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Слушатели узнают, как совершаются открытия в палеонтологии, археологии, антропологии и истории.
О мероприятии
«Мы не знаем в точности, что было 10 лет назад, а порой — даже на прошлой неделе. Почему же ученые так уверенно рассказывают о том, что случилось тысячи, миллионы, сотни миллионов лет назад?» — нередко спрашивают и дети, и взрослые. И правда, о методах археологии и палеонтологии почти ничего не рассказывают в школе. Вот и остается тайной: откуда берутся знания об истории человечества, об истории планеты? Но даже если память о давних событиях не сохранилась, не записана ни в каких книгах, ученые научились «читать» ее по едва различимым следам.
Это событие:
- для тех, кому интересны палеонтология, археология, антропология, история;
- для тех, кто считает, что реальность интереснее любых выдумок;
- для тех, кто уверен: рассказ о науке может быть увлекательным;
- для тех, кто согласен, что история это настоящая наука… но и для тех, кто сомневается в этом.
В программе:
12:00 — 12:05 Открытие;
12:05 — 13:05 Трагедия на Ниле: 200 лет противостояния археологии и истории в Египте;
13:05–14:05. Максим Атаянц «Разоблачаем мифы о древней архитектуре: почему не пролезает лезвие между 1000-тонными блоками?»;
14:05–14:30. Перерыв;
14:30–15:30. Ксения Степанова «Память в осколках камня: как археологи возвращают нам древнейшее прошлое»;
15:30–16:30. Александр Соколов «Археологический детектив: история разоблачения подделок»;
16:30–17:00. Перерыв;
17:00–18:00. Яна Шурупова «Любовь на доисторической планете: половой отбор у динозавров и других древних животных»;
18:00–19:00. Илья Удалов «Чудеса молекулярной родословной: как слоны с кротами породнились».
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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