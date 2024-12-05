Гидрогель на основе желатина поможет в разработке гибкой электроники

Гидрогели представляют собой трехмерные полимерные сетки, которые способны значительно увеличивать объем при взаимодействии с водой и сохранять неизменную структуру. Эти свойства делают гидрогели полезными для применения в различных областях, включая гибкую электронику, биоинженерию, медицину и химические анализы. Гибкая электроника охватывает широкий спектр дисциплин, включая химию и химическую технологию, и получила значительное внимание благодаря работам по созданию функциональных материалов для гибких дисплеев, носимых медицинских датчиков.



Гидрогели характеризуются способностью самовосстанавливаться, высокой прочностью, биосовместимостью и отсутствием токсичности у некоторых гелях. Их уникальные свойства делают их перспективными материалами для разнообразных задач.



Результаты исследователей из Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА были опубликованы в сборнике тезисов IX Всероссийской молодежной конференции.



Желатин типа В получают из костей крупного рогатого скота после их щелочной обработки. Он обладает больше вязкостью по сравнению с желатином типа А, который получают при обработке коллагена свиных шкур кислотой. При этом желирующие свойства обеих типов одинаковы.



В качестве ключевого ингредиента использовали желатин, тогда как в роли модифицирующего агента выступал (3-изоцианатопропил)триэтоксисилан (ICPTES). В итоге был получен твердый гидрогель, обладающий биосовместимостью, что позволяет рассматривать его как перспективный материал для создания мембран медицинских датчиков.



Егор Рябков, доцент кафедры наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С.С. Воюцкого РТУ МИРЭА, отметил, что для проведения исследований был использован желатин типа В. Этот вид отличается низкой цветностью и содержит минимальное количество эндотоксинов – веществ, представляющих потенциальную опасность. Благодаря этим характеристикам данный материал подходит для безопасного применения в промышленных процессах и биоинженерии. Кроме того, низкое содержание токсинов расширяет возможно применения желатина в медицине.



В планах — дальнейшее изучение возможности функционализации гидрогеля за счет внедрения в него проводящих элементов, таких как углеродные нанотрубки, а также исследование адгезии гидрогеля к различным поверхностям.

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РТУ МИРЭА 12 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».