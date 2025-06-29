Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Игорь Байдов
0

Инженеры предложили полет к Седне с новыми двигателями

4.4

Команда исследователей из Италии и США предложила два способа, с помощью которых гипотетический зонд сможет быстро добраться до одного из самых отдаленных и малоизученных объектов Солнечной системы. Речь о Седне — транснептуновом теле, которое находится за орбитой Плутона. По мнению инженеров, эти передовые технологии смогут доставить аппарат к Седне за семь и 10 лет.

Космонавтика
# облако Оорта
# плутон
# Седна
# солнечный парус
# термоядерная реакция
# транснептуновые объекты
# управляемый термоядерный синтез
Седна
Транснептуновый объект Седна в представлении художника / © NASA, JPL-Caltech

На окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, находится Седна — один из самых загадочных объектов, известных ученым. Это первый представитель нового класса небесных тел — седноид — транснептуновый объект с очень удаленной орбитой (некоторые специалисты считают Седну карликовой планетой). Такие тела никогда не подходят к Солнцу ближе чем на 50 астрономических единиц. 

Среди крупных известных тел Солнечной системы орбита Седны наиболее вытянутая. Объект обходит Солнце по очень вытянутой траектории — от 76 до 937 астрономических единиц. Это означает, что Седна практически «отключена» от гравитационного влияния больших планет. Ее траектория движения — ключ к пониманию самых отдаленных регионов Солнечной системы.

Астрономы считают, что из-за своей «‎экстремальной» орбиты Седна может оказаться первым известным объектом внутренней части облака Оорта — гигантской сферической «скорлупы» из ледяных глыб, которая сформировалась 4,5–4,6 миллиарда лет назад. 

Изучение Седны помогло бы ученым раскрыть секреты раннего формирования Солнечной системы и понять, каким именно образом она появилась на свет. Одна из гипотез гласит, что Седна образовалась благодаря гравитационным возмущениям. В далеком прошлом близкие сближения молодого Солнца с соседними звездами могли гравитационно «вытолкнуть» часть планетезималей на дальние орбиты, которые там сформировали внутреннее облако Оорта и седноиды в частности.

Седна
Изображение Седны, полученное с помощью космического телескопа «Хаббл» / © NASA

Чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, Седне требуется больше 11 000 лет. Сейчас она приближается к светилу и достигнет своей ближайшей точки — перигелия — в 2075-2076 годах. На этом этапе расстояние между ней и Солнцем сократится до минимума и составит 76,19 астрономических единиц. Это примерно в три раза дальше, чем расстояние до Нептуна. После этого Седна снова удалится.

Седна — весьма интересный объект для ученых, который многие специалисты хотели бы изучить. Проблема заключается в одном: как добраться до этого уникального мира за разумное время, используя существующие технологии? Традиционные химические двигатели и даже ионные ускорители хотя и делают такую миссию возможной, но аппарат на этих технологиях будет лететь к Седне очень долго — не одно десятилетие.  

Международная команда инженеров под руководством Елены Анконы из Политехнического университета Бари (Италия) предложила два способа, позволяющих добраться до Седны за семь и 10 лет соответственно. В обоих вариантах исследователи рассматривают передовые технологии, способные коренным образом изменить подход к межпланетным полетам.

Первый вариант — двигатель прямого термоядерного синтеза (Direct Fusion Drive). Это концептуальная разработка, которая на практике пока не реализована. Принцип работы строится на том, что термоядерная реакция не только создает тягу, но и одновременно вырабатывает электричество. Термоядерная реакция сама по себе выделяет огромное количество энергии, которую можно преобразовать в электрический ток.

Исследователи предполагают, что система будет обладать мощностью 1,6 мегаватта и работать в режиме непрерывного тягового импульса. То есть основная часть пути к Седне пройдет при постоянной тяге. Мощности должно хватить не только для полета, но и для критически важного маневра — выхода на орбиту вокруг Седны.

