Исследователи связали социальное неравенство с изменениями в мозге детей

Исследователи из Великобритании и США связали влияние жизни в обществе с высоким уровнем социального неравенства со структурными изменениями в мозге детей. Уровень богатства значения не имел.

Ученые из Королевского колледжа Лондона (King’s College London), Йоркского университета (University of York) и Гарварда (Harvard University) проанализировали данные более 10 тысяч молодых американцев из 17 штатов. Исследование опубликовано в Nature Mental Health.

Авторы работы в начале измерили неравенство внутри конкретного штата США, оценив, насколько равномерно распределяется доход. К штатам с более высоким уровнем неравенства отнесли Нью-Йорк, Коннектикут, Калифорнию и Флориду.

После этого ученые проанализировали результаты МРТ детей в возрасте 9-10 лет. Исследователи также изучили анкеты, которые дети заполняли через 6 и 18 месяцев после МРТ. Анкеты должны были помочь выявить такие психические заболевания, как депрессия и тревожность.

Результаты МРТ показали, что у детей, живущих в районах с более высоким уровнем социального неравенства, оказалась уменьшена площадь поверхности коры головного мозга. Также у них зафиксировали изменения связей между несколькими областями мозга. По мнению исследователей, подобные изменения также могут оказать влияние на психическое здоровье и когнитивные способности в будущем.

Изменения в мозге детей наблюдались вне зависимости от материального положения их семей. Исследователи установили, что на мозг влияло распределение доходов в обществе.

Проанализировав анкеты, ученые также пришли к выводу, что у детей, живущих в неравном обществе, психическое здоровье было в худшем состоянии. Кроме того, некоторые из изменений в структуре мозга были связаны с функциональными нарушениями, что также отражалось на психическом здоровье.

По словам профессора Кейт Пикетт (Kate Pickett) из Йоркского университета, ученые нашли изменения в частях мозга, которые регулируют эмоции и внимание. Она предположила, что неравенство создает токсичную социальную среду, формирующую развитие детского разума. В будущем это влияет на психическое здоровье и оставляет последствия на всю жизнь.

Соавтор работы, Дивьянгана Ракеш (Divyangana Rakesh) из Королевского колледжа Лондона отметила, что было бы интересно провести такое исследование в других странах и сопоставить результаты по миру.