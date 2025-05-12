  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 минут назад
ПНИПУ
10

В Перми синтезировали новые обезболивающие вещества для анальгетиков будущего

4.5

Бесконтрольное и частое применение противовирусных препаратов приводит к развитию устойчивости к ним у бактерий и вирусов. Поэтому в области медицинской химии и фармацевтики постоянно исследуются подходы к получению новых соединений, перспективных для создания более эффективных лекарств с минимальным количеством побочных явлений. Ученые Пермского Политеха синтезировали новый класс органических соединений, обладающих выраженным обезболивающим действием и минимальной токсичностью. Эти вещества могут стать основой для безопасных анальгетиков будущего.

ПНИПУ
# анальгетики
# лекарства
# обезболивающие
# токсичность
# фармакология
В ПНИПУ синтезировали обезболивающие вещества для анальгетиков будущего / © user18526052, Freepik

Статья с результатами опубликована в «Российском химическом журнале». Исследования в области синтеза новых соединений, которые можно использовать в качестве лекарств, являются важным направлением в развитии современной органической химии, так как это открывает путь к более избирательным препаратам с меньшим количеством нежелательных побочных эффектов.

Сегодня одна из серьезных задач современной фармацевтики – это подбор универсальной основы для лекарств, которую можно легко модифицировать. В этом плане производные 3-имино(гидразоно)фуран-2(3H)-она представляют наибольший интерес благодаря простоте их получения, а также высокой химической активности. Они также обладают широким спектром биологических действий – обезболивающим, противовоспалительным, противомикробным, противораковым.

На базе этих веществ ученые ПНИПУ совместно исследователями из ПГФА Минздрава, ИТМО, ПГНИУ и ННГУ синтезировали новый класс соединений — N-алкил-4-арил-2-ароилгидразинилиден-4-оксобутанамиды, которые могут стать основой для создания перспективных препаратов. В ходе синтеза получили несколько видов производных в виде растворимых бесцветных кристаллов.

Обезболивающий эффект химики проверяли с помощью белых мышей. Полученные соединения вводили в виде суспензии в дозе 50 мг/кг. Спустя 30 минут их помещали на пластину, нагретую до 53,5°C, и замеряли время до появления болевой реакции (попытки убежать или облизывания лап). Результаты сравнивали с контрольной группой животных (без введения продукта).

Синтез и обезболивающая активность замещенных N-алкил-4-арил-2-ароилгидразинилиден-4-оксобутанамидов / © Екатерина Денисламова, «Российский химический журнал»

– По сравнению с контрольной группой синтезированные соединения в два раза увеличивают время до появления болевой реакции. А проверка веществ на острую токсичность позволила отнести их к IV классу — «практически нетоксичным препаратам». Даже в высоких дозах (1500 мг/кг) они не привели к гибели животных. Продукт демонстрирует выраженную обезболивающую активность в сочетании с низкой токсичностью, что подчеркивает перспективность дальнейших исследований этого класса соединений, – рассказывает Екатерина Денисламова, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат химических наук.

Синтезированные соединения ученых – это многообещающие вещества для создания новых обезболивающих препаратов с наименьшими побочными эффектами. Продукт сочетает простоту синтеза, высокую химическую активность и безопасность, что открывает новые пути исследования для российской фармакологии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1086 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# анальгетики
# лекарства
# обезболивающие
# токсичность
# фармакология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Май
Бесплатно
История авиаполка «Ночные ведьмы»
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
12 Май
Бесплатно
Русский язык как донор: что мир заимствовал у нас?
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Май
Бесплатно
Математика: вероятность
Политехнический музей
Москва
Лекция
13 Май
800
Мозг во сне
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Май
1500
Роботы летят на Марс
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
13 Май
700
От яблока Ньютона до черных дыр: путешествие в мир гравитации
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
14 Май
800
Пропорции тела, локомоция и адаптации к климату
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Ацетогенные микробы: ключ к решению насущных проблем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Астероидно-кометная опасность. Курс на столкновение
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:10
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
9 мая
Татьяна

Генетики раскрыли историю Y-хромосомы в Нидерландах за последние 1500 лет

Исследуя генетическое происхождение мужского населения Нидерландов, ученые заметили географические особенности распределения гаплогрупп. Теперь, чтобы их объяснить, проанализировали Y-хромосомы сотен человек, начиная с раннего Средневековья, в сравнении с геномами современного населения страны. Авторы рассчитывали обнаружить непрерывность популяций, однако столкнулись с неожиданными сложностями.

Археология
# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
# Средние века
3 часа назад
Игорь Байдов

Археологи рассказали о последних минутах жизни семьи из Помпей

В богатом римском доме в Помпеях обнаружили останки четырех человек, а также детский амулет, баррикаду из кровати и следы борьбы. Спустя две тысячи лет ученые восстановили последние минуты жизни этих людей. Они надеялись пережить стихию за толстыми стенами, а когда поняли, что спасения нет, до конца боролись за жизнь.

Археология
# Везувий
# извержение вулкана
# катастрофа
# Помпеи
# Рим
# Римская империя
# фрески
# человеский останки
9 мая
Татьяна

Генетики раскрыли историю Y-хромосомы в Нидерландах за последние 1500 лет

Исследуя генетическое происхождение мужского населения Нидерландов, ученые заметили географические особенности распределения гаплогрупп. Теперь, чтобы их объяснить, проанализировали Y-хромосомы сотен человек, начиная с раннего Средневековья, в сравнении с геномами современного населения страны. Авторы рассчитывали обнаружить непрерывность популяций, однако столкнулись с неожиданными сложностями.

Археология
# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
# Средние века
Вчера, 14:10
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
9 мая
Березин Александр

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Ответ на этот важнейший вопрос десятки лет давали, исходя из политических соображений. Сначала это были «преимущества социалистического строя». Потом, когда он развалился, причиной назвали «героизм и патриотизм народа» — который, несомненно, был, как и у множества народов от начала веков, но сам по себе еще ни разу не выигрывал войны. Реальные причины советской победы все это время оставались в стороне. А прояснить их очень даже стоит: сделай мы это раньше — и многие войны после Второй мировой прошли бы куда быстрее и легче.

История
# Беларусь
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# Германия
# история России
# СССР
# Украина
Выбор редакции
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно