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Ученые посчитали, сколько гаджетов приходится на одного российского дошкольника
За последние 10 лет доступность компьютеров для воспитанников детских дошкольных учреждений России возросла вдвое, однако затраты детсадов на покупку электронного контента и сейчас не превышают 15 рублей на ребенка в год. Исследование о применении электронных средств обучения в отечественных дошкольных организациях провели в Центре экономики непрерывного образования (ЦЭНО) Президентской академии.
Работа выполнена на открытых данных Минпросвещения России. В число электронных средств обучения, помимо персональных компьютеров и ноутбуков, входят также планшеты, интерактивные доски, сенсорные панели и др. Их использование в детских садах России строго ограничено санитарными нормами.
Так, с детьми младше пяти лет любые электронные средства использовать не разрешается. С пяти лет разрешены интерактивные доски и сенсорные панели, но не более, чем на 5-7 минут в день. С шести лет к обучению можно подключать и компьютеры, но не более, чем на 20 минут в день.
За прошедшее десятилетие обеспеченность воспитанников детсадов компьютерами, используемых на занятиях, улучшилась по стране практически вдвое: если в 2014 году на каждый такой компьютер приходилось по 36,8 детей, то в 2024-м уже 17,8. Похожая картина сложилась с обеспеченностью компьютерами воспитателей: 3,4 педработника на 1 компьютер в 2014 году и 1,8 – в 2024-м.
Правда, ситуация разнится от региона к региону: если в детских садах Северного Кавказа на один компьютер приходятся 78,8 человек, то на Урале – 15,6. В тройку лидеров компьютеризации входят Белгородская область – 2,9 ребенка на один компьютер, Ямало-Ненецкий автономный округ – 6,6 и Ханты-Мансийский автономный округ – 6,8.
А вот динамика доступа детсадовских компьютеров к интернету за тот же период выглядит менее оптимистично: 54,2% в 2014 году и 66,2% 10 лет спустя.
Самое популярное электронное устройство для обучения в детских садах в среднем по России – ноутбук (57% от общего количества устройств). На втором месте планшет (около трети устройств), на третьем – настольные компьютеры (12%).
«Популярность планшетов растет, хотя суммарно их можно использовать при обучении в детских садах не дольше, чем 10 минут в день. Возможно, стоит шире использовать мультимедийные проекторы, которые можно применять с пяти лет. Сейчас в российских детских садах 78 тысяч таких устройств на 2,9 млн ребят этой возрастной категории», – комментирует автор исследования, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) Президентской академии Алексей Тищенко.
Доступ к скоростному интернету в детских садах значительно уступает школам: для трети дошкольных учреждений этот показатель составляет от двух до 30 Мгбт в секунду.
Общие затраты на цифровизацию детских садов в 2024 году составили около пяти миллиардов рублей. В том числе 219 миллионов рублей было выделено на меры информационной безопасности. И лишь 44 миллиона — на приобретение цифрового контента, что в пересчете на одного воспитанника составляет лишь 15 рублей в год.
«15 рублей в год – это очень мало! Правда, часть средств, наверное, вносят местные органы власти. Но хотелось бы, чтобы у детских садов было больше возможности самостоятельного выбора, в том числе по покупке платного контента, отличающегося более высоким качеством», – подчеркнул Алексей Тищенко.
«Вопрос о том, насколько электронное обучение способствует развитию ребенка, до сих пор остается открытым. Даже в школе. А на дошкольном уровне возникает еще больше вопросов. С моей точки зрения, в рамках санитарных норм приобщать детей к электронным средствам обучения нужно, и особенно в отдаленных и труднодоступных местностях. Кроме того, это позволило бы компенсировать нехватку педагогов в сельских школах», – подытожил автор исследования.
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