Слушатели узнают, как совершаются открытия в палеонтологии, археологии, антропологии и истории.

О мероприятии

«Мы не знаем в точности, что было 10 лет назад, а порой — даже на прошлой неделе. Почему же ученые так уверенно рассказывают о том, что случилось тысячи, миллионы, сотни миллионов лет назад?» — нередко спрашивают и дети, и взрослые. И правда, о методах археологии и палеонтологии почти ничего не рассказывают в школе. Вот и остается тайной: откуда берутся знания об истории человечества, об истории планеты? Но даже если память о давних событиях не сохранилась, не записана ни в каких книгах, ученые научились «читать» ее по едва различимым следам.

Это событие:

для тех, кому интересны палеонтология, археология, антропология, история;

для тех, кто считает, что реальность интереснее любых выдумок;

для тех, кто уверен: рассказ о науке может быть увлекательным;

для тех, кто согласен, что история это настоящая наука… но и для тех, кто сомневается в этом.

В программе:

12:00 — 12:05 Открытие;

12:05 — 13:05 Трагедия на Ниле: 200 лет противостояния археологии и истории в Египте;

13:05–14:05. Максим Атаянц «Разоблачаем мифы о древней архитектуре: почему не пролезает лезвие между 1000-тонными блоками?»;

14:05–14:30. Перерыв;

14:30–15:30. Ксения Степанова «Память в осколках камня: как археологи возвращают нам древнейшее прошлое»;

15:30–16:30. Александр Соколов «Археологический детектив: история разоблачения подделок»;

16:30–17:00. Перерыв;

17:00–18:00. Яна Шурупова «Любовь на доисторической планете: половой отбор у динозавров и других древних животных»;

18:00–19:00. Илья Удалов «Чудеса молекулярной родословной: как слоны с кротами породнились».