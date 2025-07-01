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Лекция
12+
Научная картина мира «против» здравого смысла. Как исчезает наглядность и что остается вместо нее

Слушатели узнают, каким идеям об устройстве мира следует доверять в условиях потери наглядности.

ВДНХ
5 июля, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123Б

О мероприятии

Люди живут в мире медленного движения, слабых полей и ограниченного масштаба. Эти условия формируют интуицию и «здравый смысл». Люди невольно распространяют их за пределы привычного мира, пытаясь понять устройство атома и структуру Вселенной. Но они там отказывают. Эти представления, сформированные обыденным опытом, имеют ограниченную применимость.

Чем же тогда руководствоваться, как не сбиться с пути? Каким идеям об устройстве мира следует, а каким не следует доверять в условиях потери наглядности? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Впечатляющим образом, потеря наглядности не стала непреодолимым препятствием. Познание за пределами непосредственного опыта человека возможно. Его успех выражается в предсказательной силе фундаментальных физических теорий, с которыми люди научились работать в рамках их собственной логики, даже если некоторые «очевидные» вопросы остаются без ответов.

Расписание
5
Суббота
Июль 2025
Проспект Мира, дом 123Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123Б

Только что
Александр Речкин
1
# история
# мировоззрение
# наука
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# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
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Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода

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Да, не поспоришь. Такое надо в местных новостях печатать, чтоб народ читал.

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