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревьяУченые рассчитали, где именно на Марсе смогут впервые зацвести деревья

gtpun
7 часов назад
1, А почему бы не начать, какой нам вред от такого, наоборот даже интересно, больше исследований сможем сделать. С таких вот маленьких растений будем

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