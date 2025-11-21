Уведомления
Самка морского леопарда 20 дней заботилась о своем умершем детеныше
Биологи впервые детально описали случай, когда самки морских леопардов продолжают заботиться о потомстве после его гибели. Наблюдения в чилийской Патагонии показали, что одна из самок не расставалась с телом детеныша 20 дней, перетаскивая его по льдинам и защищая от людей. Это самый продолжительный описанный случай подобного поведения у ластоногих.
Животные иногда продолжают заботиться о сородичах даже после их смерти. Биологи называют это «посмертным заботливым поведением» (Postmortem attentive behavior, PAB). Чаще всего так ведут себя матери по отношению к погибшим детенышам. Подобное поведение известно у приматов, его наблюдали у слонов, жирафов, собак динго и китообразных — животных со сложными социальными связями. У ластоногих (тюленей, морских львов, моржей) такие случаи фиксируют крайне редко — до сих пор в литературе было описано всего шесть эпизодов.
У морских леопардов материнское поведение описывают крайне редко — с середины XX века есть всего несколько наблюдений. Изучать морских леопардов трудно: они живут в удаленных районах Антарктики и Субантарктики. Новая научная работа, опубликованная в журнале Polar Biology, основана на данных из чилийской Патагонии. Там в национальном парке Лагуна Сан-Рафаэль и во фьорде Парри обитают небольшие группы этих хищников.
Чтобы проследить за их жизнью, биологи объединили собственные полевые наблюдения с фото- и видеоматериалами, которые предоставили рейнджеры парка, туристические гиды и путешественники — корабли с туристами заходят в лагуну раз в несколько дней. Это позволило восстановить хронологию событий, которые иначе остались бы незамеченными.
Ученые описали поведение двух самок. Одна из них, условно обозначенная как LSR01, три года подряд (в 2021-м, 2023-м и 2024-м) оставалась с телами своих детенышей. В одном из случаев она не бросала погибшего 20 дней. Обычно период выкармливания у этого вида длится ненамного дольше — около четырех недель.
Самка вела себя активно: не просто лежала рядом, а переносила тело в зубах, держа за шею, перетаскивала его с одной льдины на другую и плавала с ним. Когда к льдине приближались лодки, самка принимала угрожающие позы и рычала на людей, защищая тело. Вскрытие одного из щенков показало, что он умер от крайнего истощения. На теле нашли следы зубов и переломы ребер и челюсти, но анализ показал, что травмы нанесены посмертно — вероятно, когда мать пыталась удержать или перенести тело.
Как показало новое исследование, даже у хищников-одиночек материнский инстинкт может быть настолько сильным, что заставляет самку тратить энергию на заботу о потомстве спустя недели после его смерти.
При этом ситуация в самой северной, чилийской, популяции морских леопардов выглядит тревожно: за все время наблюдений ни один детеныш там не дожил до самостоятельности. Ученые полагают, что причина гибели в нестабильности льда, который тает и ломается слишком быстро, или в генетических проблемах изолированной группы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.
«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта
Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
27 Февраля, 2019
Что такое Большой отскок
