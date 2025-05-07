  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
ПНИПУ
2

В Перми предложили новый метод укрепления деревянных конструкций

4.4

В год производится около 18 миллионов квадратных метров деревянного жилья. Древесина широко применяется для изготовления окон, дверей, отделочных материалов и многого другого. Она естественно разлагается и не вредит природе, однако из-за сравнительно невысокой прочности не может активно применяться в конструкциях с большой нагрузкой (например, при постройке мостов, больших залов). Чтобы это исправить, ее усиливают волокнами металла. Проблема в том, что они со временем ржавеют и изнашиваются. Ученые Пермского Политеха нашли способ укрепить древесину без использования материалов, подверженных коррозии.

ПНИПУ
# балки
# деревянные конструкции
# нагрузки
# прочность
# укрепление
ченые Пермского Политеха нашли способ укрепить древесину без использования материалов, подверженных коррозии / © Willy the Wizard, Unsplash

Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика». Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Дерево — один из самых экологичных и эстетичных материалов, широко используемых в строительстве. Однако оно обладает невысокой прочностью и деформируется в зависимости от погодных условий: при повышенной влажности разбухает, а при высыхании сжимается. Невысокие прочностные показатели и изменение состояния древесины в процессе эксплуатации нарушает пропорции всей конструкции и может стать причиной ее непригодности. В качестве примеров можно привести балки перекрытий, перегрузка которых приводит к большим прогибам.

– Чтобы не допустить подобных изменений, обычно дерево укрепляют металлическими пластинами, стержнями или волокнами. Здесь тоже есть свои минусы: появление ржавчины на металле при контакте с влажной древесиной. Из-за отличий в прочности древесины и волокон металла они по-разному реагируют на нагрузки. В конечном итоге такой метод работает недостаточно эффективно, – комментирует Денис Злобин, магистр кафедры «Строительные технологии» ПГАТУ.

Ученые из Пермского Политеха и Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова предложили новый способ — армирование, то есть усиление древесины базальтовыми волокнами (тонкими нитями из расплавленного камня). Они были выбраны в качестве укрепляющего материала, так как не ржавеют, хорошо совместимы с деревом, не создают внутренних напряжений.

– В отличие от традиционных способов, где часто армируются только поверхности, наш подход предполагает смешивание с клеем и равномерное распределение волокон внутри изделия, клееного из доски – а именно в швах между отдельными досками. Для проверки эффективности нашей технологии мы сравнили образцы, укрепленные базальтовыми волокнами, с обычными. Затем на специальной установке прикладывали нагрузку сверху и изучали, через какое время материал не просто гнется под весом, а начинает ломаться.

Результаты показали, что армированные объекты выдерживают нагрузку на 9% больше, а разрушаются более плавно, что говорит о повышенной устойчивости к воздействиям. Базальт также обладает высокой стойкостью к коррозии и лучше сочетается с древесиной, чем металлическая арматура, – комментирует Ольга Третьякова, доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Новый подход может стать важным шагом в развитии экологичного и экономичного строительства благодаря сочетанию природных материалов с современными технологиями армирования. Методика ученых Пермского Политеха позволяет укрепить прочность древесины для более обширного применения и выдерживания больших грузов, например, в мостах, многоэтажных зданиях или большепролетных конструкциях.  

В дальнейшем ученые планируют изучить другие виды волокон (стекло, углерод), поведение укрепленных ими конструкций под разными нагрузками и разработать практические рекомендации для строителей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1081 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# балки
# деревянные конструкции
# нагрузки
# прочность
# укрепление
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
07 Май
2350
Ключ к астрономии и наблюдения
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
08 Май
Бесплатно
Зоопарки в годы Великой Отечественной войны
Московский зоопарк
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
От первого спутника до города на орбите. История освоения космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
Создание сфер: от мяча до соборного купола
Экспериментаниум
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Странные мифы Древней Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Записки космического хирурга
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Май
700
Аллергия на пыльцу: как выжить весной?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
12 Май
Бесплатно
История авиаполка «Ночные ведьмы»
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
12 Май
Бесплатно
Русский язык как донор: что мир заимствовал у нас?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:01
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
Позавчера, 15:33
КНЦ РАН

Во Вьетнаме нашли гигантского представителя живого растения-реликта

Новый вид печеночников, названный Blepharostoma vietnamicum, был открыт учеными из Вьетнама, Южной Кореи и России, куда вошла специалист Кольского научного центра РАН. Находка стала неожиданностью в мире ботаники благодаря своим уникальным характеристикам и необычно крупным размерам для своего рода.

КНЦ РАН
# Вьетнам
# гигантизм
# ископаемое
# печеночники
# растения
Позавчера, 21:59
Татьяна

Древняя цивилизация в Андах укрепляла власть через галлюциногены

Есть много исторических свидетельств о том, что народы, населявшие Южную Америку до колумбовых завоеваний, использовали в ритуалах психоактивные вещества. Однако ученым нужны прямые доказательства — следы химических соединений. Они уже получили данные о галлюциногенах в археологических памятниках в южном Перу, Боливии, на северо-западе Аргентины. И вот новая сенсация — в Чавин-де-Уантар на севере Перу нашли части одурманивающих растений.

Археология
# Доколумбова Америка
# Перу
# табак
# Чавинская культура
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
Вчера, 18:01
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
Вчера, 11:29
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
9 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно