Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Сладости, погода и эстроген: в Пермском Политехе рассказали о том, как защитить кожу от старения
Старение — неизбежный процесс организма, который внешне проявляется на состоянии нашей кожи. Доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат технических наук Юлия Рожкова рассказала о том, как стареет кожа, почему важно следить за прогнозом погоды, чем вредно сладкое и какие компоненты в косметике защитят от морщин и пигментации.
В процессе старения кожа меняет цвет, становится дряблой, появляются морщины и пигментные пятна. Внутренние причины старения кожи связаны с возрастной гормональной перестройкой. Она выражена в снижении уровня гормона эстрогена, который участвует в процессах обновления клеток организма. У женщин, например, к 50 годам его объем уменьшается вдвое.
Эстроген регулирует деятельность клеток кожи. Он воздействует на кератиноциты (основной тип клеток эпидермиса), фибробласты (клетки соединительной ткани, которая отвечает за восстановление кожи) и меланоциты (пигментные клетки, вырабатывающие меланин, который защищает от ультрафиолетового излучения).
«С недостатком эстрогена связывают «старение» хромосом и укорачивание их концевых частей — теломер, которые защищают цепочки ДНК от разрушения. Это приводит к ограничению числа клеточного деления и замедлению процесса обновления кожи», — добавляет Юлия Рожкова. Старению способствует окислительный стресс, вызванный активными формами кислорода (АФК) — свободными радикалами. Они образуются в клетке в ходе обмена веществ, под воздействием ультрафиолета и плохой экологической обстановки. АФК способны повреждать ферменты, биополимеры (например, коллаген, который отвечает за регенерацию и тонус кожи) и ДНК.
Свободные радикалы запускают естественный защитный процесс в коже — выработку пигмента меланина, который является эффективным антиоксидантом. Так, пигментация служит естественным механизмом защиты кожи от преждевременного старения. Морщины появляются в результате комплекса факторов. Во-первых, снижение эстрогена замедляет производство гиалоурановой кислоты, коллагена и эластина (протеина, отвечающего за упругость кожи). Во-вторых, активные формы кислорода разрушают коллаген, что уже присутствует в коже — в итоге появляются морщины.
Что старит кожу раньше времени?
Существует несколько причин, вызывающих преждевременное старение, на которые человек может повлиять. Например, ультрафиолет (УФ) — электромагнитное излучение, главным источником которого является солнце. Выделяют три типа ультрафиолета: «А», «В», и «С».
«До нас с вами доходят лучи УФ-А и частично УФ-В, которые способствуют образованию витамина D3 в эпидермисе. Однако чрезмерное облучение вызывает покраснение и ожоги, а также снижает иммунитет кожи за счет уменьшения в ней иммунных клеток», — отмечает эксперт Пермского Политеха.
Наиболее опасны для человека лучи УФ-А. Они воздействуют на глубокие слои кожи, разрушают коллаген и эластин, что приводит к повреждению кожи и ее старению. Индекс ультрафиолета, который при прогнозе погоды сообщают метеорологи, указывает на интенсивность излучения. Если УФ-индекс больше трех, то необходимо использовать солнцезащитный крем и воздержаться от прямого попадания солнечных лучей на кожу. Если индекс равен 7-8 и выше, то лучше не находиться под открытым солнцем в дневные часы. В зимнее время показатель ультрафиолета может быть менее 2, однако в ясные дни тоже стоит использовать крем с SPF.
«Менее очевидно влияние на кожу табачного дыма. Ученые выяснили, что курящие люди к сорока годам имеют столько же морщин, сколько некурящие в 60 лет. Табачный дым сушит кожу и препятствует поступлению к ее клеткам кислорода и питательных веществ. Недавние исследования показали, что компоненты табака снижают выработку коллагена», — рассказывает Юлия Рожкова. Помимо табачного дыма, кожа подвергается воздействию выхлопов автомобилей, пестицидов, лекарственных средств местного применения и др. Все эти факторы, так или иначе, нарушают деятельность организма в целом, и кожи в частности.
Что еще портит кожу?
«Чрезмерное употребление сладостей способствует появлению морщин. Сахар связывается с функциональными группами коллагена и эластина, которые располагаются в подкожно-жировой клетчатке. Это приводит к дряблости кожи, сухости, потере ее эластичности. Такой процесс называют гликацией», — объясняет доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Юлия Рожкова.
Зачастую чрезмерные и несвоевременные косметические процедуры тоже ускоряют процессы старения кожи. Классическим примером может стать пилинг в летний период. При этой процедуре кожа лишается естественного защитного барьера: косметическое средство частично удаляет клетки рогового слоя кожи и истончает его. Это делает ее уязвимой к патогенной микрофлоре, которая особенно активна в летний период, а также к ультрафиолетовому излучению.
При воспалительном процессе кожа испытывает окислительный стресс под действием активных форм кислорода. Кожа с воспалениями (не зависимо от их причины) особенно чувствительна к воздействию ультрафиолета. Он запускает перекисное окисление липидов — лавинообразную реакцию, в процессе которой полностью меняется структура клеточной оболочки. Чтобы остановить это процесс, организм вырабатывает фермент — фосфолипазу, который нейтрализует свободные липидные радикалы. Под его действием из липидов выделяется арахидоновая кислота, а из нее — активные вещества, которые вновь запускают реакцию воспаления.
«С точки зрения антивозрастного потенциала кожа с высыпаниями не имеет преимущества. Скорее наоборот — требует дополнительного ухода с применением средств противовоспалительного и антиоксидантного действия», — заключает ученый-химик Пермского Политеха Юлия Рожкова.
Что поможет замедлить старение кожи?
Для замедления видимых эффектов старения рекомендуется применять специальные средства. На постоянной основе (круглогодично) — солнцезащитную косметику. Уходовые средства с антиоксидантами содержат целый комплекс компонентов разной природы, например, витамин Е и С, α-липоевую кислоту, коэнзим Q10, ресвератрол, аспалатин, кофеиновую кислоту. Антиоксиданты бывают жирорасторимые и водорастворимые, для комплексного воздействия на кожу необходимо выбирать средства, в которых присутствуют представители обеих групп.
Пептиды повышают активность клеток кожи и регулируют физиологические процессы в организме. В составе косметики они представлены миорелаксантами, ремоделирующими пептидами или теми, что улучшают лимфоток и стимулируют работу фибробластов. Пользу принесут косметические продукты, в составе которых присутствует ретинол или ретиноиды — витамин А. Он борется с пигментацией, выравнивает тон, ускоряет процесс обновления кожи, помогает поддерживать баланс влаги. Пилинги помогут в обновлении рогового слоя кожи. Важно: частоту процедур и протокол антивозрастного ухода необходимо согласовывать с косметологом.
«Зимой мы чаще находимся в условиях сухого воздуха. Поэтому особое внимание необходимо уделить средствам увлажняющим кожу и восстанавливающим ее липидный барьер», — советует Юлия Рожкова. Старение кожи можно притормозить. Необходимо понять, каких компонентов не хватает вашей коже и дополнить ими ежедневный уход. Однако «все — яд и все — лекарство, то и другое определяет доза», чтобы не навредить себе следует проконсультироваться со специалистом — косметологом или дерматологом.
Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Гидроксихлорохин и азитромицин: новые данные об эффективности против COVID-19
10 странных самолетов
Ревакцинироваться нельзя избежать. Где жителям России поставить запятую?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии