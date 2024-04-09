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12 минут назад
НИТУ МИСИС
16

Новая технология упростит производство быстрорежущей стали

4.3

Исследователи НИТУ МИСИС разработали эффективный метод изготовления быстрорежущей стали, из которой создают износостойкие инструменты для механической обработки металла. Они выдерживают высокую скорость вращения и сохраняют твердость даже при раскаливании до красноты. Предложенная технология позволит значительно сократить производственные циклы и получить более долговечный материал.

НИТУ МИСИС
# водород
# металлы
# оксиды
# сталь
Новая технология упростит производство быстрорежущей стали
Новая технология упростит производство быстрорежущей стали / © Пресс-служба НИТУ МИСИС

Быстрорежущая сталь — набор сплавов, способных резать материалы с большей скоростью, чем традиционные высокоуглеродистые стали. Это объясняется твердостью и стойкостью к истиранию, достигаемыми благодаря легирующим материалам и термообработке.

«Развитию и широкому распространению быстрорежущих сталей препятствует технологическая сложность производства по сравнению с литыми материалами: порошковую быстрорежущую сталь сначала плавят, потом распыляют на твердые сферические частицы, а затем прессуют и спекают. Идея нашей работы состоит в том, что мы получаем порошковую смесь, которая обладает высокой уплотняемостью и формуемостью, используя технологически более простые и доступные методы», — рассказала доктор технических наук Жанна Еремеева, профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ МИСИС.

Ученые НИТУ МИСИС смешали порошки, содержащие оксиды металлов, такие как вольфрам, молибден и кобальт с порошком железа и восстановили в среде водорода, получив диффузионно-легированную добавку, которую затем измельчили и смешали с порошками элементов, входящих в состав быстрорежущей стали Р6М5К5. В результате была получена порошковая смесь с высокими показателями уплотняемости при холодном и горячем прессовании. Дополнительное преимущество — отсутствие карбидной сетки, снижающей сопротивление стали ударным нагрузкам. Контролируя состав и размер гранул, ученые получили структуру с высокой плотностью и улучшенными механическими свойствами. Подробные результаты опубликованы в журнале Inorganic Materials: Applied Research.

© Пресс-служба НИТУ МИСИС

Исследователи считают, что порошковая смесь быстрорежущей стали с диффузионно-легированной добавкой может стать более экономически выгодным аналогом распыленному порошку быстрорежущей стали, чей промышленный метод консолидации технологически сложнее и дороже.

«В дальнейшем мы планируем провести дополнительные эксперименты с горячим прессованием при более высоких температурах и давлении с введением различных упрочняющих добавок и с дополнительным измельчением смеси для получения более дисперсной микроструктуры», — отметил кандидат технических наук Аманкельды Ахметов, инженер научного проекта кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ МИСИС.

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Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
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НИТУ МИСИС
# водород
# металлы
# оксиды
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