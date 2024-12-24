Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Выяснилось, как атмосфера в школе влияет на уровень тревожности у детей
В современном обществе проблема тревожности среди школьников становится все более актуальной. Исследования показывают, что уровень тревожности у детей и подростков зависит от множества факторов, включая атмосферу в образовательной среде. Ученые МГППУ выяснили, как психологическая безопасность в школе влияет на тревожность обучающихся.
Исследователи МГППУ Анастасия Иванова и Олеся Степанова решили оценить взаимосвязь тревожности школьников с показателями психологической безопасности образовательной среды. Для достижения этой цели было проведено исследование с участием 40 школьников (20 мальчиков и 20 девочек) в возрасте 14 лет. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Экстремальная психология и безопасность личности».
Ученые МГППУ использовали следующие методики для оценки тревожности: Методика диагностики школьной тревожности Р. Филлипса, Шкала личностной тревожности для учащихся А. М. Прихожан. Чтобы провести исследование комфортности и безопасности обучающихся, использовался опросник «Психологическая безопасность образовательной среды».
По результатам исследования выяснилось, что девочки имеют более высокий уровень самооценочной тревожности и переживают социальный стресс сильнее, чем мальчики.
«Уровень тревожности негативно связан с удовлетворенностью образовательной средой. В свою очередь, это ведет к увеличению проблем и страхов во взаимоотношениях с учителем и к сложностям самовыражения (у мальчиков). У девочек уровень тревожности также отрицательно связан с удовлетворенностью образовательной средой, и проявляется это в страхе проверки знаний и социальном стрессе», — отмечает Анастасия Иванова.
Корреляционный анализ выявил взаимосвязи между уровнями тревожности и факторами психологической безопасности. Например, у мальчиков наблюдается отрицательная взаимосвязь между школьной тревожностью и психологической защищенностью, а у девочек — между переживанием социального стресса и уровнем психологической удовлетворенности образовательной средой.
Данные результаты подтверждают гипотезу о том, что существует гендерно-зависимая корреляция между тревожностью школьников и показателями психологической безопасности образовательной среды. Высокий уровень тревожности может негативно сказаться на удовлетворенности образовательным процессом, что в свою очередь может привести к проблемам в отношениях с учителями и одноклассниками.
Проблема повышенной тревожности среди школьников требует особого внимания со стороны педагогов и родителей. Создание безопасной и комфортной образовательной среды является ключевым фактором в снижении уровня тревожности у детей. Это включает в себя обеспечение условий для положительного взаимодействия между учащимися и преподавателями, что способствует развитию уверенности в себе и улучшению психоэмоционального состояния подростков.
Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей
Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Чтобы выяснить, связано ли количество ежедневных шагов с депрессией во взрослом возрасте, международная исследовательская группа проанализировала данные 33 исследований, в которых участвовали почти 100 тысяч человек. Результаты показали, что ходьба значительно влияет на психическое здоровье, в том числе снижая риск развития депрессии
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Лабораторные люди
Самолеты стратегического привета
Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии