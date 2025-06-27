О мероприятии

Врач-психиатр, писатель-фантаст, философ, экономист, основоположник современного менеджмента и основатель первого в мире Института переливания крови Александр Богданов значительную часть жизни искал способ омоложения организма.

В своем романе-утопии «Красная звезда» (1908 года) он рассказывает об устройстве жизни на Марсе. Марсиане используют разные продвинутые технологии. Одна из них — гемотрансфузия, или «товарищеский обмен крови». Эта физиологическая и социальная процедура позволяла жителям красной планеты сохранять молодость и избавляла от болезней.

Богданов, как настоящий ученый, проводил эксперименты на себе. Пропагандируя переливания крови, он сделал себе 11 подобных операций. После двенадцатого переливания он умер.

Антрополог, кандидат философских наук Денис Сивков расскажет о космистских идеях Александра Богданова.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация