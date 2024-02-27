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Вчера, 11:58
Александр Березин
30
1 752

Американский аппарат «Одиссей» закончит свою работу сегодня — так и не передав заметного объема данных

5.4

Из-за прилунения на бок антенны аппарата оказались направлены не туда, что крайне затруднило передачу им данных. Поэтому в первые несколько суток после посадки снимков от него не было. Теперь ситуация изменилась, хотя получить удалось только снимки с весьма низким разрешением. И все же разработчики надеются, что аппарату удастся передать и какой-то объем научных данных.

Космонавтика
# космонавтика
# космонавтика США
# Луна
Положение «Одиссея» на Луне в представлении художника / © X

Автоматический посадочный аппарат «Одиссей» мягко прилунился 23 февраля 2024 года. Однако по пока не вполне понятным причинам он сделал это на бок. Поэтому сейчас на Луне сложилась уникальная ситуация: на обращенной к нам ее стороне находятся сразу два «кувыркнувшихся» работающих аппарата землян. Японский SLIM стоит «на голове», в то время как его американский коллега лежит на боку.

Вообще, исходя из сообщений Intuitive Machines, частной космической компании, создавшей «Одиссея», все могло быть гораздо хуже. Дело в том, что после наземных испытаний техник забыл активировать предохранитель, делающий штатные лазеры системы управления посадкой функциональными. От этого садиться пришлось с помощью импровизации — используя вместо штатных лазеров научную нагрузку уже для поверхности Селены.

Из-за этого разработчики поосторожничали и не выбросили перед посадкой чуть в сторону специальный съемочный модуль, который должен был впервые в истории снять посадку на другом небесном теле от третьего лица. В итоге сейчас совершенно не ясно, почему аппарат упал на бок. Разработчики утверждают, что все дело в его непогашенной боковой скорости в 3,2 километра в час, связанной с нештатным управлением посадкой. Однако в XX веке ряд аппаратов исследования Луны нормально садились и при такой непогашенной боковой скорости. Альтернативные возможные объяснения частичной неудачи посадки мы уже описывали ранее.

Однако теперь представители компании поделились новыми данными, способными прояснить проблему. Искусственный спутник Луны LRO от NASA смог снять «Одиссея» с орбиты. В итоге выяснилось, что точка посадки выдержана с высокой точностью. Прилунение действительно прошло в кратер Малаперт А, в точку с координатами 80,13° южной широты и 1,44°градуса восточной долготы, на высоте 2579 метров.

Единственный снимок, переданный за время работы «Одиссея» очень низкого качества /  © Intuitive Machines

Наклон поверхности здесь оценивается в 12 градусов. Это довольно существенно, особенно с учетом не самой устойчивой формы аппарата (его аналоги из XX века имели куда более низкий центр тяжести). В таких условиях даже небольшая боковая скорость действительно могла привести к падению.

Остается вопрос, почему система посадки выбрала такой существенный уклон. Вероятный ответ на него таков: «Одиссей» имел первую в истории высадки на Луне полностью автономную систему управления посадкой. То есть решение о том, где прилуняться, принимала автоматическая система. Между тем еще в 1968 году, при первой высадке людей на Луне, автоматический выбор точки посадки едва не погубил лунный модуль с людьми, выбрав для прилунения район с крупными валунами. Получается, нечто подобное случилось и с «Одиссем» в наши дни. Только на борту не было астронавтов, способных перехватить управление и выбрать иное место посадки.

По новым данным, солнечные батареи «Одиссея» находятся под более невыгодным углом к Солнцу, чем ожидалось. Из-за этого его связь с Землей, предположительно, прекратится сегодня, 27 февраля 2024 года. Единственное изображение, переданное им с Луны за это время, имеет довольно низкое качество. Теоретически есть шансы на пробуждение после лунной ночи, как у японского аппарата SLIM, недавно неожиданно «ожившего». К сожалению, это не очень большая вероятность, поскольку радиоизотопного подогревателя на борту «Одиссея» нет. То есть его электроника ночью охладится до как минимум -170 по Цельсию, что может пагубно сказаться на ее работоспособности.

Снимок с орбиты показывает сам аппарат, он находится в синем прямоугольнике / © NASA

Хотя общее впечатление от первой за 52 года посадки американского аппарата на Луну может показаться смазанным тем, что он практически не успел передать ценных данных, на деле речь все равно идет о большом успехе. В XXI веке с первой попытки штатно посадить автоматический аппарат на Луне пока вышло только у китайцев. Первая попытка такого рода у израильтян, японцев, индийцев, русских («Луна-25») и американцев («Перегрин») закончилась полной неудачей. Вторая попытка у Японии и США принесла нештатное положение аппарата после посадки, весьма затрудняющее получение научных данных. Ясно, что даже простое мягкое прилунение, пусть и в нештатном положении на этом фоне, — существенное достижение.

К счастью, уже в этом десятилетии ситуация полностью изменится: Starship высадит на Луне пилотируемую экспедицию. Как Naked Science писал ранее, возможности людей в исследовании других небесных тел радикально превосходят возможности автоматов, поэтому пилотируемая высадка сможет дать несопоставимо больше важных научных данных по спорным вопросам, прямо затрагивающим пригодность Луны к освоению человеком.

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Космонавтика
# космонавтика
# космонавтика США
# Луна
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Комментарии

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30 Комментариев

Иван Колупаев
Иван Колупаев
20 часов назад
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Еще смешнее что голопопики убивают ссылки и на свой канал в дзене. Впрочем кто сказал что у админов голой науки должна быть логика 😄 https://dzen.ru/nakedscience
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-
0
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Иван Колупаев
Иван Колупаев
20 часов назад
-
0
+
Интересно зачем сайт голой науки попросту удаляет ссылки на дзен который достаточно давно перестал быть помойкой и порой содержит весьма неплохие статьи в том числе на наупоп темы. Это так задумано или очередной косяк ваших разработов? При том что сами-то naked вполне публикуются в дзене 😁 а чужие статьи истребляют. https://dz*n.ru/a/XjcBqe0U7So5WtAJ
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    Дмитрий
    Дмитрий
    15 часов назад
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    0
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    Иван, Если считают помойкой или спамом - логично удалять. Не рецензируемые научные журналы чай эти бложики
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      Иван
      Иван
      12 часов назад
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      +
      Дмитрий, зачем тогда сами завели канал на "помойке"? 😁 Куда проще предположить что это обычный косяк при обработке ссылок. Или просто не ведают что творят. Я б еще понял если б рубили вконтактик с которым у редактора давний конфликт.
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Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
1 день назад
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Картинка художника с большими камнями не соответствует фото с самого Одиссея, на котором только мелкая подстилающая щебенка. Этим художникам только дай волю, вмиг нарисуют скал там, где их не наблюдается ... )
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    Виктор
    Виктор
    22 часа назад
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    0
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    Николай, так масштабной сетки нету: м.б. всё фото охватывает площадь с пятикопеечную монету, а м.б. фокус на горный массив за несколько км...
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      Николай
      Николай
      21 час назад
      -
      1
      +
      Виктор, масштабная линейка - тень аппарата. И размеры камешков на границе этой тени. Тут все достаточно очевидно, на мой взгляд. Да и на фото с орбиты такие обломки скал, как у художника слева от аппарата, дали бы тень такого же размера, что т мам аппарат. Но на фото все гладко...
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Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
1 день назад
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1
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«...после наземных испытаний техник забыл активировать предохранитель, делающий штатные лазеры системы управления посадкой функциональными.» - оказывается в раз..долбайстве мы не одиноки (Луна-25 8-). + «...особенно с учетом не самой устойчивой формы аппарата (его аналоги из XX века имели куда более низкий центр тяжести).» - ещё на стадии проектирования миссия была если и не обречена, то с минимальными шансами на успешную посадку. «...уже в этом десятилетии ситуация полностью изменится: Starship высадит на Луне пилотируемую экспедицию.» - а вот это ещё бабушка надвое сказала© КПК не дремлет...
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    Александр
    Александр
    1 день назад
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    0
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    Виктор, у КПК нужной для этого ракеты пока в железе нет. А заявленные Китаем параметры лунного корабля и модуля повторяют Аполлоны, то есть это что-то вроде чайного клипера в эпоху быстрых пароходов.
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      Иван
      Иван
      1 день назад
      -
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      +
      Александр, а расскажите про "быстрых пароходов" 🙂 Даже сейчас скорость грузовых судов редко превышает 20 узлов. Скорость лучших клиперов в эпоху их расцвета составляла 18-21 узел. Это к тому что клиппер вполне может и обогнать пароход если ему сопутствует ветер. Равно и Китай может успеть раньше Илона, особенно если тому будут пихать палки в колеса.
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      1
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        Александр
        Александр
        1 день назад
        -
        1
        +
        Иван, пароход, в отличие от клипера, не идет по путям ветров, он идет по более прямым линиям, в т.ч. через Суэц, который клипера шли неэффективно (низкие средние скорости ветров на маршруте). Поэтому чайные клипера и перестали возить чай -- они уже в конце XIX века шли до Индии в среднем много недель, а не 2-3 недели, как пароходы. Вы путаете максимальную скорость клипера на обходном, длинном маршруте (с сильными ветрами) и среднее время в пути. Посмотрите историю чайных гонок -- реальное среднее время хода клипера до Индии было не менее пары месяцев. Это довольно низкая средняя скорость, пароходы были кратно быстрее еще до 1900 года.
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        1
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      Николай
      Николай
      1 день назад
      -
      1
      +
      Александр, повторение Аполлонов не означает, что китайская программа будет физически медленнее) Или медленнее развиваться. Использование отработанных схем повышает надёжность и сокращает время разработки. Здесь свой набор плюсов.Китайцы и наши "Союзы" повторили в виде своих "Шеньчжоу" — и сейчас они прекрасно летают ничуть не медленнее оригиналов. ) отлично решая текущие задачи. А может, и обогнав своих учителей - ведь они летают уже сейчас на свою отдельную станцию, которую Россия только планирует строить. А американцы повторяют свой Шаттл, слегка перекроив его в ракетный облик SLS. И не считают это проигрышным путем. Про физическую скорость шучу, понятное дело. Она одинаковая независимо от конструкции.
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      -
      0
      +
        Александр
        Александр
        1 день назад
        -
        0
        +
        То, что китайская лунная программа будет медленнее и не выводится мною из ее устаревших технических решений. Это выводится мною из того, что, как я отметил выше, у КНР пока носитель не в той стадии готовности, что у США. "Использование отработанных схем повышает надёжность и сокращает время разработки." Только для китайцев это не отработанная схема. Выбор чужих старых решений -- не равен выбору отработанных решений, т.к. ваши-то инженеры их не отрабатывали. См. ВАЗ, например. "А американцы повторяют свой Шаттл, слегка перекроив его в ракетный облик SLS. И не считают это проигрышным путем. Точнее сказать, не американцы, а НАСА. Американцы как раз считают это проигрышным путем -- откройте их профильную космичекую прессу, там про это прямо пишут уже много лет как.
        Ответить
        -
        0
        +
          Николай
          Николай
          1 день назад
          -
          1
          +
          Александр, китайцы и запланировали высадку позже, можно опереться уже на это. Если у обоих программ всем пойдет в запланированные сроки, американцы окажутся на Луне раньше. А про чужие решения не согласен. ) Шеньчжоу, копии Союзов, сильно сократили время разработки. И сработало отлично, к Шенчжоу никаких претензий. И в авиации та же картина - все копируют вовсю. И на этом ощутимо выигрывают время и ресурс. Взгляните на китайские Ту-16 или Су-27, они у китайцев имеют свои названия. Но летают вовсю. Да и технику Маска сейчас копируют, и не только китайцы. Аэродинамику и компоновку Шаттла тоже копировали.) как и бомбардировщик Ту-4 был точной копией оригинала. ракета Р-1 тоже. И тд и тп, Даже конструкцию бомбы разведали и использовали, и это сильно сократило путь разработки. Так все делают потому, что это очень полезное дело по экономии ресурса.
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          -
          1
          +
            Александр
            Александр
            1 день назад
            -
            0
            +
            Николай, "Шеньчжоу, копии Союзов, сильно сократили время разработки." Вроде бы там 7 лет прошло, нет? Если я верно помню, спейсикс свой корабль как-то быстрее сделала. "как и бомбардировщик Ту-4 был точной копией оригинала. Так все делают потому, что это очень полезное дело." Туполев был категорически против копирования Б-29 (проект Ту-4), здраво отмечая, что на этой основе межконтинентальной дальности не будет, а на основе его проработок она достижима. Я далеко не уверен, что он был неправ. Копирование чужого проекта имеет смысл только в одном случае: если он лучшее из того, что есть. Корабль из 60--х -- это не только не лучшее, из того, что есть, и не лучшее сильно. Старшип копировать придется все равно -- так зачем городить два огорода? Ежу понятно, что это распыление сил и средств.
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            -
            0
            +
              Николай
              Николай
              24 часа назад
              -
              1
              +
              Александр, не помню 7 или нет, но копирование налицо, и это был осознанный выбор. Как и во всех других примерах, имя которым легион. Насчет Аполлона - китайцы не его копию делают. А используют базовые решения, в нем проверенные и облетанные. Изрядно дополняя своими. Микс из проверенного чужого и нового собственного. Вполне здравый подход. А вот посадят китайцы свою Чанъэ на кратер Шеклтон раньше американских аппаратов запросто. Застолбят площадку и своё присутствие там. Возникнет коллизия.)
