Самка морского леопарда 20 дней заботилась о своем умершем детеныше

Биологи впервые детально описали случай, когда самки морских леопардов продолжают заботиться о потомстве после его гибели. Наблюдения в чилийской Патагонии показали, что одна из самок не расставалась с телом детеныша 20 дней, перетаскивая его по льдинам и защищая от людей. Это самый продолжительный описанный случай подобного поведения у ластоногих.

Животные иногда продолжают заботиться о сородичах даже после их смерти. Биологи называют это «посмертным заботливым поведением» (Postmortem attentive behavior, PAB). Чаще всего так ведут себя матери по отношению к погибшим детенышам. Подобное поведение известно у приматов, его наблюдали у слонов, жирафов, собак динго и китообразных — животных со сложными социальными связями. У ластоногих (тюленей, морских львов, моржей) такие случаи фиксируют крайне редко — до сих пор в литературе было описано всего шесть эпизодов.

У морских леопардов материнское поведение описывают крайне редко — с середины XX века есть всего несколько наблюдений. Изучать морских леопардов трудно: они живут в удаленных районах Антарктики и Субантарктики. Новая научная работа, опубликованная в журнале Polar Biology, основана на данных из чилийской Патагонии. Там в национальном парке Лагуна Сан-Рафаэль и во фьорде Парри обитают небольшие группы этих хищников.

Чтобы проследить за их жизнью, биологи объединили собственные полевые наблюдения с фото- и видеоматериалами, которые предоставили рейнджеры парка, туристические гиды и путешественники — корабли с туристами заходят в лагуну раз в несколько дней. Это позволило восстановить хронологию событий, которые иначе остались бы незамеченными.

Ученые описали поведение двух самок. Одна из них, условно обозначенная как LSR01, три года подряд (в 2021-м, 2023-м и 2024-м) оставалась с телами своих детенышей. В одном из случаев она не бросала погибшего 20 дней. Обычно период выкармливания у этого вида длится ненамного дольше — около четырех недель.

Самка вела себя активно: не просто лежала рядом, а переносила тело в зубах, держа за шею, перетаскивала его с одной льдины на другую и плавала с ним. Когда к льдине приближались лодки, самка принимала угрожающие позы и рычала на людей, защищая тело. Вскрытие одного из щенков показало, что он умер от крайнего истощения. На теле нашли следы зубов и переломы ребер и челюсти, но анализ показал, что травмы нанесены посмертно — вероятно, когда мать пыталась удержать или перенести тело.

Как показало новое исследование, даже у хищников-одиночек материнский инстинкт может быть настолько сильным, что заставляет самку тратить энергию на заботу о потомстве спустя недели после его смерти.

При этом ситуация в самой северной, чилийской, популяции морских леопардов выглядит тревожно: за все время наблюдений ни один детеныш там не дожил до самостоятельности. Ученые полагают, что причина гибели в нестабильности льда, который тает и ломается слишком быстро, или в генетических проблемах изолированной группы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.