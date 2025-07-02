Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 минут назад
КБГУ
24

Ученые выяснили, какие гены позволяют кабардино-балкарцам так долго жить

4.9

Кавказ — один из мировых лидеров по числу долгожителей. Ученые КБГУ задались целью выяснить, что позволяет людям в Кабардино-Балкарии жить так долго и сохранять активность. Работа исследователей открывает новые перспективы в понимании процессов старения и разработке стратегий для продления жизни.

КБГУ
# болезнь Альцгеймера
# гены
# Долгожители
# долголетие
# Кавказ
Кабардино-Балкария / © Олег Мар, ru.wikipedia.org

На базе Центра коллективного пользования «Генетика и селекция» имени М.К. Керефовой с 2010 года ученые КБГУ трудятся над созданием уникальной базы данных ДНК. Здесь собрана генетическая информация 45 долгожителей в возрасте от 84 до 104 лет.

«Такая работа требует времени и точности, – объясняет доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем КБГУ, кандидат биологических наук Залина Боготова.  – Однако, мы не ограничиваемся изучением только долгожителей. Мы собираем образцы ДНК и у людей других возрастов – молодых, среднего возраста и пожилых. У нас уже около 400 образцов. Сравнивая гены разных возрастных групп, мы пытаемся понять, какие изменения происходят с генетикой на протяжении жизни и как это влияет на здоровье».

Сегодня исследователи изучают больше десяти генов, которые, как считается, связаны со старением и долголетием. Уже есть интересные результаты:

«Установлена связь между долголетием и геном APOE, который играет роль в метаболизме холестерина и связан с риском развития болезни Альцгеймера. Оказалось, что у людей, доживших до 90 лет и старше, чаще встречается его «благоприятный» аллель (е3). По другим генам пока нет однозначных результатов, но есть интересные тенденции, – говорит Боготова. – «Например, ген AGT ученые связывают с риском развития гипертонии, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. И мы обнаружили, что определенный вариант этого гена (174Thr) чаще встречается у людей старше 55 лет».

В фокусе внимания ученых КБГУ также гены ACE (регулирует кровяное давление), PON1 и PON2 (кодируют ферменты, защищающие организм от окислительного стресса и воспаления), CAT (кодирует фермент, разлагающий перекись водорода) и BRCA1 (участвует в восстановлении ДНК и связан с риском развития рака молочной железы и других видов рака) и другие.

«Продукты этих полиморфных генов играют важную роль в развитии различных заболеваний, приводящих к смерти человека. Логично предположить, что они непосредственно влияют и на продолжительность жизни, – поясняет руководитель проекта, завкафедрой физиологии, генетики и молекулярной биологии КБГУ, кандидат биологических наук, доцент Анзор Паритов. – У долгожителей намного реже встречаются мутантные аллели в генотипе по данным генам, что позволяет людям доживать до глубокой старости».

Ученые также обратили внимание на так называемый «ген счастья» – отвечающий за перенос «гормона радости» серотонина ген 5-HTTLPR, и нашли любопытную закономерность.

«Мужчины старшего возраста в Кабардино-Балкарии чаще обладают L-вариантом гена серотонинового транспортера. Примечательно, что генотип LL, характеризующийся наличием двух L-вариантов, также часто встречается у спортсменов, что наводит на мысль о возможной роли этого генотипа в достижении долголетия, особенно у мужчин», – поделился Анзор Паритов.

Помимо генетических особенностей, ученые изучают образ жизни почтенных старцев. Анкетирование участников исследования позволило выявить следующие общие черты, характерные для среднестатистического долгожителя из Кабардино-Балкарии.

Одна из них — когда человек родился и всю жизнь прожил в КБР. Отсутствие миграции и адаптации к новым климатическим условиям, по мнению ученых, – важный фактор долголетия.

Другой фактор — человек имеет начальное образование, до выхода на пенсию работал в сельском хозяйстве. Физический труд на свежем воздухе, по всей видимости, идет на пользу здоровью.

