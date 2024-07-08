В МГПУ по-новому взглянули на роль игры в развитии мышления дошкольников

Способность находить нестандартные решения проблемных ситуаций в игре связана с развитием творческого мышления у дошкольников, показало исследование ученых МГПУ. Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на роль игры в когнитивном развитии детей и ее роль в образовательном процессе.

Психологи наблюдали за свободной игрой дошкольников. В исследовании приняли участие 57 детей 6-7 лет из дошкольных групп двух московских школ с разным уровнем качества образовательной среды. Исследование было организовано таким образом, что дети могли разворачивать игру в одинаковых условиях — в помещении, где было много разнообразных материалов и где дети могли выстраивать игру по своему желанию в течение часа.

В каждой игровой сессии принимало участие не более 6-7 детей. Ученые наблюдали, насколько часто дети предлагают идеи, позволяющие продолжить или разнообразить ход игры, и как они справляются с трудностями, которые сами же создают по ходу развития игровых событий. У тех же детей была проведена индивидуальная диагностика: оценивали развитие диалектического мышления – способности оперировать противоречиями и находить оригинальные решения проблемных ситуаций, а также способность сочинять сказочные истории.

Наблюдая игру, исследователи МГПУ выделили два типа инициативных действий, которые совершают дети: те, что поддерживают исходный сюжет (дети предлагают повторить те действия, которые уже были в игре и доставили им удовольствие), и те, которые меняют ход игры (когда появляются новые сюжетные повороты).

Приведем примеры инициативных действий, меняющих игру. Так, в одном из кейсов («Русалки») корабль, на котором плыли дети, наткнулся на айсберг, что грозило драматическим финалом. Но одна из девочек неожиданно воскликнула: «Мы утонули, но вдруг оказалось, что мы не умираем, потому что мы русалки и можем жить под водой!». Это превращение позволило не просто продолжить, но развернуть игру в новом направлении — в течение следующих 40 минут все увлеченно создавали костюмы русалок и обживали подводный мир.

В другом кейсе («Монстр») трое детей сражались на картонных мечах, но двое всегда оказывались в коалиции против третьего, что приводило к обидам. Тогда один из мальчиков воскликнул: «Я придумал! Давайте сражаться с монстром!» – и показал на воображаемого персонажа. Это позволило объединиться против общего «врага» и избежать конфликта. За инициативой ребенка стояло решение сложной коммуникативной задачи.

«Мы увидели, что решение игровых задач, требующих изменения привычного хода событий, связано с показателями творческого мышления, которое дети демонстрируют в самостоятельно придуманных историях, – рассказывает ведущий автор работы, ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка МГПУ Ольга Шиян. – Ребенок, способный в игре предложить новый поворот сюжета, преодолеть возникающие между участниками противоречия – тот самый ребенок, который и в своих рассказах проявляет оригинальность, гибкость идей, умение соединять противоположности. Получается, что игра – важный полигон для развития творческого мышления, где можно безопасно экспериментировать с новыми замыслами и способами их воплощения».

Именно второй тип инициативности, требующий большей креативности, оказался связан с высокими показателями диалектического мышления в историях, которые сочиняли дети. Качественный анализ видеозаписей игры позволил реконструировать те проблемные ситуации, которые дети самостоятельно ставили и решали.

Такой анализ игровых кейсов оказался более чувствительным к проявлениям творческого мышления, чем традиционный подход диагностики творческого мышления, когда детям предлагаются готовые задачи. Ведь ключевая характеристика креативности – надситуативность, способность самостоятельно видеть и ставить проблемы – именно это можно обнаружить в игре.

Отметим, что значимых взаимосвязей между игровой инициативностью и успешностью решения творческих задач вне игры, в диагностической ситуации, где взрослый задает вопросы, а ребенок ищет ответы, обнаружено не было. Это заставляет также задуматься о том, какое важное значение для проявление творческого мышления имеет контекст ситуации, не только содержание заданий, но и их смысл.

Другой важный вывод этого исследования – уровень развития игры и проявлений детской инициативы выше в дошкольных группах, где много времени отводится на свободную деятельность, а предметная среда насыщена и доступна детям. При этом пространство детской игры сегодня стремительно сокращается, вытесняется занятиями и развлечениями, организованными взрослыми – об этом говорят многочисленные исследования, проведенные в российских детских садах.

«Полученные результаты заставляют задуматься о том, как обеспечить в образовательном процессе поддержку игры. Игра важна для формирования столь востребованных сегодня компетенций – инициативности, творческого мышления, умения действовать совместно – подчеркивает Ольга Шиян. – Важно обеспечить каждому ребенку возможности для развития творческого потенциала».

Сейчас в МГПУ продолжают изучать феномен игры и ее развивающие эффекты. Недавно был опубликован новый инструмент оценки среды – шкалы оценки условий для игры. Проводятся программы повышения квалификации, направленные на повышение игровых компетенций педагогов. Это позволит выявлять и распространять лучшие практики поддержки детской инициативы и творчества.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Психологическая наука и образование». Полный текст статьи доступен на портале психологических изданий PsyJournals.ru.

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МГПУ 8 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.