Второй вариант — солнечный парус, основанный на эффекте термической десорбции. В отличие от классических солнечных парусов, которые используют давление солнечного света, здесь движение обеспечивают молекулы, испаряющиеся с поверхности под действием тепла, что создает тягу. Для дополнительного разгона зонд совершит гравитационный маневр вблизи Юпитера, используя его мощную гравитацию как «‎рогатку». Главное преимущество такого паруса — скорость и отсутствие топлива. 

двигатель прямого термоядерного синтеза
Схема двигателя прямого термоядерного синтеза / © Wiki Helper 2135

Сравнение показало неожиданные результаты. При использовании двигателя прямого термоядерного синтеза полет до Седны аппарата массой в тонну займет примерно 10 лет, из которых 1,6 года зонд будет разгоняться. Солнечный парус справится с задачей быстрее — всего за семь лет. Этого удастся достичь благодаря тому, что он может непрерывно ускоряться и не требует значительного запаса топлива. 

Но есть нюанс: мощности паруса, скорее всего, не хватит для торможения и выхода на орбиту вокруг Седны. Миссия ограничится лишь пролетом мимо нее. А вот корабль с двигателем прямого термоядерного синтеза сможет выйти на орбиту и подробно изучить космическое тело.

Разница между этими вариантами — выбор между скоростью и глубиной исследования. Пролет предоставит минимальные данные. Полноценная орбитальная миссия откроет возможность картографирования поверхности, анализа состава и, возможно, даже обнаружения спутников.

Оба подхода пока остаются концепцией, но имеют разный потенциал. Двигатель прямого термоядерного синтеза требует прорыва в области удержания и управления реакцией. Несмотря на красивые расчеты пока нет уверенности, что такую систему можно построить.

Солнечный парус, основанный на эффекте термической десорбции, выглядит более реалистично. Эта технология развивается на базе уже существующих технологий солнечных парусов, но требует точного расчета траекторий и создания новых материалов, устойчивых к высоким температурам и способных эффективно выделять вещества для тяги.

В ближайшие годы инженеры намерены детально проработать концепцию миссии, провести оценку рисков и необходимых ресурсов. Запуск космического аппарата возможен лишь в узком «окне», когда Седна окажется максимально близко к Солнцу. При положительном решении проект может стать ключевым этапом в исследовании дальних рубежей нашей Солнечной системы.

Подробнее с описанием технологий можно ознакомиться в статье, опубликованной на сайте электронного архива научных статей Корнеллского университета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
349 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Космонавтика
# облако Оорта
# плутон
# Седна
# солнечный парус
# термоядерная реакция
# транснептуновые объекты
# управляемый термоядерный синтез
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Июн
1000
Нестандартная авиация
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Июн
Бесплатно
Индивидуальность человека: родятся ли от осинки апельсинки?
ВДНХ
Москва
Экскурсия
29 Июн
Бесплатно
Самая большая библиотека России
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
29 Июн
Бесплатно
50 фактов о Марсе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
30 Июн
Бесплатно
Полярники в годы Великой Отечественной войны
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
30 Июн
Бесплатно
Советская фотография в годы Великой Отечественной войны
ВДНХ
Москва
Экскурсия
01 Июл
1600
Научная площадка в парке обсерватории
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Кинолекторий
02 Июл
Бесплатно
Музыка звезд
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Болезнь Альцгеймера: новая парадигма диагностики и терапии
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:58
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

Биология
# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
# Рыба
# треска
# эволюция
Позавчера, 09:47
Авдей Палиш

Биологи запустили стрим из «мегалогова» гремучих змей, чтобы восстановить их репутацию

Снимки с фотоловушек давно стали культурным явлением. Особенно забавными выглядят медведи. Мы с удовольствием смотрим на зверей, попавших в объектив камер в национальных парках: тигр украл фотоловушку, муравьед проехал верхом на муравьеде и так далее. Но не все животные настолько обаятельные. Ученые из США решили развить эмпатию к гремучим змеям, которых многие боятся. Для этого специалисты запустили трансляцию из «мегалогова», где рептилии отдыхают и рожают потомство.

Биология
# гремучая змея
# змеи
# камера
# сша
# трансляция
# фотоловушки
# эмпатия
Позавчера, 07:20
Елена Авдеева

Ученые объяснили, как человек складывает слова в предложения

Исследователи из Нью-Йоркского университета (США) провели эксперимент, чтобы увидеть, как человек преобразовывает отдельные слова в смысловые цепочки. До сих пор наука изучала лишь «производство» отдельных слов, но не принципы этого действия.