Еще: человек вступил в брак в молодом возрасте, имеет от двух до шести детей и живет с родными в сельской местности. Прочные семейные узы, поддержка близких и спокойная жизнь на природе – залог долгой и счастливой жизни.

Важно и то, были ли другие долгожители в семье. Генетика играет не последнюю роль: у более 70% участников исследования были родственники, прожившие долгую жизнь.

И, наконец, основное заболевание — это гипертензия, а вот старческого слабоумия не наблюдается.

Нельзя забывать и о традиционной кавказской кухне. Низкокалорийная еда, кисломолочные продукты, овощи, зелень и острые приправы поддерживают здоровье и снижают риск возрастных заболеваний. Рацион долгожителей КБР, состоящий в основном из растительной пищи и мяса птицы, соответствует современным рекомендациям по здоровому питанию.

Исследование долголетия в Кабардино-Балкарии продолжается. Ученые надеются, что полученные данные, которые помогут разработать индивидуальные рекомендации по профилактике старения и продлению активной жизни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
КБГУ
11 статей
КБГУ является крупным университетским комплексом, в котором объединены разнопрофильные, разноуровневые учреждения, реализующие программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. В общей сложности здесь обучается более 19 000 человек, а в системе непрерывного образования более 8 000 человек.
Показать больше
КБГУ
# болезнь Альцгеймера
# гены
# Долгожители
# долголетие
# Кавказ
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Кинолекторий
02 Июл
Бесплатно
Музыка звезд
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Болезнь Альцгеймера: новая парадигма диагностики и терапии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Растения большого города
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Применение ИИ в разработке лекарств
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
1300
Как астрономы помогают физикам
Живое слово
Тверь
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Пациент глазами ИИ
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Гипотезы о происхождении языка
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Диагноз по картине: болезни художников, повлиявшие на их творчество
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июл
Бесплатно
Власть Вечного города: как Древний Рим подчинил наше сознание?
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:56
ПНИПУ

Купаться запрещено: какие инфекции можно подхватить в водоеме

С наступлением летней жары так и тянет окунуться в прохладную воду реки или озера. И такое решение может быть небезопасным! Эксперты Пермского Политеха рассказали, от чего водоемы становятся мутными и грязными, почему нельзя купаться рядом с утками и мостами, что находят в запрещенных для отдыха местах, какие инфекции можно подхватить и как не заболеть после купания.

ПНИПУ
# водоем
# инфекции
# купания
# озеро
# река
Позавчера, 12:29
Людмила Соколова

Исчезновение подледного океана на Хароне не объяснило криовулканизм

Ученые смоделировали эволюцию одного из спутников Плутона и заключили, что замерзший древний океан под его поверхностью не способствовал криовулканизму.

Астрономия
# NASA New Horizons
# извержение вулкана
# криовулканизм
# плутон
# подповерхностный океан
# Харон
2 часа назад
Адель Романова

Геологи объяснили «пульсацию» под земной корой в Африке

На стыке трех литосферных плит у Красного моря заметили необычный вулканический процесс: где-то магма поднимается равномерным потоком, где-то — по частям. По мнению геологов, такой «пульс» вызван тем, что в некоторых местах магма с большим трудом пытается пробиться на поверхность.

Геология
# Восточная Африка
# движение тектонических плит
# земная кора
# литосферные плиты
# мантийные плюмы
25 июня
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
25 июня
Елена Авдеева

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

Биология
# акулы
# паралич
# симуляция
# хрящевые рыбы
# эволюция
25 июня
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили существование эмерджентных фотонов в спиновом льде

Квантовые спиновые жидкости (КСЖ) обещают ученым развитие в областях квантовых вычислений и передачи энергии без потерь. В них магнитные моменты частиц теоретически не должны упорядочиваться даже при охлаждении до абсолютного нуля температур.

Физика
# квазичастицы
# квантовая спиновая жидкость
# спиновый лед
# спиноны
17 июня
Адель Романова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
25 июня
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно