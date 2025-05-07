  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
24 минуты назад
СПбГУ
53

Физики назвали возможную причину экстремально холодных зим в Европе в будущем

4.4

Ученые СПбГУ в составе международной научной группы пришли к выводу, что извержение вулкана Хунга Тонга — Хунга Хаапай на юге Тихого океана повлияло на температуру в Европе и может привести к экстремально холодным зимам в будущем.

СПбГУ
# вулкан
# Европа
# зима
# Тихий океан
# холодные зимы
Шлейф вулканического пепла Хунга Тонга – Хунга Хаапай 16 января 2022 года над южной частью Тихого океана. Снимок сделан астронавтом на борту МКС / © NASA Earth Observatory, ru.wikipedia.org

Работа выполнена при участии сотрудников лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ, созданной в рамках программы мегагрантов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

Извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай, который находится в Тихом океане, недалеко от Королевства Тонга, произошло 15 января 2022 года. Это событие вызвало цунами, из-за которых погибли два человека в Перу, пропали без вести 150 жителей островов Манго и Атата, а также пострадали три американских рыбака. По словам ученых, это событие привело к выбросу в стратосферу рекордного количества водяного пара и умеренного количества диоксида серы. Попав в сухую стратосферу, он вызвал сложные химические и физические изменения, которые ощущались даже в таких далеких местах, как Европа. Из-за воздействия газов произошли также изменения в атмосферной циркуляции, составе и температуре.

Как отмечают исследователи, обычно извержения вулканов вызывают зимой потепление поверхности Земли над Евразией и изменение погоды в Северном полушарии. Однако в случае с Хунга Тонга – Хунга Хаапай выраженного тропического потепления нижней стратосферы не наблюдалось из-за незначительного количества выброшенной серы.

«Используя химическое моделирование климата, мы смогли продемонстрировать, что чрезвычайно высокая концентрация водяного пара в верхней стратосфере и нижней мезосфере тропиков вызывает значительные аномалии озона и температуры, что в итоге оказало сильное влияние на воздушный поток. В частности, атмосферные изменения привели к ослаблению северного полярного вихря зимой после извержения. По мере его ослабления возрастает вероятность чрезвычайно холодной зимней погоды в Европе, Северной Америке и Азии», — объяснил руководитель Лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Евгений Розанов.

Международная группа ученых, в состав которой вошел физик Санкт-Петербургского университета Евгений Розанов, проанализировала и смоделировала возможные последствия этого события. Для оценки влияния извержения вулкана на состав и динамику стратосферы ученые использовали набор ансамблевых симуляций чувствительности, выполненных с помощью модели системы Земли SOCOLv4. Она связывает атмосферу, океан, аэрозоли и химические процессы через интерактивные взаимодействия. При этом учитываются динамика, радиационные эффекты и микрофизика процессов, чтобы прогнозировать изменения климата и озонового слоя под влиянием антропогенных и природных факторов.

Численная модель атмосферы рассчитывает химический состав, используя данные о выбросах газов в результате человеческой деятельности, вулканической, биогеохимической активности и солнечного излучения. В модуль, ответственный за расчет химического состава, включаются десятки примесей, связанных сотнями реакций. Все газовые примеси переносятся атмосферными движениями и выводятся из атмосферы в процессе влажного и сухого оседания.

Благодаря серии наблюдений за показателями и их динамикой, ученые пришли к выводу, что извержение вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай существенно изменило радиационный баланс, фотохимию и динамику стратосферы и нижней мезосферы.

Все это, по мнению авторов исследования, может быть причиной, по которой зимы в Европе в последние годы стали холоднее. Так, в начале 2023 года была нестабильной и в некоторых регионах наблюдалась аномально низкая температура. Например, в Ярославле термометр показывал -34.1 градуса, а в Осло средняя температура упала до -12  градусов, что ниже среднего значения за последние 30 лет. По прогнозу исследователей, водный пар будет оказывать влияние и дальше и вернется к нормальным значениям, зафиксированным до извержения, только в 2031 году.

При этом точных измерений погодных условий разработанная модель предсказать не может, однако позволяет сделать предположения, что после подобных извержений следует ожидать холодную зиму в будущем. По мнению ученых, эти результаты наглядно демонстрируют, что даже относительно краткосрочные события могут оказывать глубокое и долгое воздействие на климатическую систему.

В дальнейших работах исследователи СПбГУ планируют продолжить применение модели, чтобы выяснить, повлияло ли извержение вулкана и на другие полярные вихри.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
СПбГУ
71 статей
Один из старейших, крупнейших и ведущих классических университетов и один из важнейших центров науки, образования и культуры в России.
Показать больше
СПбГУ
# вулкан
# Европа
# зима
# Тихий океан
# холодные зимы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
07 Май
2350
Ключ к астрономии и наблюдения
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
08 Май
Бесплатно
Зоопарки в годы Великой Отечественной войны
Московский зоопарк
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
От первого спутника до города на орбите. История освоения космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
Создание сфер: от мяча до соборного купола
Экспериментаниум
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Странные мифы Древней Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Май
Бесплатно
Записки космического хирурга
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Май
700
Аллергия на пыльцу: как выжить весной?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
12 Май
Бесплатно
История авиаполка «Ночные ведьмы»
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
12 Май
Бесплатно
Русский язык как донор: что мир заимствовал у нас?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:29
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
Вчера, 18:01
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
Позавчера, 21:59
Татьяна

Древняя цивилизация в Андах укрепляла власть через галлюциногены

Есть много исторических свидетельств о том, что народы, населявшие Южную Америку до колумбовых завоеваний, использовали в ритуалах психоактивные вещества. Однако ученым нужны прямые доказательства — следы химических соединений. Они уже получили данные о галлюциногенах в археологических памятниках в южном Перу, Боливии, на северо-западе Аргентины. И вот новая сенсация — в Чавин-де-Уантар на севере Перу нашли части одурманивающих растений.

Археология
# Доколумбова Америка
# Перу
# табак
# Чавинская культура
Вчера, 11:29
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
2 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
Вчера, 18:01
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
8 апреля
Березин Александр

Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.

Биология
# биология
# генетика
# пиар
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
9 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно