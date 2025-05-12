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33 минуты назад
ТюмГУ
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Пробиотики ускорили рост мальков рыб

4.4

Биологи ТюмГУ и Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева оценили влияние композиций споровых и молочнокислых бактерий при выращивании молоди рыб в условиях интенсивных технологий. Исследования показали, что использование пробиотических штаммов в рационе молоди увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике рыб и снижает численность условно-патогенной микрофлоры.

ТюмГУ
# бактерии
# ЖКТ рыб
# мальки
# пробиотики
# рост
# рыбы
Мальки рыб / © Э. Питер Стинстра, Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США

В условиях современных интенсивных технологий производства риск появления инфекционных болезней значительно возрастает вследствие увеличения численности условно-патогенных микроорганизмов, а также повышения нагрузки на иммунную систему рыб. Это приводит к общему ослаблению их организма. В связи с этим важно внедрять инновационные и при этом безопасные методы биологической защиты гидробионтов, направленные как на стимуляцию иммунной системы, так и на поддержание баланса микробиоты желудочно-кишечного тракта и усиление ферментативной активности пищеварительного тракта.

Применение пробиотических организмов — одно из наиболее перспективных направлений в этой области. Однако эффективность их применения зависит от множества факторов, в частности, от видовых особенностей гидробионта, условий содержания, состава кормовых рационов.

Проведенные российскими учеными исследования показали эффективность включения композиций бактерий в рацион молоди при их выращивании от 7,5 до 37,5 граммов в условиях интенсивных технологий. Использование пробиотических штаммов в рационе молоди за счет привнесенной активности бактерий позволило увеличить массу молоди на 22-23%.

«Применение пробиотических композиций с целью восстановления симбиотического равновесия в организме молоди является ключевым фактором повышения темпов их роста и выживаемости», – отметила аспирант кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского госуниверситета Карина Цицкиева.

Исследованные композиции пробиотических организмов оказывают выраженное антагонистическое действие на условно-патогенные бактерии (Bacillus mesentericus, Bacillus cereus, Citrobacter freundii, Acinetobacter calkoaceticus, Bacillus mycoides) усиливают барьерные функции кишечника, продуцируют важные для пищеварения ферменты, что способствует повышению интенсивности метаболизма и общей резистентности молоди рыб при выращивании. Однако достижение максимального эффекта возможно при правильном сочетании пробиотических организмов и их дозировки.

Научно-исследовательская работа выполнялась в рамках реализации государственной программы «Приоритет-2030». Результаты опубликованы в журнале «Рыбное хозяйство». Исследования проведены на базе рыборазводного предприятия ООО «Новая Аквакультура» Тюменской области. 

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# бактерии
# ЖКТ рыб
# мальки
# пробиотики
# рост
# рыбы
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
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