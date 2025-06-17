Как работает марсоход: по красной планете на шести колесах

О мероприятии

Аэрокосмический инженер, популяризатор астрономии и космонавтики, лектор российского общества «Знание» Никита Матасов расскажет, как устроены современные марсоходы, такие как Perseverance и Curiosity. Как они преодолевают суровые условия на Красной планете и что стоит за их выдающимися достижениями.

Слушатели рассмотрят уникальные технологии, которые позволяют этим роботам исследовать марсианскую поверхность, анализировать почву и искать признаки жизни, раскрывая тайны Марса и приближая человечество к его колонизации.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 16:00 Купить