Затемнение земного неба спасет 400 тысяч человек в год

В 1971 году советский климатолог Михаил Будыко заявил о неизбежности глобального потепления из-за антропогенных выбросов углекислого газа. На тот момент идея вызвала отторжение практически у всех остальных ученых, но с 1980-х предсказанный Будыко рост глобальных температур стал реальностью. Спрогнозированный ученым 1,0 градуса потепления к 2020 году тоже произошел в срок.

Хотя Будыко рассматривал предсказанное им глобальное потепление как благо, повышающее обитаемость Земли, современные климатологи посчитали изменение климата злом, даже несмотря на то, что следствием этого изменения стал рекордный прирост земной биомассы. В связи с этим призвали к борьбе с потеплением. Выбранный для этого на Западе путь (СЭС и ВЭС), как Naked Science уже писал, не сможет остановить накопление СО2 в атмосфере. Поэтому многие западные ученые выступили за глобальное затемнение — распыление в стратосфере серных аэрозолей («одеяло Будыко»).

Диоксид серы отразит солнечную энергию в космос, создав антипарниковый эффект. Подобное происходило после крупных извержений вулканов в прошлом — например, массовые голодные смерти в Смуту или предание о Фимбульвинтере и Рагнареке появились как раз после таких извержений в XVII и VI веках соответственно. Часть исследователей признали эффективность глобального затемнения в борьбе с потеплением, но выразили беспокойство тем, что из-за него упадут урожаи или пойдут умеренные кислотные дожди.

Авторы новой работы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences решили выяснить, насколько велики издержки от глобального затемнения, и сравнить их с выгодами. Для этого они применили компьютерное моделирование изменения смертности при снижении среднемировой температуры на один градус.

© Anthony Harding et al.

По их расчетам, это вызовет сокращение числа смертей от неоптимальных температур на Земле на 400 тысяч человек в год. При этом число смертей от самого проекта глобального затемнения, по их оценкам, составит лишь десятки тысяч человек — в 13 раз меньше, чем число спасаемых ежегодно. Интересно, что глобальное затемнение, согласно научной работе, спасет большей людей, чем борьба с потеплением за счет снижения выбросов СО2. Такой, на первый взгляд, странный вывод следует из того, что борьба с СО2 сильнее снизит температуру в холодных регионах планеты, а глобальное затемнение — в тропиках и на экваторе.

У нового исследования есть некоторые узкие места. Его авторы — климатологи, поэтому посчитали, что «экваториальные регионы в целом выигрывают от похолодания, поскольку снижение смертности от жары перевешивает рост смертности от холода». На деле врачи давно установили, что верно обратное: холодовая смертность в мире выше всего в Африке — 1,19 миллиона против 0,026 миллиона смертей от жары. В мире в целом соотношение совсем другое: 4,59 миллиона смертей от холода против 0,49 миллиона смертей от жары. То есть именно в жарких странах люди умирают от холода чаще всего, а от жары реже всего. Это происходит потому, что человеческое тело хорошо адаптируется к жаре, а к холоду — только с помощью отопления и теплой одежды, которых в Африке дефицит.

Кроме того, авторы работы посчитали, что похолодание на один градус снизит количество смертей в мире на 400 тысяч в год, на основе одних только компьютерных моделей. Между тем глобальное потепление на один градус уже случилось (в 1970-2020 годах), однако никакого роста температурной смертности при этом не произошло.

Напротив, как отметили врачи, она упала на 166 тысяч человек в год только за первые 16 лет XXI века. Это произошло потому, что холодовая смертность намного выше, чем от жары, отчего потепление и уменьшило общую частоту температурных смертей. Если уже случившееся потепление на один градус смогло вызвать снижение числа умерших от неоптимальных температур, то довольно сложно понять, как будущее похолодание на тот же градус не приведет к росту температурной смертности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.