В женских тампонах обнаружили токсичные металлы

В США впервые изучили женские тампоны на предмет содержания в них токсичных металлов, таких как свинец, мышьяк, кадмий и другие. Опасные вещества выявили во всех рассмотренных образцах гигиенической продукции, которой в мире пользуются миллионы женщин.

По словам авторов исследования — специалистов в области здравоохранения из нескольких американских вузов — это первая научная работа, посвященная измерению концентрации 16 металлов в гигиенических тампонах. Ученые рассмотрели 30 их видов от 14 брендов. Эти гигиенические средства широко доступны в магазинах США, Великобритании и странах Евросоюза.

Для исследования взяли небольшие фрагменты впитывающей сердцевины и внешней оболочки каждого тампона. Образцы подвергли кислотной и микроволновой обработке, после чего проанализировали с помощью метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) для определения концентраций мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, марганца, ртути, никеля, свинца, селена, стронция, ванадия и цинка.

В результате в тампонах обнаружили измеримые концентрации всех 16 металлов, в том числе повышенные уровни свинца (среднее геометрическое значение (GM) = 120 нанограммов на грамм), кадмия (GM = 6,74 нанограмма на грамм) и мышьяка (GM = 2,56 нанограмма на грамм).

Тампон, разделенный на составляющие для исследования / © Environment International (2024), Jenni A. Shearston et al.

Содержание металлов варьировалась в зависимости от региона приобретения тампонов (США, ЕС либо Великобритания), бренда и принадлежности к «органической» или «неорганической» категории. Ни в одном из видов тампонов исследователи не зафиксировали стабильно низких концентраций всех или большинства рассмотренных металлов.

По мнению авторов статьи, металлы могли попасть в тампоны разными путями. Например, содержащийся в них хлопковый материал мог впитать металлы из воды, воздуха либо почвы в результате загрязнения. Такое возможно, если хлопковое поле находилось вблизи промышленных заводов. Кроме того, некоторые металлы входят в состав пигментов, отбеливателей, антибактериальных компонентов, которые могли применять на производящем тампоны предприятии.

Ученые отметили, что результаты их анализа, опубликованные в журнале Environment International, вызывают тревогу из-за риска попадания токсичных металлов в организм женщин через ткани влагалища. Правда, насколько серьезна угроза здоровью, пока не ясно, поскольку в представленной работе авторы не рассматривали, выделяются ли выявленные вещества из тампонов во время их использования и происходит ли всасывание. Это предстоит выяснить в будущих исследованиях.

Тем не менее ученые заключили, что их открытия говорят о необходимости принятия нормативных актов, которые обязывали бы производителей женских гигиенических средств проверять продукцию на содержание токсичных металлов. Для некоторых из них, таких как свинец, не существует «безопасного» уровня воздействия.

Ранее другие исследователи нашли в женских тампонах летучие органические соединения, включая 2-бутанон, метилизобутилкетон и другие. Воздействие определенных ЛОС связывают с репродуктивными, неврологическими, иммунологическими расстройствами у животных и людей, а еще с канцерогенным эффектом.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.