Психология
# мозг
# мышление
# нейробиологи
# речь
# синтаксис
Вчера, 18:58
Игорь Байдов

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».

Биология
# Балтийское море
# Балтика
# виды
# промысел рыбы
# Рыба
# треска
# эволюция
25 июня
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
25 июня
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.

Физика
# квазичастицы
# квантовая спиновая жидкость
# спиновый лед
# спиноны
17 июня
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Инженеры предложили полет к Седне с новыми двигателями

    Только что

  2. Физики создали рентгеновское зеркало изменяемой формы из единственного материала

    33 минуты назад

  3. Человек сделал балтийскую треску «карликом»

    Вчера, 18:58

  4. Древние кальмары доминировали в океане 100 миллионов лет назад

    Вчера, 13:17
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня

Последние комментарии

Aлек сей Нии_pet
31 минута назад
его нутро посмотреть бы! направленные взрывы не планируются?, в целях коррекции траектории

Китай отправит рой кубсатов для изучения опасного астероида

Зима Зима
35 минут назад
Стоит человечеству это сделать ,как ему придёт конец. Нельзя вмешиваться в то что создал Бог. Это не наша территория.

Гигантский скачок в биологии: стартовали работы по созданию искусственной ДНК человека

Aлек сей Нии_pet
46 минут назад
Иван, что предлагаете?,

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

Aлек сей Нии_pet
47 минут назад
mахалkузьмич, ты не потерялся тут?.. про твоё "помело" тему не развиваю - сам поймёшь. > "начни с грамматики" ею и закончим - смотри:

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Алексей Остолецкий
48 минут назад
Aлек, какие только карты не висели в деревенских уборных кабинетах! Разве что, только эта. 59 страниц ещё нужно подумать, как разместить. И то, их для

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Aлек сей Нии_pet
56 минут назад
6264, а ссыль где? чтоб "забавно сравнить" через год

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Aлек сей Нии_pet
60 минут назад
Алексей, карта хорошо раскупается, Вы завидуете!

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Алексей Остолецкий
1 час назад
Опять там найдут алмазы и золото и будет кастинг для наёма рабочих. 10000 новых рабочих мест!

Китай отправит рой кубсатов для изучения опасного астероида

Алексей Остолецкий
1 час назад
Дмитрий, вы открыли новые закономерности бытия! Браво! Видно, что вы где-то учились. Верно?

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Алексей Остолецкий
1 час назад
Aлек, для фантастов то оно, да! Но ведь иногда и абсурдом несёт...

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Алексей Остолецкий
1 час назад
Игорь, гравицапа и звёздные войны ну прямо из одной вселенной! Серьёзно?

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Алексей Остолецкий
1 час назад
Спасибо, за высокоинтелектуальную беседу!

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Александр Горбунов
4 часа назад
Понравилась статья!

Человек сделал балтийскую треску «карликом»

Dk Rehfnjd
4 часа назад
У электрокара напрочь отсутствует такое базовое понятие как "экономическая скорость", как говорится, "разтесляй и властвуй !".

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Мит Шрм
6 часов назад
взял на али рд630, работающая мини болгарка на 12в, если вплотную поднести. по прибору дает 6 микро тесла,столько же в моторном вагоне электрички, не

Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Дмитрий Мячин
7 часов назад
Руслан, любимое слово школоты.

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Дмитрий Мячин
7 часов назад
Boris, особенный патриот тут ты, пишущий из за бугра.

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Руслан Русанов
8 часов назад
Дмитрий, душнилой тоже плохо быть

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

А. К.
10 часов назад
Столько комментаторов разом, как будто выделили работу целого отдела. И все всё знают обо всём и ни о чем. 1) электроавто экологичнее и по СО2 и по

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Mercurius ter
11 часов назад
Mercurius, На Земле то порядка нет, а мы про какой-то далёкий космос спорим

Lucasfilm представила официальную интерактивную карту галактики «Звездных войн»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно