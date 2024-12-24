Выяснилось, как атмосфера в школе влияет на уровень тревожности у детей

В современном обществе проблема тревожности среди школьников становится все более актуальной. Исследования показывают, что уровень тревожности у детей и подростков зависит от множества факторов, включая атмосферу в образовательной среде. Ученые МГППУ выяснили, как психологическая безопасность в школе влияет на тревожность обучающихся.

Исследователи МГППУ Анастасия Иванова и Олеся Степанова решили оценить взаимосвязь тревожности школьников с показателями психологической безопасности образовательной среды. Для достижения этой цели было проведено исследование с участием 40 школьников (20 мальчиков и 20 девочек) в возрасте 14 лет. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Экстремальная психология и безопасность личности».

Ученые МГППУ использовали следующие методики для оценки тревожности: Методика диагностики школьной тревожности Р. Филлипса, Шкала личностной тревожности для учащихся А. М. Прихожан. Чтобы провести исследование комфортности и безопасности обучающихся, использовался опросник «Психологическая безопасность образовательной среды».

По результатам исследования выяснилось, что девочки имеют более высокий уровень самооценочной тревожности и переживают социальный стресс сильнее, чем мальчики.

«Уровень тревожности негативно связан с удовлетворенностью образовательной средой. В свою очередь, это ведет к увеличению проблем и страхов во взаимоотношениях с учителем и к сложностям самовыражения (у мальчиков). У девочек уровень тревожности также отрицательно связан с удовлетворенностью образовательной средой, и проявляется это в страхе проверки знаний и социальном стрессе», — отмечает Анастасия Иванова.

Корреляционный анализ выявил взаимосвязи между уровнями тревожности и факторами психологической безопасности. Например, у мальчиков наблюдается отрицательная взаимосвязь между школьной тревожностью и психологической защищенностью, а у девочек — между переживанием социального стресса и уровнем психологической удовлетворенности образовательной средой.

Данные результаты подтверждают гипотезу о том, что существует гендерно-зависимая корреляция между тревожностью школьников и показателями психологической безопасности образовательной среды. Высокий уровень тревожности может негативно сказаться на удовлетворенности образовательным процессом, что в свою очередь может привести к проблемам в отношениях с учителями и одноклассниками.

Проблема повышенной тревожности среди школьников требует особого внимания со стороны педагогов и родителей. Создание безопасной и комфортной образовательной среды является ключевым фактором в снижении уровня тревожности у детей. Это включает в себя обеспечение условий для положительного взаимодействия между учащимися и преподавателями, что способствует развитию уверенности в себе и улучшению психоэмоционального состояния подростков.

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МГППУ 79 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.