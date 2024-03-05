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В НИУ ВШЭ выяснили, что переоценка эмоций помогает пережить стресс
Исследователи Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ оценили эффективность двух стратегий работы с эмоциями — переоценки и подавления. Ученые проанализировали данные электрической активности мозга 60 человек и обнаружили, что оба подхода требуют дополнительного напряжения нервной системы. Также выяснилось, что люди, склонные заражаться чужими эмоциями, эффективнее применяют переоценку и лучше справляются с негативными эмоциями.
Исследование опубликовано в журнале Experimental Brain Research. В психологии известно несколько стратегий взаимодействия с эмоциями: отвлечение, изменение обстоятельств, избегание проблем и так далее. Но чаще исследуются и используются стратегии подавления и переоценки эмоций. Считается, что при подавлении эмоций человек делает вид, что не чувствует грусть или веселье, а при переоценке пытается посмотреть на ситуацию позитивнее.
Команда исследователей Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ изучила, как стратегии подавления и переоценки влияют на неприятные эмоции. Ученые рассчитали нейрофизиологические показатели: межсубъектную корреляционную связь, электроэнцефалографические индекс возбуждения во время подавления, переоценки или обычного просмотра нейтральных и негативных видео.
В исследовании участвовали 60 испытуемых. Они просматривали подборку из 36 видео по 60 секунд, в которой ролики с видами домов и растений чередовались с кадрами хирургических операций, драк и так далее. Перед каждым видео испытуемые получали одну из трех инструкций. Первая — просто смотреть видео. Вторая — подавить эмоцию, то есть сдерживать проявления любых эмоций, чтобы окружающие не понимали, в каком вы состоянии. Третья — подумать, почему видео могло бы не вызывать неприятные эмоции.
В момент просмотра фиксировались данные электрической активности мозга с помощью ЭЭГ. После каждого видео испытуемые письменно оценивали свое эмоциональное состояние по шкале от одного до 9, где один — нейтральное состояние, 9 — сильные неприятные эмоции. Дополнительно участники заполнили опросник на наличие эмоционального заражения.
На основе данных ЭЭГ ученые рассчитали межсубъектную корреляционную связь — показатель схожести мозговой активности у испытуемых при просмотре видео.
«Высокая межсубъектная корреляция между испытуемыми показывает, насколько они внимают общему раздражителю, в данном исследовании — насколько вовлечены в просмотр видеороликов. Если выключить экран и не дать испытуемым новых инструкций, то синхронизация между ними снизится, потому что каждый начнет думать о своем. Расчеты показали, что во время подавления и переоценки межсубъектная корреляционная связь была выше. Это доказывает, что испытуемые действительно пытались регулировать эмоции», — рассказывает один из авторов статьи, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии Владимир Косоногов.
Оказалось, что переоценка помогает уменьшить негативные эмоции, а подавление эмоций — нет. При этом успешнее всего с переоценкой эмоций справлялись участники, склонные к заражению чужими эмоциями (эта психологическая черта показывает, насколько легко человек перенимает чужие эмоции, при этом иногда даже не понимая их). По мнению ученых, это объясняется тем, что испытуемые лучше погружались в видеоролики, представляли себя их участниками и задумывались, как они могут помочь. Индекс возбуждения испытуемых, характеризующий уровень активности мозга, при регулировании эмоций был выше по сравнению с индексом при обычном просмотре.
«Парадокс в том, что, чтобы научиться регулировать негативные эмоции и меньше их испытывать, нужно еще сильнее напрягаться, чтобы эмоция прошла, — рассказывает Владимир Косоногов. — Сначала определенные области нервной системы запускают эмоции, вы уже напрягаетесь, а затем включаются дополнительные области, чтобы подавить первые. Из-за этого мозг сильно устает».
В дальнейшем исследователи планируют использовать магнитоэнцефалографию — нейрофизиологический метод, при котором для измерения электромагнитной активности мозга используют магнитные датчики. Он позволит точнее наблюдать за тем, какие области мозга задействуются при внешнем стимуле.
«Далее мы планируем заняться подробным изучением психофизиологии гнева и стратегий его регуляции. Гнев — наименее приемлемая в обществе эмоция, которую принято просто сдерживать, что не очень хорошо для здоровья», — рассказывает один из авторов статьи, младший научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ Иоаннис Нтуманис. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
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