  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 ноября, 13:31
Казанский ГАУ
1
24

Ученые превратили фермерские отходы в электричество и тепло

❋ 4.8

Специалисты разработали мобильную биогазовую установку с двойным корпусом, работающую как термос и поддерживающую температуру 55 °C без больших затрат энергии. Устройство перерабатывает навоз и птичий помет в биогаз и органические удобрения. Из тонны свиного навоза получается 10 кубометров биогаза — этого достаточно для выработки электричества или отопления фермы. Содержание азота в удобрениях после переработки увеличивается в 3,5 раза, при этом полностью уничтожаются болезнетворные бактерии и семена сорняков. Технология помогает утилизировать отходы животноводства, которых в России образуется 150 миллионов тонн ежегодно, причем сейчас перерабатывается только пятая часть.

Казанский ГАУ
# животноводство
# отходы
# переработка отходов
# сельское хозяйство
# технологии
# экология
Корова голштино-фризской породы / © Keith Weller / USDA / Wikipedia

Работу провели ученые кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского государственного аграрного университета: доктор технических наук, профессор РАН Булат Зиганшин; кандидат технических наук, доцент Ильнур Гайфуллин, а также кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнология, животноводство и химия Зульфия Халиуллина. Результаты опубликованы в журнале «Агробиотехнологии и цифровое земледелие».

Навоз и птичий помет — серьезная проблема для животноводческих ферм. Их нельзя просто вывезти в поле, потому что в отходах сохраняются болезнетворные бактерии, яйца паразитов и семена сорняков. Неправильное хранение загрязняет почву и грунтовые воды. При этом органические отходы содержат азот, фосфор и калий — ценные элементы для удобрений. В России ежегодно образуется 150 миллионов тонн таких отходов, но перерабатывается только 20%. Одновременно фермы тратят деньги на покупку минеральных удобрений и топлива, хотя могли бы производить их из собственных отходов.

Ученые создали установку, которая перерабатывает навоз без доступа воздуха — в этих условиях специальные бактерии разлагают органику и выделяют метан. Главная особенность конструкции — двойной корпус с воздушной прослойкой между стенками. Такая система работает по принципу термоса и хорошо держит тепло. Это важно, потому что для эффективной работы бактерий нужна стабильная температура 55°C.

«Мы выбрали термофильный режим работы при 55°C, — объясняет профессор Зиганшин. — При таком нагреве бактерии работают активнее и производят больше метана, чем при обычных 20-35 градусах».

В ферментатор загружают смесь навоза с водой, герметично закрывают и включают мешалку. Внутри нет кислорода — бактерии работают только в таких условиях. Они разлагают органику и выделяют биогаз, который накапливается в хранилище. Система сама поддерживает нужную температуру и давление. Биогаз проходит очистку от углекислого газа и примесей. На выходе получается топливо для отопления и выработки электричества.

Ученые проверили установку на разных видах отходов. Свиной навоз дал лучший результат — десять кубометров газа с тонны. Из коровьего навоза получилось восемь кубометров, из куриного помета — семь, а из конского — пять. Разница объясняется составом: свиной навоз содержит много легкоусвояемых веществ и имеет рыхлую структуру, а конский — много грубых волокон, которые медленно разлагаются.

После переработки из установки выгружают готовое органическое удобрение. Высокая температура убивает все вредное — болезнетворные микробы, яйца паразитов, семена сорняков. Содержание азота в удобрении в 3,5 раза выше, чем в исходном навозе, причем в форме, которую растения легко усваивают. Также в удобрении есть фосфор и калий, а доступность этих элементов для растений достигает 75% для азота и 50% для фосфора.

Удобрение содержит гуминовые кислоты, которые улучшают структуру почвы и помогают удерживать влагу. Его можно вносить раз в два-три года вместо ежегодного внесения обычного навоза. Установка мобильная — ее можно перевозить между фермами. Это удобно для средних хозяйств, которым не нужна большая стационарная биогазовая станция.


Общий вид мобильной биогазовой установки. 1 — ферментатор; 2 — электрическая мешалка рамного типа; 3 — крышка ферментатора; 4 — газгольдер малый (водяной затвор); 5 — электроконтактный манометр; 6 — переключатель теплоэлектронагревателя; 7 — биметаллический термометр; 8 — теплоэлектронагреватель; 9 — термоэлектрический преобразователь; 10 — регулятор температурного режима, 11 — сливной кран биоудобрения; 12 — микроконтроллер; 13 — счетчик метана; 14 — табло счетчика; 15 — тихоходный компрессор; 16 — подставка
/ © Пресс-служба Казанского ГАУ

Конструкция защищена тремя патентами России. Система автоматически контролирует температуру, давление и процесс газообразования. Эксперименты показали важную деталь — температура выше 55°C снижает эффективность, поэтому точный контроль критически важен.

Разработка дает фермерам энергетическую независимость. Биогаз можно использовать для отопления, выработки электричества или заправки техники. Удобрения снижают затраты на покупку минеральных подкормок. Одновременно решается проблема утилизации отходов без вреда для окружающей среды.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Казанский ГАУ
9 статей
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» (Казанский ГАУ) - один из старейших аграрных вузов России, ведущий свою историю с 1922 года. В структуру университета входят три института (агробиотехнологий и землепользования, механизации и технического сервиса, экономики) и факультет лесного хозяйства и экологии. Казанский ГАУ является головным вузом научно-образовательного кластера аграрно-промышленного комплекса Республики Татарстан. Подготовка высококвалифицированных кадров ведется по 11 группам специальностей и направлений, включающим 1 программу специалитета, 35 программ бакалавриата, 13 программ магистратуры, три программы СПО и 18 программ аспирантуры. За 100 лет существования университетом подготовлено более 40 тысяч специалистов для АПК (аграрно-промышленного комплекса). Научно-исследовательская деятельность Казанского ГАУ реализуется на базе 12 научных школ, возглавляемых ведущими учеными в области агрономии, механизации сельхозпроизводства, экономики и управления в АПК. Университет активно сотрудничает с более чем 50-ю крупнейшими предприятиями и организациями агропромышленного комплекса Татарстана, 16 НИИ. Совместно с Минсельхозпродом Республики Татарстан реализуется проект Агробиотехнопарка университета - новой высокотехнологичной платформы развития АПК на основе передовых технологий. Здесь за последние 2 года были проведено более 50 опытов, испытано свыше 40 препаратов и произведено 255 тонн элитных семян пшеницы и 55 т безвирусного семенного картофеля.
Показать больше
Казанский ГАУ
# животноводство
# отходы
# переработка отходов
# сельское хозяйство
# технологии
# экология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Ноя
1000
Мозг: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Ноя
1200
Гипотезы в астрофизике
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Ноя
1500
Что мешает спать?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Непростые простые
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Ноя
750
Законы Менделя. Особенности сцепленного наследования
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Кровь под солнцем. Тайны цивилизаций доколумбовой Америки
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Типы древнерусского письма
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Между Петром и Екатериной: жизнь и быт Москвы дворянской и купеческой
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Искусство Двуречья и соседних территорий
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
20 ноября, 09:25
Полина Меньшова

Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.

Психология
# достижения
# мечты
# успех
# цель
21 ноября, 12:20
Редакция Naked Science

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.

Технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# сознание
# технологии
# Яндекс
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
26 минут назад
-
0
+
Бедные бактерии, никакой личной жизни, постоянно заставляют что-то перерабатывать...
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно