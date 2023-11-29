Сладости, погода и эстроген: в Пермском Политехе рассказали о том, как защитить кожу от старения

Старение — неизбежный процесс организма, который внешне проявляется на состоянии нашей кожи. Доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат технических наук Юлия Рожкова рассказала о том, как стареет кожа, почему важно следить за прогнозом погоды, чем вредно сладкое и какие компоненты в косметике защитят от морщин и пигментации.

В процессе старения кожа меняет цвет, становится дряблой, появляются морщины и пигментные пятна. Внутренние причины старения кожи связаны с возрастной гормональной перестройкой. Она выражена в снижении уровня гормона эстрогена, который участвует в процессах обновления клеток организма. У женщин, например, к 50 годам его объем уменьшается вдвое.

Эстроген регулирует деятельность клеток кожи. Он воздействует на кератиноциты (основной тип клеток эпидермиса), фибробласты (клетки соединительной ткани, которая отвечает за восстановление кожи) и меланоциты (пигментные клетки, вырабатывающие меланин, который защищает от ультрафиолетового излучения).

«С недостатком эстрогена связывают «старение» хромосом и укорачивание их концевых частей — теломер, которые защищают цепочки ДНК от разрушения. Это приводит к ограничению числа клеточного деления и замедлению процесса обновления кожи», — добавляет Юлия Рожкова. Старению способствует окислительный стресс, вызванный активными формами кислорода (АФК) — свободными радикалами. Они образуются в клетке в ходе обмена веществ, под воздействием ультрафиолета и плохой экологической обстановки. АФК способны повреждать ферменты, биополимеры (например, коллаген, который отвечает за регенерацию и тонус кожи) и ДНК.

Свободные радикалы запускают естественный защитный процесс в коже — выработку пигмента меланина, который является эффективным антиоксидантом. Так, пигментация служит естественным механизмом защиты кожи от преждевременного старения. Морщины появляются в результате комплекса факторов. Во-первых, снижение эстрогена замедляет производство гиалоурановой кислоты, коллагена и эластина (протеина, отвечающего за упругость кожи). Во-вторых, активные формы кислорода разрушают коллаген, что уже присутствует в коже — в итоге появляются морщины.

Что старит кожу раньше времени?

Существует несколько причин, вызывающих преждевременное старение, на которые человек может повлиять. Например, ультрафиолет (УФ) — электромагнитное излучение, главным источником которого является солнце. Выделяют три типа ультрафиолета: «А», «В», и «С».

«До нас с вами доходят лучи УФ-А и частично УФ-В, которые способствуют образованию витамина D3 в эпидермисе. Однако чрезмерное облучение вызывает покраснение и ожоги, а также снижает иммунитет кожи за счет уменьшения в ней иммунных клеток», — отмечает эксперт Пермского Политеха.

Доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат технических наук Юлия Рожкова / © Пресс-служба ПНИПУ

Наиболее опасны для человека лучи УФ-А. Они воздействуют на глубокие слои кожи, разрушают коллаген и эластин, что приводит к повреждению кожи и ее старению. Индекс ультрафиолета, который при прогнозе погоды сообщают метеорологи, указывает на интенсивность излучения. Если УФ-индекс больше трех, то необходимо использовать солнцезащитный крем и воздержаться от прямого попадания солнечных лучей на кожу. Если индекс равен 7-8 и выше, то лучше не находиться под открытым солнцем в дневные часы. В зимнее время показатель ультрафиолета может быть менее 2, однако в ясные дни тоже стоит использовать крем с SPF.

«Менее очевидно влияние на кожу табачного дыма. Ученые выяснили, что курящие люди к сорока годам имеют столько же морщин, сколько некурящие в 60 лет. Табачный дым сушит кожу и препятствует поступлению к ее клеткам кислорода и питательных веществ. Недавние исследования показали, что компоненты табака снижают выработку коллагена», — рассказывает Юлия Рожкова. Помимо табачного дыма, кожа подвергается воздействию выхлопов автомобилей, пестицидов, лекарственных средств местного применения и др. Все эти факторы, так или иначе, нарушают деятельность организма в целом, и кожи в частности.

Что еще портит кожу?

«Чрезмерное употребление сладостей способствует появлению морщин. Сахар связывается с функциональными группами коллагена и эластина, которые располагаются в подкожно-жировой клетчатке. Это приводит к дряблости кожи, сухости, потере ее эластичности. Такой процесс называют гликацией», — объясняет доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Юлия Рожкова.

Зачастую чрезмерные и несвоевременные косметические процедуры тоже ускоряют процессы старения кожи. Классическим примером может стать пилинг в летний период. При этой процедуре кожа лишается естественного защитного барьера: косметическое средство частично удаляет клетки рогового слоя кожи и истончает его. Это делает ее уязвимой к патогенной микрофлоре, которая особенно активна в летний период, а также к ультрафиолетовому излучению.

При воспалительном процессе кожа испытывает окислительный стресс под действием активных форм кислорода. Кожа с воспалениями (не зависимо от их причины) особенно чувствительна к воздействию ультрафиолета. Он запускает перекисное окисление липидов — лавинообразную реакцию, в процессе которой полностью меняется структура клеточной оболочки. Чтобы остановить это процесс, организм вырабатывает фермент — фосфолипазу, который нейтрализует свободные липидные радикалы. Под его действием из липидов выделяется арахидоновая кислота, а из нее — активные вещества, которые вновь запускают реакцию воспаления.

«С точки зрения антивозрастного потенциала кожа с высыпаниями не имеет преимущества. Скорее наоборот — требует дополнительного ухода с применением средств противовоспалительного и антиоксидантного действия», — заключает ученый-химик Пермского Политеха Юлия Рожкова.

Что поможет замедлить старение кожи?

Для замедления видимых эффектов старения рекомендуется применять специальные средства. На постоянной основе (круглогодично) — солнцезащитную косметику. Уходовые средства с антиоксидантами содержат целый комплекс компонентов разной природы, например, витамин Е и С, α-липоевую кислоту, коэнзим Q10, ресвератрол, аспалатин, кофеиновую кислоту. Антиоксиданты бывают жирорасторимые и водорастворимые, для комплексного воздействия на кожу необходимо выбирать средства, в которых присутствуют представители обеих групп.

Пептиды повышают активность клеток кожи и регулируют физиологические процессы в организме. В составе косметики они представлены миорелаксантами, ремоделирующими пептидами или теми, что улучшают лимфоток и стимулируют работу фибробластов. Пользу принесут косметические продукты, в составе которых присутствует ретинол или ретиноиды — витамин А. Он борется с пигментацией, выравнивает тон, ускоряет процесс обновления кожи, помогает поддерживать баланс влаги. Пилинги помогут в обновлении рогового слоя кожи. Важно: частоту процедур и протокол антивозрастного ухода необходимо согласовывать с косметологом.

«Зимой мы чаще находимся в условиях сухого воздуха. Поэтому особое внимание необходимо уделить средствам увлажняющим кожу и восстанавливающим ее липидный барьер», — советует Юлия Рожкова. Старение кожи можно притормозить. Необходимо понять, каких компонентов не хватает вашей коже и дополнить ими ежедневный уход. Однако «все — яд и все — лекарство, то и другое определяет доза», чтобы не навредить себе следует проконсультироваться со специалистом — косметологом или дерматологом.

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ПНИПУ 497 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.