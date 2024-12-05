В какой части тела человек ощущает эмоции: ученые сравнили современных людей и жителей Месопотамии

Междисциплинарная группа исследователей проанализировала массив клинописных текстов, чтобы составить карты эмоций на теле жителей Новоассирийского царства. Оказалось, хотя счастье ассирийцы и современные люди ощущают примерно в одинаковых областях, гнев и любовь «переместились» по телу.

Тело и мозг человека живут в непростых взаимоотношениях, а когда речь заходит об эмоциях, все становится еще сложнее. Исследователи точно знают, что эмоции напрямую влияют на организм, многие из них человек способен ощутить физически. Горе воспринимается как «разбитое сердце», влюбленность — как «бабочки в животе», гнев — как напряжение в челюсти, а стресс — как «железный обруч» на груди и голове.

Но это современные представления. Всегда ли люди чувствовали — или хотя бы выражали и описывали — эмоции одинаково? Междисциплинарная группа исследователей обнаружила, что у жителей Месопотамии и современных людей представления о том, где «живут» эмоции, могут значительно различаться.

Ученые проанализировали тексты Новоассирийского царства и выяснили, как люди ощущали эмоции в теле. Массив данных включал миллион слов на древнеаккадском языке, записанных на глиняных клинописных табличках, созданных с 934 по 612 год до нашей эры. Современные карты телесных ощущений эмоций собрали 10 лет назад исследователи под руководством Лаури Нумменмаа (Lauri Nummenmaa). Результаты научной работы описали в журнале iScience.

В Древней Месопотамии люди уже обладали базовыми знаниями об анатомии, осознавали важность сердца, печени и легких. Эти органы, а также бедра и область рта упоминались как наиболее частые места, где человек ощущал эмоции.

Карты телесных ощущений счастья у современных людей и жителей Месопотамии в значительной степени совпадают, за исключением того, что древние жители уделяли печени большее внимание. Счастье в текстах описывалось словами «открытый», «сияющий» или «полный».

Различия между нами и древними особенно заметны в ощущениях гнева и любви. Современный человек ощущает гнев в верхней части тела и руках, тогда как у жителя Месопотамии он выражался через «жар», «ярость» или «раздражение» в ногах.

Ощущение гнева © Modern/PNAS: Lauri Nummenmaa et al., Mesopotamian: Juha Lahnakoski. Ощущение любви © Modern/PNAS: Lauri Nummenmaa et al., Mesopotamian: Juha Lahnakoski.

Любовь же ощущается нами схожим образом: она сосредоточена в грудной области. Однако в Месопотамии любовь особенно ассоциировалась с печенью, сердцем и коленями, в то время как у современных людей ощущения смещены в область головы и гениталий.

Отметим, что клинопись создавали в основном писцы по заказу представителей богатых слоев общества, поэтому тексты не дают полной картины восприятия эмоций у всех жителей Месопотамии. Тем не менее клинописные глиняные таблички хранят разнообразные тексты: налоговые списки, документы о купле-продаже, молитвы, литературные произведения, а также исторические и математические записи. Вместе они предоставляют достаточно широкую описательную базу.

«Еще предстоит выяснить, можно ли говорить о типичных для всего человечества эмоциональных переживаниях и всегда ли, например, страх ощущался в одних и тех же частях тела. Также необходимо помнить, что тексты остаются текстами, а эмоции — это опыт, который проживается в моменте», — подчеркнула профессор Саана Свярд (Saana Svärd) из Хельсинкского университета в Финляндии, ассириолог и руководитель проекта.

Ученые отметили, что хотя сравнение таких данных увлекательно, необходимо учитывать различие между современными картами тела, основанными на самоотчетах, и картами тела древних месопотамцев, построенными исключительно на лингвистических описаниях.

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