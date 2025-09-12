Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В «Росатоме» впервые в мире извлекли три металла платиновой группы из ядерных отходов
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Исследователи из Радиевого института имени В. Г. Хлопина (входит в научный дивизион «Росатома») в течение пяти лет работали над уникальным методом извлечения металлов платиновой группы из высокоактивных отходов. Присутствие этих металлов серьезно осложняет переработку отходов методом остекловывания.
В условиях высоких температур (1100-1200 °C) платиновые металлы нарушают распределение электрических токов в стекломассе, что может приводить к остановке процесса. Кроме того, такие металлы ухудшают качество конечного продукта — стекловидного материала, что снижает его надежность для долговременного захоронения.
В результате экспериментов ученым удалось подобрать реагент, который одновременно осаждает три металла: рутений, родий и палладий. Таким реагентом стал гексацианоферрат железа. Ранее не существовало методов для совместного извлечения этих ценных элементов из высокоактивных растворов (ВАО).
Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории технологий обращения с радиоактивными отходами института Владимир Королев, найден простой и эффективный способ решения этой задачи. Внедрение новой технологии усовершенствует производственную цепочку и повысит технологическую безопасность процесса остекловывания ВАО. При этом разработка существенно продлит срок службы самого оборудования для остекловывания высокоактивных отходов.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Исследователи рекомендательных технологий «Яндекса» нашли способ, как повысить качество работы рекомендательных систем, чтобы они лучше понимали предпочтения пользователей, например, в товарах или контенте, и составляли более точные рекомендации. Для этого исследователи внедрили дополнительную корректировку в процесс обучения таких моделей.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лето против коронавируса: кто кого?
Как это работает: космические ракеты
Как устроен авианосец
xDrive vs. quattro vs. 4MATIC: что лучше?
Истребители шестого поколения. Какими они будут?
С точки зрения психологии: почему произошел Брекзит?
Запах женщины: как мы находим друг друга с помощью обоняния
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии