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Ученые выяснили, какие гены позволяют кабардино-балкарцам так долго жить
Кавказ — один из мировых лидеров по числу долгожителей. Ученые КБГУ задались целью выяснить, что позволяет людям в Кабардино-Балкарии жить так долго и сохранять активность. Работа исследователей открывает новые перспективы в понимании процессов старения и разработке стратегий для продления жизни.
На базе Центра коллективного пользования «Генетика и селекция» имени М.К. Керефовой с 2010 года ученые КБГУ трудятся над созданием уникальной базы данных ДНК. Здесь собрана генетическая информация 45 долгожителей в возрасте от 84 до 104 лет.
«Такая работа требует времени и точности, – объясняет доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем КБГУ, кандидат биологических наук Залина Боготова. – Однако, мы не ограничиваемся изучением только долгожителей. Мы собираем образцы ДНК и у людей других возрастов – молодых, среднего возраста и пожилых. У нас уже около 400 образцов. Сравнивая гены разных возрастных групп, мы пытаемся понять, какие изменения происходят с генетикой на протяжении жизни и как это влияет на здоровье».
Сегодня исследователи изучают больше десяти генов, которые, как считается, связаны со старением и долголетием. Уже есть интересные результаты:
«Установлена связь между долголетием и геном APOE, который играет роль в метаболизме холестерина и связан с риском развития болезни Альцгеймера. Оказалось, что у людей, доживших до 90 лет и старше, чаще встречается его «благоприятный» аллель (е3). По другим генам пока нет однозначных результатов, но есть интересные тенденции, – говорит Боготова. – «Например, ген AGT ученые связывают с риском развития гипертонии, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. И мы обнаружили, что определенный вариант этого гена (174Thr) чаще встречается у людей старше 55 лет».
В фокусе внимания ученых КБГУ также гены ACE (регулирует кровяное давление), PON1 и PON2 (кодируют ферменты, защищающие организм от окислительного стресса и воспаления), CAT (кодирует фермент, разлагающий перекись водорода) и BRCA1 (участвует в восстановлении ДНК и связан с риском развития рака молочной железы и других видов рака) и другие.
«Продукты этих полиморфных генов играют важную роль в развитии различных заболеваний, приводящих к смерти человека. Логично предположить, что они непосредственно влияют и на продолжительность жизни, – поясняет руководитель проекта, завкафедрой физиологии, генетики и молекулярной биологии КБГУ, кандидат биологических наук, доцент Анзор Паритов. – У долгожителей намного реже встречаются мутантные аллели в генотипе по данным генам, что позволяет людям доживать до глубокой старости».
Ученые также обратили внимание на так называемый «ген счастья» – отвечающий за перенос «гормона радости» серотонина ген 5-HTTLPR, и нашли любопытную закономерность.
«Мужчины старшего возраста в Кабардино-Балкарии чаще обладают L-вариантом гена серотонинового транспортера. Примечательно, что генотип LL, характеризующийся наличием двух L-вариантов, также часто встречается у спортсменов, что наводит на мысль о возможной роли этого генотипа в достижении долголетия, особенно у мужчин», – поделился Анзор Паритов.
Помимо генетических особенностей, ученые изучают образ жизни почтенных старцев. Анкетирование участников исследования позволило выявить следующие общие черты, характерные для среднестатистического долгожителя из Кабардино-Балкарии.
Одна из них — когда человек родился и всю жизнь прожил в КБР. Отсутствие миграции и адаптации к новым климатическим условиям, по мнению ученых, – важный фактор долголетия.
Другой фактор — человек имеет начальное образование, до выхода на пенсию работал в сельском хозяйстве. Физический труд на свежем воздухе, по всей видимости, идет на пользу здоровью.
Еще: человек вступил в брак в молодом возрасте, имеет от двух до шести детей и живет с родными в сельской местности. Прочные семейные узы, поддержка близких и спокойная жизнь на природе – залог долгой и счастливой жизни.
Важно и то, были ли другие долгожители в семье. Генетика играет не последнюю роль: у более 70% участников исследования были родственники, прожившие долгую жизнь.
И, наконец, основное заболевание — это гипертензия, а вот старческого слабоумия не наблюдается.
Нельзя забывать и о традиционной кавказской кухне. Низкокалорийная еда, кисломолочные продукты, овощи, зелень и острые приправы поддерживают здоровье и снижают риск возрастных заболеваний. Рацион долгожителей КБР, состоящий в основном из растительной пищи и мяса птицы, соответствует современным рекомендациям по здоровому питанию.
Исследование долголетия в Кабардино-Балкарии продолжается. Ученые надеются, что полученные данные, которые помогут разработать индивидуальные рекомендации по профилактике старения и продлению активной жизни.
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