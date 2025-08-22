Уведомления
Инженеры разработали новое семейство оригами для применения в космосе
Американские ученые нашли новую технологию проектирования надежных конструкций, которые складываются и раскладываются одним движением. Их можно свернуть на Земле перед запуском космического аппарата и развернуть уже в космосе, сэкономив в полете пространство. По форме они напоминают распускающийся цветок со строгими геометрией и симметрией.
Авторы нового исследования отметили, что одним из первых узоры оригами применил в инженерии Йоши Йошимура. Ученый впервые наблюдал ромбовидную структуру при осевом сжатии тонкостенного цилиндра. Четырехугольники, каждый из которых представляет собой соединение двух треугольников, могут складываться и вращаться при осевом сжатии.
Затем появились и другие паттерны, на основе которых разрабатывали многочисленные геометрические формы, структуры, конструкции и механизмы, скручивающиеся, расширяющиеся и сжимающиеся во всех направлениях. Им находили применение в производстве гибких солнечных батарей и спутниковых антенн для использования в космосе.
Изучив предыдущие исследования, инженеры из Университета Бригама Янга (США) открыли целое семейство оригами, которое может лечь в основу проектирования надежных и в то же время простых конструкций, необходимых и в космосе, и на Земле. Их принцип одинаков: подобно бутону цветка, они из плоского диска (в сложенном состоянии) плавным движением разворачиваются в трехмерную форму, будто распускаются лепестки. Неслучайно изобретение получило название bloom patterns.
Ученые классифицировали узоры по форме, геометрии складок, их вращательной симметрии и создали математическую модель, описывающую общий принцип действия. В центре каждого цветка лежит многоугольник, а перекрывают его при развертывании симметричные «лепестки»-клинья. Подробно типы узоров исследователи описали в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.
Инженеры испытали модели сначала на бумаге, потом на пластике и акриловых панелях. Независимо от материала и его толщины, «бутоны» распускались безотказно. Это означает, что технологию можно масштабировать. Ей можно найти применение, например, в оптических устройствах для спутников и других космических аппаратов либо использовать для сборно-разборных сооружений или даже в робототехнике.
В исследовании с участием более 8000 человек из США и семи азиатских стран ученые оценили, как стремление к политической онлайн-активности коррелирует с когнитивными способностями, выраженностью психопатических и нарциссических черт, а также страхом пропустить что-то важное.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики
В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
