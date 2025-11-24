Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Психолог: возвращение к бывшим может оказаться полезным

Медиа сообщают о новом тренде возвращаться к своим бывшим. По словам психологов, в некоторых ситуациях это может быть полезным.

Кадр из фильма «Дневник памяти» / © New line Cinema

«Круговые отношения» — это современный термин, обозначающий «возвращения к бывшим партнерам». Как утверждает издание Vice, этот романтический тренд встречается чаще, чем многие могут подумать.

При этом некоторые психологи считают, что «круговые отношения» — это не всегда ошибочный выбор. Иногда возвращение к бывшим дает парам возможность заново «разжечь искру» после разрыва и периода личностного роста.

Психотерапевт доктор Николь Гель рассказала The Independent, что отношения могут сложиться иначе, если оба человека проанализировали свою ответственность за разрыв, извлекли уроки и развили эмоциональные или коммуникативные навыки.

«Положительный момент в том, что вы не начинаете с нуля — но нужно понимать, что вы сходитесь как другие люди», — пояснила Гель.

Она отметила, что главное понять, достаточно ли партнеры выросли и изменились, чтобы построить отношения иначе, не повторя старые шаблоны. Гель добавила, что важно не возвращаться в старые отношения из-за страха одиночества.

«Многие спешат обратно в старые отношения просто из-за страха одиночества, но важно искренне хотеть восстановить связь. В этом случае стоит попробовать», — сказала психотерапевт.

Она также отметила, что хотя партнеры не должны забывать о прошлом, важно уметь и прощать.

Однако профессор Кейл Монк из Университета Миссури выяснил, что у «круговых отношений» есть и обратная сторона. Некоторые пары оказываются в «ловушке» третьего, четвертого или пятого круга возвращений. Исследование показало, что такие циклы отношений оказывают долгосрочно негативное влияние на психическое здоровье участников.

Однако он отметил, что в некоторых исследованиях респонденты признавались, что разлука заставила их осознать, насколько партнеры ценят друг друга. Монк отметил, что результат зависит от того, станет ли возвращение к старым отношениям закономерностью. По его словам, если человек хочет вновь встретиться с бывшим партнером, важно подумать о том, что стало причиной разрыва, а также работать над улучшением, чтобы эта модель не продолжалась. Он пояснил, что паре важно обсудить, что изменится в отношениях в будущем.