В МПСУ изучили то, как дети влияют на отношения супругов

Сравнивая конфликтность супружеских пар с детьми и без, исследователи МПСУ пришли к неожиданному выводу. В бездетных семьях у партнеров больше выражен интерес к собственным мыслям и чувствам, уверенность в том, что их личность интересна другим, но они в большей степени ожидают негативного отношения к себе со стороны окружающих, чем пары с детьми. Зато у семей с детьми наблюдается нереализованная потребность в свободе.

Изучение конфликтов в семьях без детей представляет особый интерес, поскольку доля таких пар растет. В обществе существует стереотип, что наличие детей в семье способствует ее более тесному объединению и стабилизации отношений между супругами. Однако бездетные семьи представляют уникальную среду для изучения факторов, обеспечивающих устойчивость брака и семейных отношений.

Мария Сербулова под руководством кандидата психологических наук, доцента МПСУ Елены Корж исследовала двадцать супружеских пар в возрасте от 25 до 45 лет, среди которых было 10 бездетных и 10 с детьми. Результаты диагностики показали, что оба типа супружеских пар имеют одинаковые фрустрации в отношении физического и психического здоровья, материально-обеспеченной жизни и отсутствия материальных затруднений. Различия наблюдаются лишь в том, что в семьях с детьми у супругов наблюдается нереализованная потребность в свободе.

Основные различия проявляются в особенностях супружеских взаимоотношений. Так самой конфликтной зоной в бездетных семьях является проявление ревности. Менее остро, но с негативной окраской обсуждаются вопросы отношений с родственниками и друзьями. Более позитивно супруги без детей рассматривают свои разногласия в отношении к деньгам, а также проявления доминирования одним из супругов и стремления к автономии.

Иная картина конфликтов вырисовывается у супругов с детьми. Самые жаркие споры вызывают проявление стремления к автономии и разногласия взглядов на воспитание детей. Менее острыми являются сферы доминирования одним из супругов и проблемы отношений с родственниками и друзьями. Более позитивно партнеры с детьми решают вопросы, связанные с расхождением в отношении к деньгам и проявления ревности.

Меньшая конфликтность в проявлении стремления к автономии в бездетных семьях объясняется большей свободой и независимостью самих супругов, возможностью иметь разные увлечения, интересы, разных друзей, проводить время по отдельности друг от друга, что трудно реализовать в семьях с детьми. Уважение к личному пространству супруга в бездетных семьях можно считать нормой, что подтверждается негативными реакциями одного из партнера на проявление ревности со стороны другого.

Ключевыми драйверами ссор между супругами без детей оказались внутренняя конфликтность, неудовлетворенность текущей жизненной ситуацией и уверенность в своей правоте. Чем более выражены эти факторы, тем более конфликтный характер носит их взаимодействие. Высокая самооценка супругов, глобальное позитивное отношение к себе, принятие себя понижают накал страстей между партнерами.

Основными мотиваторами к конфликтам у супругов с детьми выступают неудовлетворенные потребности в любви, близости, материальном обеспечении жизни, отсутствие уверенности в себе и внутренние противоречия. Чем больше супруги с детьми нацелены на саморуководство, внутренний самоанализ, эмоциональную саморегуляцию в совокупности с высокой внутренней конфликтностью, тем более разрушающий характер носит их взаимодействие.

Результаты сравнительного анализа показали, что у партнеров в бездетных семьях значительно больше выражен интерес к себе, чем у супругов с детьми. Последние имеют более выраженную установку на самоуверенность и на ожидание положительного отношения от других, чем бездетные. Таким образом, для пар без детей у партнеров наиболее характерно саморуководство и менее присуще самообвинение. В отличие от них, в группе супругов с детьми доминируют установки на самоуверенность, самопринятие, положительное отношение других людей к себе. Изучение супружеских конфликтов в бездетных семьях несет дополнительный вклад в более широкий круг исследований МПСУ, посвященных взаимоотношениям и семейной динамике.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

МПСУ 5 статей Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.