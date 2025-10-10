  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 октября, 15:30
Evgenia Vavilova
22

Бактерии создали из себя батарейку, чтобы разрушать антибиотики

❋ 4.2

Они использовали содержащееся в почве железо. Днем бактерии захватывали фотоны, ночью — боролись с мешающими им жить соединениями.

Биология
# аккумулятор
# бактерии
# биопленки
# оксид железа
# почва
Капустная палочка Bacillus megaterium в увеличении 400x / © Marc Perkins
Капустная палочка Bacillus megaterium в увеличении 400x / © Marc Perkins

Солнечный свет используют не только растения, но и бактерии. Ученые обнаружили, что почвенные бактерии могут улавливать, накапливать и высвобождать солнечную энергию ночью. Они используют этот запас, чтобы разрушать антибиотики. Исследование опубликовано в журнале Environmental and Biogeochemical Processes.

Авторы статьи обнаружили, что обычные для почвы бактерии капустной палочки (Bacillus megaterium) могут использовать железосодержащие минералы для собственной пользы. Они сформировали биопленку, которая ведет себя как перезаряжаемый конденсатор.

При воздействии света пленка из железа и бактерий поглощала фотоны и накапливала электроны. Ночью, в отсутствие света, бактерии высвобождали накопленный заряд. Он запускал химические реакции, разрушающие антибиотики тетрациклин и хлорамфеникол.

В лабораторных экспериментах система из оксида железа (III) (Fe₂O₃) и В. megaterium генерировала общий накопленный заряд 8,06 микрокулона на квадратный сантиметр. После одного часа воздействия света система оказалась способна переработать до 22 процентов антибиотиков в полной темноте.

Механизм происходящего оказался основан на циклическом переходе железа между формами Fe(II) и Fe(III), которому помогает бактериальный метаболизм. Эта окислительно-восстановительная реакция позволяет накапливать и постепенно высвобождать электроны, создавая стабильный источник энергии для реакций в отсутствие света. Электрохимический анализ, проведенный командой ученых, подтвердил, что область соединения «минерал — микроб» усиливает эффективность переноса заряда и снижает потери энергии, формируя биологический псевдоконденсатор.

«Это открытие расширяет наше понимание того, как солнечная энергия может управлять биогеохимическими процессами даже ниже поверхности почвы, куда солнечный свет не проникает. Оно также может помочь найти экологически устойчивый способ очистки загрязненных почв и грунтовых вод», — отметил профессор Баошань Син (Baoshan Xing).

Исследователи полагают, что подобные системы «минерал — микроб» могут играть скрытую, но важную роль в природных энергетических циклах и контроле загрязнения в различных экосистемах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Evgenia Vavilova
140 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Показать больше
Биология
# аккумулятор
# бактерии
# биопленки
# оксид железа
# почва
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Как устроен лес?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Лингвистическая символика года
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Глобальное исчезновение насекомых
НАУКА 0+
Москва
Экскурсия
10 Окт
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Окт
650
Открытие Солнечной системы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Биологическая криминалистика: что скрывают мухи и не только
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Окт
2000
Как исследуют невидимое: темная энергия, темное вещество и черные дыры
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
11 Окт
1000
Кириллица vs буквица: как на самом деле появился славянский алфавит?
Medio Modo
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Лето 2025 года в Курило-Камчатском регионе: землетрясение, цунами, извержения вулканов
Университетские субботы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 октября, 08:22
Александр Березин

Изогнутый низ позволил каменным статуям «ходить» по острову Пасхи

Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.

Антропология
# антропология
# история
# остров Пасхи
# Полинезия
10 октября, 12:03
Мария Азарова

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил, что премию мира в этом году получает Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции Венесуэлы.

Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия мира
8 октября, 17:24
Адель Романова

Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
# молнии
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
8 октября, 17:24
Адель Романова

Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
# молнии
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Бактерии создали из себя батарейку, чтобы разрушать антибиотики

    10 октября, 15:30

  2. Бактерии и добавки пероксида кальция сделают добычу нефти в Арктике экологичнее

    10 октября, 14:44

  3. Российские физики предложили искать темную материю посреди квантового шума

    10 октября, 14:29

  4. Белорусские ученые вырастили кожу из грибов и испытали ее на прочность

    10 октября, 14:22
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Сергей Механик
8 минут назад
Отлично. Главное, чтобы бензина на всех хватало. 😉

Бензин с особой формулой обеззаразил лучше спирта

Юрий Багов
24 минуты назад
more CASH for scientists! Хотя стремление разработать новые инструменты и технологии было бы полезно

Российские физики предложили искать темную материю посреди квантового шума

Сергей Петропавлов
36 минут назад
Бот и пздбл тут только ты

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Иван Колупаев
2 часа назад
Никому не известная тетка. Вот уж показали язык Трампу который предсказывал что "дадут парню который нихрена не сделал".

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Виталий Моночков
2 часа назад
Андрей, лучше не стоит за налетят соросята с поросятами;) Будут писать какое ты дерьмо. А этими графиками , можно оопу подтереть. Через 5+- лет все

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Aleksei Savva
2 часа назад
Лет 40 назад, ещё в школе, читал об этом же у Тура Хейердала. Он и чешский учёный Павел Павел уже всё это проделали и доказали полвека назад...

Изогнутый низ позволил каменным статуям «ходить» по острову Пасхи

Sam Dowson
2 часа назад
Главного они добились - дети прекращали кашлять.

В Индии не менее 20 детей погибли после приема сиропа от кашля

Сергей Куранов
3 часа назад
Мачадо это венесуэльская навальный...так,что понятно,кого выбрали !!!

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Sam Dowson
3 часа назад
Все, теперь Трамп наложит 100% пошлину на торговлю с Норвегией.

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Имя Фамилия
3 часа назад
А пар ИЗ ЧЕГО образуется??? И кто и как моет зеркала от пыли?

Китай запустил первую солнечно-термальную электростанцию с двумя башнями в пустыне Гоби

Александр Березин
3 часа назад
Артур, Белоруссия, Молдавия, на Украине. В русском языке другие страны пишутся строго так, как в русских словарях -- а совсем не так, как хотели бы

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Александр Березин
3 часа назад
Александр, то есть конкретных возражений против тезисов статьи у вас ноль, поэтому вы предпочли просто назвать имена. Что характерно -- даже у вас

Как советское нападение на Финляндию сделало неизбежной Великую Отечественную войну

Имя Фамилия
3 часа назад
Как всегда не без ошибок. :-( "Стрессовая ситуация, будь то спортивное состязание или что-то иное, значительно повышает болевой порог. Это

Ученый объяснил причину различия болевого порога у мужчин и женщин

Сергей Механик
3 часа назад
Самые "великие" мошенники в истории: Нострадамус, Ванга, Мессинг.🧐🥴

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Arkady Zilberman
3 часа назад
Sebastjan, силу Лоренца используют для коррекции расположения в пространстве, угла относительно поверхности Земли. Другими словами корректировка

Предприниматель из США предложил дать МКС «вторую жизнь» — переработать станцию прямо на орбите

Сергей Механик
3 часа назад
И что? Никого из России???😳🤨🥺

Нобелевскую премию мира — 2025 получила венесуэльский политик Мария Корина Мачадо

Александр Французов
4 часа назад
Андрей, кастрюля?

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Артур Самохвалов
4 часа назад
Николай, не Белоруссия,а Беларусь

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Марат Шакиров
5 часов назад
Марат, Продолжение...следы на склонах явно свидетельствуют о воздействии на материал грунта сильной вихревой (ЭМ-ной) структуры...

Планетологи не смогли объяснить недавнее появление оврагов на Марсе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно