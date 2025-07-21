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21 июля, 17:29
Елена Андреева
2

Инженеры проследили миграцию радионуклидов после захоронения в земле

❋ 4.2

Многие страны в наши дни планируют захоронение радиоактивных отходов, которое должно быть безопасным. Реальные подземные эксперименты в сочетании с мощными вычислительными инструментами помогли понять, как радионуклиды мигрируют в породах.

Геология
# глина
# компьютерное моделирование
# полигон
# радиоактивные отходы
# энергетика
Вычислительная область и распределение материалов, использованные при моделировании; трехмерные контурные диаграммы нейтральной и заряженной смеси; сравнение наблюдаемых и моделируемых концентраций в скважинах / © Dauren Sarsenbayev et al.

Американские ученые выполнили моделирование, сымитировав эксперимент на полигоне Мон-Терри в Швейцарии. В 1996 году там создали исследовательский центр, где изучают толщину, плотность, состав горных пород и возможные способы постоянного захоронения радиоактивных отходов.

Приоритетной для глубокого геологического хранилища радиоактивных отходов в числе первых выбрали глинистую формацию Опалинус (Opalinus Clay). Эта глина сформировалась 180 миллионов лет назад, в юрский период. Залежи обнаружили на глубинах до 900 метров, а толщина слоев достигает 100 метров. При этом глина, как хороший изоляционный материал, плохо пропускает грунтовые воды, набухая и запечатывая трещины и поры, что делает породу идеальным кандидатом для геологического стабильного захоронения радиоактивных отходов.

Там проводят эксперименты, позволяющие обрабатывать на практике десятки наборов данных о взаимодействии глины и цемента, так как в хранилищах, наряду с природными, применяются искусственные материалы, такие как бетон. До сих пор инструменты, используемые для моделирования взаимодействия радионуклидов с цементно-глиняными барьерами, не учитывали электростатические эффекты, связанные с отрицательно заряженными глинистыми минералами. Авторы статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследовали этот аспект.

Ученые смоделировали процесс в трехмерном пространстве, разработав программу CrunchODiTi на основе известного программного обеспечения CrunchFlow. С ее помощью проанализировали результаты почти трехлетнего эксперимента после попадания радионуклидов в глиняно-цементную смесь. В скважину, расположенную вблизи цемента, заложенного в пласт, добавляли как отрицательные, так и положительно заряженные ионы.

В течение первых 450 дней цемент оставался изотропным, то есть с неизменными свойствами, а после этого свойства начали меняться у глины: отрицательный заряд минералов стал влиять на перенос заряженного растворенного вещества. Исследователи сравнили свои экспериментальные результаты с данными программного моделирования и увидели их соответствие.

Учитывая различную реакционную способность и транспортные свойства различных материалов, электростатическое воздействие на перенос радионуклидов (особенно анионов) в богатых глиной породах, можно предсказывать концентрацию захораниваемых отходов в недрах земли.

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Елена Авдеева
56 статей
Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.
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Геология
# глина
# компьютерное моделирование
# полигон
# радиоактивные отходы
# энергетика
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# крапива
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