Научная картина мира «против» здравого смысла. Как исчезает наглядность и что остается вместо нее

О мероприятии

Люди живут в мире медленного движения, слабых полей и ограниченного масштаба. Эти условия формируют интуицию и «здравый смысл». Люди невольно распространяют их за пределы привычного мира, пытаясь понять устройство атома и структуру Вселенной. Но они там отказывают. Эти представления, сформированные обыденным опытом, имеют ограниченную применимость.

Чем же тогда руководствоваться, как не сбиться с пути? Каким идеям об устройстве мира следует, а каким не следует доверять в условиях потери наглядности? Ответы на эти и многие другие вопросы даст доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Впечатляющим образом, потеря наглядности не стала непреодолимым препятствием. Познание за пределами непосредственного опыта человека возможно. Его успех выражается в предсказательной силе фундаментальных физических теорий, с которыми люди научились работать в рамках их собственной логики, даже если некоторые «очевидные» вопросы остаются без ответов.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация