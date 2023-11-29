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Фильмы и сериалы стали опаснее для климата
Стриминговые сервисы подарили людям бесчисленные часы радости. Но какой ценой? В своем исследовании ученые из Великобритании показали, что производство фильмов и телепередач стриминговыми гигантами наносит вред окружающей среде намного сильнее, чем это делала киноиндустрия в прошлом.
Стриминговые сервисы — платформа, которая подбирает фильмы, сериалы, музыку, игровые стримы и даже ТВ-каналы под интересы подписчиков. Говоря проще, происходит передача контента от провайдера к пользователю через интернет в режиме реального времени.
Есть платформы, которые не только транслируют онлайн-поток, но и создают собственные проекты. Самые известные из них — Apple TV+, Netflix.
Например, Netflix считается стриминговым гигантом. Согласно последним финансовым отчетам, в 2021 году расходы компании на контент достигли рекордных 17 миллиардов долларов США. В 2016-м они составляли меньше семи миллиардов. В 2020 году производство фильмов и сериалов, которые Netflix снимал за рубежом, было в несколько раз больше, чем в США (зарубежный контент превысил внутренний). А в 2022-м Netflix впервые выпустил более 1000 эпизодов сериалов за квартал — в пять раз больше любого другого сервиса.
С появлением новых технологий в кино фильмы и сериалы становятся разнообразнее. Кроме того, увеличивается их производство. Эти технологии позволяют снимать больше за меньше времени.
Группа ученых из Уорикского и Кембриджского университетов (Великобритания) попыталась узнать, как рост числа стриминговых платформ, а также контента, который они создают, влияет на окружающую среду. Работа опубликована на сайте независимой команды ученых Кембриджского университета (The Minderoo Centre for Technology and Democracy).
Исследователи изучили перемещения съемочных команд, их быт, а также технологии и инфраструктуру, которые используют в создании фильмов и сериалов. Ученые пришли к неутешительным выводам.
Главный негативный фактор воздействия на окружающую среду, который создает производство фильмов, сериалов и телепередач, — чрезмерное потребление энергии. Начиная от настройки освещения и заканчивая работой оборудования, потребность в энергии на съемочных площадках колоссальная. Ее источником часто служат невозобновляемые ресурсы, такие как нефть, газ, уголь, что приводит к увеличению выбросов углекислого газа и дальнейшему усугублению климатического кризиса.
Еще одна негативная причина — транспорт, задействованный в производстве фильмов и телепередач. Съемочную группу, актеров и оборудование необходимо перевозить в различные места, в том числе на значительные расстояния. Это не только повышает выбросы углекислого газа, но и способствует загрязнению воздуха.
Одноразовая пластиковая посуда — очередной негативный фактор съемочного процесса. Чем больше съемочная группа, тем больше пластиковой посуды она использует. Затем пластик оказывается на свалках либо попадает в океан, что наносит еще больший ущерб окружающей среде.
Ученые подсчитали, что в результате производства одного голливудского фильма (в том числе фильма, который делают стриминговые сервисы) антропогенные выбросы углерода достигают примерно трех тысяч тонн. Это эквивалентно тому, если обогнуть Землю на транспорте 300 раз.
В конце своей работы исследователи привели несколько рекомендаций для киноиндустрии, чтобы сделать ее более экологичной. В частности, авторы отметили, что кинопроизводители должны разработать «строгую экологическую оценку цифровизации». Она включает оценку используемых материалов и ожидаемого срока службы инфраструктуры и комплектующих, чтобы свести к минимуму их замену и отходы.
Важно отметить, что киноиндустрия все больше осознает свое влияние на окружающую среду и предпринимает некоторые шаги, чтобы снизить негативное воздействие на нее. Например, многие продюсерские компании внедряют на съемочных площадках «экологически чистые методы»: используют энергоэффективное освещение, потребляют энергию от возобновляемых источников, сокращают отходы за счет переработки и компостирования.
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