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              -
              1
              +
                Александр
                Александр
                21 час назад
                -
                0
                +
                Николай, "А вот посадят китайцы свою Чанъэ на кратер Шеклтон раньше американских аппаратов запросто. " Маленькое пари, что тайконавты выйдут на Луну позже США в 2020-х?
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                0
                +
                Николай
                Николай
                20 часов назад
                -
                2
                +
                Александр, тайконавты по всей вероятности выйдут позже, согласно озвученные планам. Но свою технику посадят на кратер Шеклтона раньше чем НАСА. И потом будут наведывается к ней, "застолбив" это место фактическим техническим присутствием раньше американцев. Вот о чем я говорю. Смысл лунной гонки-2 не в приоритете по времени. Он уже исторически взят Аполлонами и неинтересен в принципе. Поэтому раньше-позже преимуществ не дает. А вот закрепиться на лакомой перспективной территории да, соперничество. И закрепиться можно не только живыми людьми, но и национальной техникой. И в этом ракурсе Китай вовсе не отстанет или проиграет, если высадит тайконавтов позже (как и планирует, в начале 30-х). Опередив американцев техникой, он на этом основании (доступ к своей технике) с полным правом высадит именно в лакомый район и людей. И не будет отстающим в лунной гонке.
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                -
                1
                +
                Александр
                Александр
                19 часов назад
                -
                0
                +
                " А вот закрепиться на лакомой перспективной территории да, соперничество. " Я не вижу перспектив соперничества такого рода между стороной, способной доставлять 100 тонн ПН в одном рейсе на Луну и стороной, способной доставлять несколько сот кг ПН в одном рейсе, если честно. Будущее покажет.
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                -
                0
                +
                Николай
                Николай
                4 часа назад
                -
                0
                +
                Александр, вы сравниваете факт и гипотезу как одно и то же. 100 тонн это пока лишь авансы.) И только предположение, что будут способны. А не сейчас способны по факту - нет ещё. И впереди годы до проверки этих 100 тонн. Но в будущем и другая сторона не ограничится 100 кг. "Гиперлуп" Маска, например, закрылся. Хотя был намного проще лунных 100 тонн. И испытания шли, и стройки, и пр.Так что да, покажет только будущее, когда наступит. Поэтому прогнозы всегда осторожны, и вероятностны.
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                Александр
                Александр
                2 часа назад
                -
                0
                +
                Николай, "Александр, вы сравниваете факт и гипотезу как одно и то же. 100 тонн это пока лишь авансы.) " Это авансы для техники, которая уже есть в железе и доводится. А предположение о сотнях килограммах лунного модуля КНР на Луне -- это авансы для техники, которой просто нет в металле. Поэтому речь идет о вполне сравнимых величинах. Кроме того, у нас есть опыт. Опыт говорит нам, что Маск делает ракеты аналогичных классов в среднем чуть быстрее КНР, ""Гиперлуп" Маска, например, закрылся." Гиперлуп Маска, например, никогда не закрывался, потому что он никогда не открывался. Маск никогда не имел компаний, связанных с гиперлупом, и с самого начала обозначил, что не будет их иметь, поскольку занят. Важно отличать то, что пишут СМИ о нем от того, что происходит в реальности. "Хотя был намного проще лунных 100 тонн" Проект гиперлупа, в том виде, в котором Маск его заявил, был намного сложнее в реализации, что высадка 100 тонн ПН на Луне одним носителем. Последнее технологически вполне ясно. Гиперлуп требовал решения (воздушная подушка для технического вакуума) которое никогда до этого даже на лабораторном уровне не достигалось. "И испытания шли, и стройки, и пр." Но не у Маска. "Так что да, покажет только будущее, когда наступит" На мой взгляд в смысле ракет прошлое уже показало достаточно: аналогичные по классу ракеты Маск доводит быстрее КНР, Посмотрим, нарушится ли эта тенденция в будущем.
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              Иван
              Иван
              21 час назад
              -
              1
              +
              Александр, Шеньчжоу заметно крупнее да и внутри у него попросторней. Подозреваю что и технические копирует лишь в общих чертах. https://dzen.ru/a/XjcBqe0U7So5WtAJ?share_to=link
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              -
              1
              +
      Виктор
      Виктор
      21 час назад
      -
      0
      +
      Александр, из свежей новости о Старшип следует очевидное опровержение Ваших слов: разработка, изготовление, сборка, пусконаладка, заправка, испытания, с последующим неоднократным «допиливанием», (тем-более всё made in USA) «боевого слона» с 33-мя двигателями, по сравнению с классическим «тяжеловозом», выращенном непритязательными азиатскими (к тому же идейными!) «конезаводчиками» на местном бюджетном «фураже» - конечно же, будет происходить и дольше, и дороже... + Есть ещё, как минимум, парочка вероятностных факторов не в пользу СпейсИкс.
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      +
        Александр
        Александр
        21 час назад
        -
        0
        +
        Виктор, нет, от текущего момента доводка Старшипа до способности высадиться на Луне займет порядка 3-4 лет (при живом Маске). Китайская ракета сможет доставить посадочный модуль к Луне, даже по китайским же оценкам, позже. Самое ранее -- через пять лет. В целом, Маск разрабатывает ракеты сравнимых классов в сроки чуть быстрее КНР. Но конкретно со Старшипом у него еще и тот бонус, что он начал его делать раньше, чем КНР определилась со сверхтяжем для Луны.
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          Виктор
          Виктор
          20 часов назад
          -
          0
          +
          Конкретизирую: провести испытания, тем более оканчивающиеся незапланированным уничтожением (аварией), «инновационной» = состоящей из множества необкатанных решений гигантской ракеты - это не одно и то же (по стоимости, человекочасам - в разы, или, даже на порядок, больше), что скопировать, опробовать и «причесать» сотни раз облётанный аналог Союза, десяток - Апполона. P.S. Наверное, статистику Кто Что быстрее разрабатывает, а главное, успешно применяет «в масштабах Луны», приводить пока рановато=) P.P.S. А кто сказал, что КПК только сейчас определилась? Могли много лет «копать тему» и втихаря 8-) > (при живом Маске) - это и имелось в виду под знаком «+»...
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            Александр
            Александр
            19 часов назад
            -
            1
            +
            Виктор, я не спорю, что это не одно и то же. Я о конкретных сроках -- Старшип несомненно будет летать существенно раньше китайской ракеты. Собственно, он уже прошел за линию Кармана, в то время как китайский аналог пока еще не был даже собран в металле ни разу. " А кто сказал, что КПК только сейчас определилась?" Она определилась не сейчас, а чуть ранее. Но то, что позже Маска -- видно из темпов постройки КНР сверхтяжа. Такое втихаря не сделать -- из космоса было бы видно даже на коммерческих снимках.
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            -
            1
            +
              Виктор
              Виктор
              16 часов назад
              -
              0
              +
              «Во время запланированного выключения двигателя на 8 минуте и 4 секунде произошел взрыв и связь была потеряна». => Если и полетит (с живыми членами экипажа), то ещё не скоро (в смысле: через несколько десятков относительно успешных запусков без астронавтов, а каждую такую махину собрать-поднять как минимум не дёшево). В любом случае искренне желаю Илону успехов и здоровья!
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              -
              0
              +
                Иван
                Иван
                16 часов назад
                -
                2
                +
                Виктор, не так давно Березин и сам считал что Старшипу придется выходить на безаварийность сравнимую с самолетной (а это не быстро) иначе цена в человеческих жизнях будет слишком высока. Но что делать хочется ж как скорей 😉
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                -
                2
                +
    Николай
    Николай
    1 день назад
    -
    1
    +
    Виктор, планы Китая вроде не мешают высадке на Луну людей на Старшипе. Тут нет противоречия. Правда, я всегда говорю "планируют высадить" вместо "высадят", ибо будущее изменчиво, и в таком сложном деле точных прогнозов давать несколько преждевременно, по крайней мере для сегодняшнего дня.
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    -
    1
    +
    Николай
    Николай
    1 день назад
    -
    1
    +
    Виктор, и одновременно стоит отметить, что у американцев посадочных модулей для экипажей создаётся сразу два: Маска и Безоса. А у Китая только один вариант.
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    -
    1
    +

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«Во время запланированного выключения двигателя на 8 минуте и 4 секунде произошел взрыв и связь была потеряна». => Если и полетит (с живыми членами

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Виктор, я не спорю, что это не одно и то же. Я о конкретных сроках -- Старшип несомненно будет летать существенно раньше китайской ракеты. Собственно,

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