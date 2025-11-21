  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 ноября, 14:08
Максим Абдулаев
30

Самка морского леопарда 20 дней заботилась о своем умершем детеныше

❋ 3.8

Биологи впервые детально описали случай, когда самки морских леопардов продолжают заботиться о потомстве после его гибели. Наблюдения в чилийской Патагонии показали, что одна из самок не расставалась с телом детеныша 20 дней, перетаскивая его по льдинам и защищая от людей. Это самый продолжительный описанный случай подобного поведения у ластоногих.

Биология
# Антарктика
# забота
# зоология
# морские млекопитающие
Посмертное заботливое поведение самок морского леопарда / © Sperou et al.

Животные иногда продолжают заботиться о сородичах даже после их смерти. Биологи называют это «посмертным заботливым поведением» (Postmortem attentive behavior, PAB). Чаще всего так ведут себя матери по отношению к погибшим детенышам. Подобное поведение известно у приматов, его наблюдали у слонов, жирафов, собак динго и китообразных — животных со сложными социальными связями. У ластоногих (тюленей, морских львов, моржей) такие случаи фиксируют крайне редко — до сих пор в литературе было описано всего шесть эпизодов.

У морских леопардов материнское поведение описывают крайне редко — с середины XX века есть всего несколько наблюдений. Изучать морских леопардов трудно: они живут в удаленных районах Антарктики и Субантарктики. Новая научная работа, опубликованная в журнале Polar Biology, основана на данных из чилийской Патагонии. Там в национальном парке Лагуна Сан-Рафаэль и во фьорде Парри обитают небольшие группы этих хищников.

Чтобы проследить за их жизнью, биологи объединили собственные полевые наблюдения с фото- и видеоматериалами, которые предоставили рейнджеры парка, туристические гиды и путешественники — корабли с туристами заходят в лагуну раз в несколько дней. Это позволило восстановить хронологию событий, которые иначе остались бы незамеченными.

Ученые описали поведение двух самок. Одна из них, условно обозначенная как LSR01, три года подряд (в 2021-м, 2023-м и 2024-м) оставалась с телами своих детенышей. В одном из случаев она не бросала погибшего 20 дней. Обычно период выкармливания у этого вида длится ненамного дольше — около четырех недель.

Самка вела себя активно: не просто лежала рядом, а переносила тело в зубах, держа за шею, перетаскивала его с одной льдины на другую и плавала с ним. Когда к льдине приближались лодки, самка принимала угрожающие позы и рычала на людей, защищая тело. Вскрытие одного из щенков показало, что он умер от крайнего истощения. На теле нашли следы зубов и переломы ребер и челюсти, но анализ показал, что травмы нанесены посмертно — вероятно, когда мать пыталась удержать или перенести тело.

Как показало новое исследование, даже у хищников-одиночек материнский инстинкт может быть настолько сильным, что заставляет самку тратить энергию на заботу о потомстве спустя недели после его смерти.

При этом ситуация в самой северной, чилийской, популяции морских леопардов выглядит тревожно: за все время наблюдений ни один детеныш там не дожил до самостоятельности. Ученые полагают, что причина гибели в нестабильности льда, который тает и ломается слишком быстро, или в генетических проблемах изолированной группы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
10 статей
Биология
# Антарктика
# забота
# зоология
# морские млекопитающие
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Ноя
1000
Мозг: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Ноя
1200
Гипотезы в астрофизике
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Ноя
1500
Что мешает спать?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Непростые простые
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Ноя
750
Законы Менделя. Особенности сцепленного наследования
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Кровь под солнцем. Тайны цивилизаций доколумбовой Америки
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Типы древнерусского письма
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Между Петром и Екатериной: жизнь и быт Москвы дворянской и купеческой
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Искусство Двуречья и соседних территорий
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
20 ноября, 09:25
Полина Меньшова

Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.

Психология
# достижения
# мечты
# успех
# цель
21 ноября, 12:20
Редакция Naked Science

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.

Технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# сознание
# технологии
# Яндекс
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Самка морского леопарда 20 дней заботилась о своем умершем детеныше

    21 ноября, 14:08

  2. Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету

    21 ноября, 13:47

  3. Ученые превратили фермерские отходы в электричество и тепло

    21 ноября, 13:31

  4. Инженеры превратили хоботок комара в сопло для 3D-некропечати

    21 ноября, 13:24
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Александр Березин
2 минуты назад
Юрий, спасибо, что заметили описку. Нет, "Байкал" тут ни при чем, там именно вертикальная посадка первой ступени на хвост была предложена.

Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету

Андрей Ляпугин
5 минут назад
Илья, финансирование англичан, типа плюс? :) Только дебилы могут так считать! Цель у них одна, исказить всё в собственных интересах. Их участие

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Сергей Механик
20 минут назад
Новый перспективный выгодный бизнес: оптовая закупка у населения самок комаров. Принимаются только особи с неповрежденными хоботками!

Инженеры превратили хоботок комара в сопло для 3D-некропечати

Алексей Коротин
21 минута назад
Очередной попил намечается

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Сергей Механик
25 минут назад
Бедные бактерии, никакой личной жизни, постоянно заставляют что-то перерабатывать...

Ученые превратили фермерские отходы в электричество и тепло

Юрий Багов
37 минут назад
"первой такую схему предложили в КБ Королёва полвека назад" - Байкал, что ли? Но там принцип совершенно другой

Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету

Юрий Багов
38 минут назад
Исправьте "первая ступень вместо семи ----водородных----- МЕТАНОВЫХ двигателей"

Blue Origin заявила о планах создать сверхтяжелую частную ракету

Чкловек Чкдовечный
44 минуты назад
Рим и византию разделили на 2 разных государства, дальше можно не смотреть

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Евгений Фофанов
46 минут назад
Судя по схеме до монголов Руси не было 🤣 пусть матчасть подтянут. Еще до прихода Рюрика в 862г.н.э. у Словеней города были.

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Сергей Гаврилов
56 минут назад
Интересно, что не стали уплывать подальше от людей для родов и не стали агрессировать ни до, ни после рождения

Фотограф впервые запечатлел момент рождения косатки в дикой природе

Олег Назаренко
58 минут назад
На самом деле идея крутейшая. Думаю из этого можно что-то получиться.

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Олег Назаренко
59 минут назад
Михаил, Яндекс делает не универсальную языковую модель, а в первую очередь модель ассистента. У неё сценарии использования отличаются, она не

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Igor Bykov
1 час назад
Помните фильм Обливион, инопланетяне тратили кучу времени и ресурсов ради земных океанов из которых им нужен был только дейтерий. Зачем, в

Океаны вне Земли: где в Солнечной системе скрыта главная масса воды

Артём Простой
1 час назад
Вадим, к фотографу и журналистам какие претензии? Можно подумать, если правду скрыть ее не существует.

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Андрей Спиридонов
2 часа назад
Новая хронология это не лженаука и она не противоречит результатам научных исследований Это наука противоречит их исследованиям У них 120 научных

Под маской науки: лженаучные теории в примерах и пояснениях

Юрий Багов
2 часа назад
Смешно когда инженеры пытаются найти сознание и самосознание, не обладая им сами. Хоть бы сами спросили у мегабиблиотеки-нейросети, чем там

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Егор Беззубенко
2 часа назад
Александр, вообще нет.

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Михаил Константинов
2 часа назад
Ну, когда у "Яндекса" не получается достичь уровня ChatGPT/Gemini/Claude и прочих Qwen'ов двух-трёхлетней давности, только и остаётся что искать в своих

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Михаил Константинов
2 часа назад
Ниочём. Подобные публикации должны начинаться с описания методологии сбора и обработки данных, а не досужими рассуждениями двух доцентов. У

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Сергей Механик
2 часа назад
Зачем так нагружать информацией описание того, что можно пояснить всего лишь двумя понятными фразами простым языком? 🙉 Зумеры - подростки

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно