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Американские ВВС изучают возможности Starship по переброске военных грузов
Министерство обороны США считает целесообразным использование тяжелой транспортной системы Starship компании SpaceX, которую изначально разрабатывали для полетов на Луну и Марс, в качестве быстрого «доставщика» военных грузов в любую точку мира. Об этом рассказали военные на конференции по космической мобильности, проведенной Космическими силами в Орландо в начале февраля. Если носитель будет готов в ближайшее время, его первый тестовый «военный полет» может состояться уже в 2026 году.
У американских Космических сил есть программа, которая называется Rocket Cargo. За ее выполнение отвечает Исследовательская лаборатория ВВС США. Главная цель программы — поиск возможностей доставки военных грузов в любую точку мира менее чем за час. Военные ищут системы, которые могли бы доставить в заданную точку груз, по массе не меньше тех, что перевозит военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III (78 тонн).
В качестве таких аппаратов американцы рассматривают тяжелые многоразовые носители, способные выполнить задачу в любых условиях. Единственный, у кого на сегодня есть ракеты, отвечающие требованиям Пентагона, — Илон Маск. Точнее, его компания SpaceX.
В 2022 году ВВС США и SpaceX заключили пятилетний контракт на сумму 102 миллиона долларов на «демонстрацию технологий и возможностей для перевозки военных грузов и гуманитарной помощи по всему миру посредством тяжелой ракеты».
Речь идет о многоразовой двухступенчатой системе Starship, состоящей из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship. Правда, на февраль 2024 года она еще не готова. В конце месяца планируется третий испытательный полет, предыдущие два закончились неудачей.
Конечно, контракт предполагает не полную реализацию столь амбициозного проекта, а лишь демонстрацию принципиальной возможности доставки.
«Главная цель договоренности между государством и промышленностью — выяснить, чего конкретно можно достичь с помощью ракеты при использовании ее как грузового транспорта: каковы ее реальная вместимость, скорость и итоговая цена?» — объяснил Грегори Спанджерс (Gregory Spanjers), старший научный сотрудник Исследовательской лаборатории ВВС США.
Почему именно Starship? Илон Маск давно говорил, что, помимо экономичной доставки грузов и людей на низкую околоземную орбиту, Луну и Марс, эту систему можно будет применять как альтернативу авиалайнерам. Starship создавали с учетом того, что она сможет «превращаться» в суборбитальное гиперзвуковое судно для перевозки пассажиров между различными городами Земли.
То, что и нужно американским военным. Ведь в рамках своей программы Rocket Cargo они планируют использовать носитель для сброса контейнеров, которые должны пережить вход в атмосферу и при этом приземлиться в заданную точку.
Однако прежде чем приступить к выполнению плана, американскому Министерству обороны необходимо решить с SpaceX вопрос снижения стоимости запуска — это главная проблема. Илон Маск рассказал, что через два-три года после налаживания производства Starship стоимость ее пуска на низкую околоземную орбиту составит менее 10 миллионов долларов. Понятно, что в режиме «авиалайнера» эта цена будет ниже, но все равно остается внушительной и ляжет на плечи военных дополнительным грузом.
В начале февраля в городе Орландо состоялась конференция по космической мобильности, которую проводили Космические силы. На этой конференции военные сообщили, что решительно настроены на использование транспортной системы SpaceX и, чтобы проверить ее возможности, уже созданы макеты грузового отсека Starship.
Если SpaceX в ближайшее время подготовит систему и она успешно пройдет все испытания, первый тестовый «военный полет» может состояться уже через два года.
Возможность доставки военных грузов, а также морских пехотинцев на поле боя и к театру военных действий за счет ракет в Штатах начали изучать еще в 1960-х годах. Тогда для этих целей разрабатывали носитель Douglas Ithacus T-100. Предполагалось, что расчетная скорость ракеты составит 27 тысяч километров в час. Таким образом солдаты могли бы приступить к выполнению боевых задач в любой точке планеты в течение 45-50 минут после старта со своей базы.
Проект в силу технических причин было слишком тяжело реализовать, и от него решили отказаться. Несмотря на ряд преимуществ, он имел массу недостатков. Главный — сложность конструкции, которая не позволяла построить даже работоспособный прототип.
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