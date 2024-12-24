Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Затемнение земного неба спасет 400 тысяч человек в год
Американские ученые рассчитали, что если покрыть весь мир слоем аэрозолей серы, это снизит смертность на 400 тысяч человек в год. К сожалению, расчеты разошлись с историческими данными о смертности.
В 1971 году советский климатолог Михаил Будыко заявил о неизбежности глобального потепления из-за антропогенных выбросов углекислого газа. На тот момент идея вызвала отторжение практически у всех остальных ученых, но с 1980-х предсказанный Будыко рост глобальных температур стал реальностью. Спрогнозированный ученым 1,0 градуса потепления к 2020 году тоже произошел в срок.
Хотя Будыко рассматривал предсказанное им глобальное потепление как благо, повышающее обитаемость Земли, современные климатологи посчитали изменение климата злом, даже несмотря на то, что следствием этого изменения стал рекордный прирост земной биомассы. В связи с этим призвали к борьбе с потеплением. Выбранный для этого на Западе путь (СЭС и ВЭС), как Naked Science уже писал, не сможет остановить накопление СО2 в атмосфере. Поэтому многие западные ученые выступили за глобальное затемнение — распыление в стратосфере серных аэрозолей («одеяло Будыко»).
Диоксид серы отразит солнечную энергию в космос, создав антипарниковый эффект. Подобное происходило после крупных извержений вулканов в прошлом — например, массовые голодные смерти в Смуту или предание о Фимбульвинтере и Рагнареке появились как раз после таких извержений в XVII и VI веках соответственно. Часть исследователей признали эффективность глобального затемнения в борьбе с потеплением, но выразили беспокойство тем, что из-за него упадут урожаи или пойдут умеренные кислотные дожди.
Авторы новой работы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences решили выяснить, насколько велики издержки от глобального затемнения, и сравнить их с выгодами. Для этого они применили компьютерное моделирование изменения смертности при снижении среднемировой температуры на один градус.
По их расчетам, это вызовет сокращение числа смертей от неоптимальных температур на Земле на 400 тысяч человек в год. При этом число смертей от самого проекта глобального затемнения, по их оценкам, составит лишь десятки тысяч человек — в 13 раз меньше, чем число спасаемых ежегодно. Интересно, что глобальное затемнение, согласно научной работе, спасет большей людей, чем борьба с потеплением за счет снижения выбросов СО2. Такой, на первый взгляд, странный вывод следует из того, что борьба с СО2 сильнее снизит температуру в холодных регионах планеты, а глобальное затемнение — в тропиках и на экваторе.
У нового исследования есть некоторые узкие места. Его авторы — климатологи, поэтому посчитали, что «экваториальные регионы в целом выигрывают от похолодания, поскольку снижение смертности от жары перевешивает рост смертности от холода». На деле врачи давно установили, что верно обратное: холодовая смертность в мире выше всего в Африке — 1,19 миллиона против 0,026 миллиона смертей от жары. В мире в целом соотношение совсем другое: 4,59 миллиона смертей от холода против 0,49 миллиона смертей от жары. То есть именно в жарких странах люди умирают от холода чаще всего, а от жары реже всего. Это происходит потому, что человеческое тело хорошо адаптируется к жаре, а к холоду — только с помощью отопления и теплой одежды, которых в Африке дефицит.
Кроме того, авторы работы посчитали, что похолодание на один градус снизит количество смертей в мире на 400 тысяч в год, на основе одних только компьютерных моделей. Между тем глобальное потепление на один градус уже случилось (в 1970-2020 годах), однако никакого роста температурной смертности при этом не произошло.
Напротив, как отметили врачи, она упала на 166 тысяч человек в год только за первые 16 лет XXI века. Это произошло потому, что холодовая смертность намного выше, чем от жары, отчего потепление и уменьшило общую частоту температурных смертей. Если уже случившееся потепление на один градус смогло вызвать снижение числа умерших от неоптимальных температур, то довольно сложно понять, как будущее похолодание на тот же градус не приведет к росту температурной смертности.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Чтобы выяснить, связано ли количество ежедневных шагов с депрессией во взрослом возрасте, международная исследовательская группа проанализировала данные 33 исследований, в которых участвовали почти 100 тысяч человек. Результаты показали, что ходьба значительно влияет на психическое здоровье, в том числе снижая риск развития депрессии
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Андрей Валентинов: научно-технический прогресс без границ — идея чисто американская
Вымирающие растения
Чем отличается аккумулятор от накопителя энергии и зачем нам вообще ее хранить
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии